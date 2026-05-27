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La trappola della guerra permanente: i costi economici e sociali del nuovo paradigma di Tel Aviv

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La trappola della guerra permanente: i costi economici e sociali del nuovo paradigma di Tel Aviv

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di The Cradle

La dottrina israeliana in continua evoluzione della "sicurezza permanente" si fonda su un profondo paradosso strategico. Quanto più lo Stato persegue la sicurezza assoluta attraverso il dominio militare, tanto più rischia di consolidare proprio quell'instabilità che cerca di eliminare. 

Quella che era nata come una dottrina di deterrenza e vittoria rapida si è gradualmente trasformata in un modello di mobilitazione perpetua, guerra preventiva e conflitto a tempo indeterminato, esponendo Tel Aviv a crescenti sfide politiche, economiche, legali e strategiche.

Per quasi tre anni, Israele è stato impegnato in un conflitto su più fronti che si estendeva tra Gaza, Libano, Siria, Iraq, Yemen, Iran e la Cisgiordania occupata. Quella che inizialmente appariva come una serie di campagne militari interconnesse si è progressivamente trasformata in una guerra senza fine, che non è riuscita a garantire la sicurezza assoluta promessa dai leader israeliani. 

Sebbene Israele sia spesso percepito come un Paese che ha operato secondo un'unica dottrina di sicurezza, il suo pensiero militare si è evoluto attraverso diverse fasi sovrapposte. Accanto alla dottrina tradizionale volta a contrastare le minacce esistenziali allo Stato, Israele ha gradualmente ampliato il proprio quadro strategico per affrontare la guerra irregolare e gli attacchi perpetrati da attori non statali. 

La dottrina di sicurezza fondamentale di Israele, elaborata dal suo primo ministro fondatore David Ben Gurion negli anni '50, si basa su tre pilastri: deterrenza, allerta precoce e vittoria decisiva. 

L'ex ministro della difesa e comandante militare Moshe Dayan ampliò in seguito questo pensiero in una dottrina più ampia, nota come "dottrina Dayan", incentrata su una rappresaglia schiacciante volta a imporre costi insostenibili agli attori ostili e alle popolazioni circostanti.

Nel corso del tempo, questo approccio si è evoluto nella famigerata "dottrina Dahiye", associata all'uso di una forza sproporzionata e alla distruzione su larga scala di infrastrutture civili in aree legate a gruppi armati ostili. 

Associata inizialmente alla guerra israeliana contro il Libano del 2006 e successivamente applicata ripetutamente a Gaza, questa dottrina ha suscitato ampie critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani ed esperti di diritto internazionale, i quali sostengono che violi  i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.

Quando la deterrenza si rompe

Molti analisti militari israeliani ritengono che l'operazione di diluvio di Al-Aqsa del 7 ottobre 2023 abbia messo a nudo il crollo di tutti e tre i pilastri della dottrina di sicurezza tradizionale dello Stato. Il fallimento ha innescato una profonda rivalutazione all'interno dell'apparato di sicurezza israeliano e ha accelerato la ricerca di un nuovo paradigma militare.

Per decenni, la strategia israeliana si è basata su guerre brevi e decisive, concepite per concludersi prima che una mobilitazione prolungata logorasse il Paese a livello sociale, economico o militare. Tuttavia, gli strateghi israeliani si sono resi conto sempre più che questo modello era insufficiente contro attori non statali come Hezbollah, le cui strutture decentralizzate e la resilienza politica consentono loro di sopravvivere a lunghe guerre di logoramento. 

All'inizio di quest'anno, il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha annunciato l'adozione di una nuova strategia militare multiassiale incentrata sulla "prontezza permanente". Presentata durante la Conferenza dei leader sul fronte interno a gennaio, la dottrina allontana Israele dalla deterrenza tradizionale per adottare un atteggiamento molto più aggressivo e preventivo. 

