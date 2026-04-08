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Caitlin Johnstone - L'Impero fa un passo indietro, per ora

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Caitlin Johnstone - L'Impero fa un passo indietro, per ora

 

Caitlin Johnstone*

Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, dopo aver precedentemente minacciato di sterminare "l'intera civiltà" iraniana, citando "una proposta in 10 punti da parte dell'Iran" come motivo del ripensamento.

Trump e i suoi accoliti stanno presentando questo risultato come una vittoria colossale per gli Stati Uniti e inquadrando il piano in 10 punti di Teheran come una vera e propria capitolazione alle minacce del presidente. Ma alcuni giornalisti fanno notare che l'Iran aveva le stesse condizioni sul tavolo da settimane, il che significherebbe che in realtà è la Casa Bianca a fare un passo indietro.

Poche ore prima dell'annuncio del presidente, Ryan Grim di Drop Site ha pubblicato un video su TikTok in cui sosteneva che Trump avrebbe potuto salvare la faccia, ritrattando le sue minacce apocalittiche, semplicemente accettando il piano di pace in 10 punti dell'Iran e presentandolo come una nuova proposta appena avanzata dagli iraniani. Grim sosteneva che Trump avrebbe potuto farla franca perché i media occidentali avevano completamente ignorato le condizioni dichiarate dall'Iran per un cessate il fuoco per tutto questo tempo.

Curiosamente, sembra che Trump abbia finito per fare proprio questo. Dopo aver inizialmente respinto le proposte iraniane definendole "non sufficienti", il presidente ha cambiato idea e ha presentato l'offerta iraniana come una risposta completamente nuova alle pressioni che la sua amministrazione era riuscita a esercitare su di loro.

Già il 28 marzo, Drop Site News aveva riportato quanto segue:

"Tra le condizioni poste dall'Iran per porre fine definitivamente alla guerra figurano la garanzia a lungo termine che Stati Uniti e Israele non attaccheranno più l'Iran e che qualsiasi cessate il fuoco si applichi anche a Libano, Iraq e Palestina; il risarcimento dei danni subiti dall'Iran durante la guerra; la revoca delle sanzioni; e il mantenimento del controllo dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran."

Questi sono gli stessi termini che l'Iran afferma di aver imposto agli Stati Uniti di accettare oggi. L'emittente statale iraniana Press TV ha citato il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, il quale avrebbe dichiarato: "L'Iran ha conseguito una vittoria storica costringendo i criminali Stati Uniti ad accettare il suo piano in 10 punti. Gli Stati Uniti hanno accettato il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, il diritto di arricchimento e la revoca di tutte le sanzioni".

Il New York Times riporta quanto segue :

Due alti funzionari iraniani, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere della delicatezza dei negoziati, hanno affermato che la proposta includeva la garanzia che l'Iran non sarebbe stato attaccato di nuovo, la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano e la revoca di tutte le sanzioni.

"In cambio, l'Iran revocherebbe il blocco di fatto della fondamentale rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz. L'Iran imporrebbe inoltre una tassa di circa 2 milioni di dollari per nave, da dividere con l'Oman, che si trova dall'altra parte dello stretto. Secondo il piano, l'Iran utilizzerebbe la sua quota dei proventi per ricostruire le infrastrutture distrutte dagli attacchi americani e israeliani, anziché chiedere un risarcimento diretto."

Allo stato attuale delle cose, questa si preannuncia senz'altro come una sconfitta umiliante per l'impero. L'Iran ottiene molti vantaggi che non aveva prima della guerra, tra cui il pagamento di pedaggi nello Stretto di Hormuz e l'allentamento delle sanzioni statunitensi che da anni stanno schiacciando la sua economia, mentre l'impero può riprendere i suoi traffici marittimi pagando un prezzo salato e fingere di aver appena salvato il mondo da un Iran nucleare.

Un bel voltafaccia da parte di una Casa Bianca che solo il mese scorso affermava: Non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la RESA INCONDIZIONATA!"

Trita Parsi del Quincy Institute, che ha sempre ottime intuizioni riguardo alle tendenze bellicose occidentali nei confronti dell'Iran, scrive quanto segue :

“Non posso sottolinearlo abbastanza. Quando Stati Uniti e Iran si incontreranno a Islamabad per negoziare un accordo finale basato sul piano iraniano in 10 punti, entrerà in gioco una nuova dinamica: la guerra fallita di Trump ha eliminato l'efficacia delle minacce militari americane nella diplomazia tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti possono ancora lanciare minacce, ma tutti sapranno che non hanno più molto peso. In sostanza, la guerra con l'Iran è stata tentata e ha fallito. Di conseguenza, i negoziati dovranno basarsi su compromessi autentici da entrambe le parti, piuttosto che sulla coercizione da una delle due.”

Naturalmente, ci sono moltissime ragioni per essere pessimisti. Gli Stati Uniti e Israele hanno dimostrato più e più volte di essere disposti ad attaccare l'Iran durante i negoziati, e anche se gli Stati Uniti rispettassero gli accordi, Israele potrebbe sempre sabotarli con le proprie aggressioni. Ormai l'Iran dovrebbe sapere che l'unico modo per proteggersi da Israele è imporre costi per le aggressioni israeliane all'intero mondo occidentale; se l'Occidente non riuscirà a trovare un modo per tenere a freno Israele, Teheran ci costringerà a riscaldare le nostre case con i rifiuti e a coltivare carote nei nostri giardini.

A dirla tutta, Twitter sionista è in preda al panico in questo momento, con noti apologeti di Israele come Laura Loomer, Eve Barlow ed Eli David che si strappano le vesti per la rabbia, indignati per la fine delle ostilità e per la posizione in cui si trova l'Iran. Sono scettico su questo cessate il fuoco quanto chiunque altro, ma il fatto che le persone peggiori del mondo ne siano così sconvolte offre un flebile barlume di speranza.

Vedremo.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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