La strategia abbandona il precedente approccio di "gestione del conflitto" a favore di un'azione immediata per neutralizzare le minacce prima che si trasformino in pericoli strategici. Prevede inoltre l'ampliamento dei perimetri di sicurezza, progettati per separare fisicamente Israele dai suoi avversari, tra cui Hamas, Hezbollah e l'Iran. 

Questo quadro si allinea strettamente al concetto di "sicurezza permanente", talvolta definito dai critici come  modello Super Sparta, una visione già invocata dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per descrivere la traiettoria futura di Israele.

Secondo il sociologo israeliano  Yagil Levy , il concetto trae forte ispirazione dallo storico Dirk Moses e riflette "l'aspirazione di uno Stato a raggiungere un'immunità assoluta e permanente da tutte le minacce", comprese quelle ipotetiche future, attraverso l'uso eccessivo della forza, il controllo territoriale e, se necessario, lo spostamento della popolazione. 

Dottrina sotto accusa

Tuttavia, la nuova dottrina ha suscitato feroci critiche sia all'interno che all'esterno di Israele.

Eran Etzion, vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano presso l'ufficio del Primo Ministro, scrivendo per l'Istituto Italiano di Studi Politici Internazionali  ha sostenuto che la dottrina della "difesa avanzata" rappresenta "poco più  di un impulso quasi riflesso, strategicamente miope e in definitiva insostenibile". 

Secondo Etzion, la dottrina ignora in larga misura la geopolitica, il contesto storico, il diritto internazionale, la legittimità e le considerazioni non militari. Levy, dal canto suo, descrive la dottrina come il riflesso di una "coscienza paranoica" che genera minacce che si autoavverano, non lasciando spazio a compromessi deterrenti o a soluzioni politiche.

Secondo Levy, ciò "apre la porta" allo "sterminio, allo spostamento forzato o all'imposizione di un controllo assoluto su gruppi classificati come una minaccia esistenziale per lo Stato".

In questo senso, si potrebbe sostenere che la dottrina Dayan non fu abbandonata, ma adattata per conformarsi a un sistema più ampio di guerra permanente. 

limiti strategici di profondità 

Il dilemma strategico di Israele è aggravato da fattori geografici e demografici. Privo di una significativa profondità strategica e con riserve di manodopera limitate, Israele rimane strutturalmente vulnerabile a prolungate guerre di logoramento. 

Secondo Giuseppe Dentice, analista senior dell'Osservatorio del Mediterraneo (OSMED)  presso l'Istituto di Studi Politici "San Pio V", le guerre prolungate sono strutturalmente più costose per Israele che per molti dei suoi avversari. 

Sebbene l'esercito israeliano rimanga altamente efficiente dal punto di vista tecnologico e operativo, Israele, a differenza degli stati più grandi, non può assorbire facilmente interruzioni prolungate della vita civile, della mobilitazione delle riserve, della produttività economica e della stabilità sociale senza accumulare tensioni interne. Una mobilitazione prolungata incide gradualmente sulla produttività, sulla coesione sociale e sulla stabilità politica. 

Il peso finanziario è già diventato insostenibile. Le ripetute mobilitazioni, le interruzioni della produzione e dei servizi e la mancanza di investimenti continuano a deprimere la performance economica. 

La Banca d'Israele ha stimato il costo economico totale della guerra di Gaza in circa 352 miliardi di shekel (112 miliardi di dollari).

Tuttavia, Dentice sostiene che la società israeliana ha storicamente dimostrato una notevole capacità di resilienza durante i periodi percepiti come crisi esistenziali, supportata da una cultura della sicurezza profondamente radicata e da una forte solidarietà sociale in tempo di guerra. 

"Tuttavia, la resilienza non è illimitata e, sebbene le società possano tollerare temporaneamente le condizioni di emergenza, incontrano molte più difficoltà quando l'insicurezza permanente diventa la norma", ha dichiarato a The Cradle . 

Ma il pericolo, avverte, non è il collasso immediato, bensì l'esaurimento graduale: l'erosione della fiducia nelle istituzioni, l'indebolimento della coesione sociale, la crescente polarizzazione politica e il calo di fiducia nella sostenibilità della mobilitazione permanente.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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