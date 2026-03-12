Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Carla Filosa - La Guerra Multipla

457
Carla Filosa - La Guerra Multipla

 

di Carla Filosa

L’ultima definizione indifferente della guerra, l’ultima aggettivazione che sembra smussarne il fine criminale è quella di essere “ibrida”, cioè multiforme, combattuta su piani diversi, quasi fosse solo una semplificazione dell’innovazione tecnologica dell’ultima ora. Precedentemente, a difesa della sovranità, territorio e giurisdizione di uno stato, il diritto all’intervento bellico alla difesa della rule of Law, o diritto internazionale, era il garante ultimo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Dopo l’avvio della guerra al “terrorismo”, però, tutto ciò è sparito al punto che oggi è difficile distinguere tra guerra e terrorismo, soprattutto se quest’ultimo viene praticato proprio da stati che si pretendono i padroni del mondo, al di sopra di ogni legge. Ibrido, in questo caso, mantiene un’incerta definizione sulla strategia militare che comprende la guerra convenzionale, irregolare, di attacco e sabotaggio cibernetico, la cui flessibilità significa sottrarsi a una precisa classificazione, oscurandone sempre i fini sostanziali di predazione di risorse o di supremazia valutaria.

La narrazione “occidentale” vorrebbe condurre a un dominio altrimenti definito come “volontà di potenza” con diritto autoreferenziale, autoproclamato di guerra olistica che inevitabilmente invade la sicurezza di tutti coloro che non ne fanno parte, evidenziando la vulnerabilità di qualsiasi altro controllo che possa contrapporglisi. Fuori da ogni altro diritto condiviso che ne temperi l’onnipotenza, l’imposizione del primato della forza tende a confondere gli scopi che persegue. La guerra all’Iran, diversamente motivata da Usa e Israele, trova infatti continuamente nuovi obiettivi o motivi d’orgoglio nello “spezzarne le ossa”, secondo la recente espressione di Netanyahu. Al momento ogni governo autoctono non scelto o approvato dall’invasore verrà decapitato, assicura Trump, in base all’unicità decisionale dell’aggressore, anche se, essendo considerato l’Iran uno stato “terrorista”, non è più un “aggredito”, ma soggetto a un’“operazione geopolitica a sorpresa”, secondo la rocambolesca precisazione dell’ex ambasciatrice Zappia.

  In realtà è dall’altro secolo, da guerre mondiali e rivoluzioni di cui ancora si ha timore, che si conosce la conflittualità sociale nel prevalere delle sempre più esigue classi proprietarie o quelle che controllano i capitali finanziari sulla debolezza delle classi dipendenti. Ciò che ancora non risulta chiaro, per l’abbandono teorico e scientifico ai corifei del potere, è che la lotta di classe si è sempre combattuta su vari fronti, mai direttamente (oggi addirittura tramite algoritmi!), ma costituita da vari termini medi da individuare nelle pieghe di una complessità che ne confonde i contorni. Nonostante la generale vistosità in genere dell’ultimo atto - quello dello scontro di piazza fisico con la polizia, prevalentemente eterodiretto per rafforzare il monopolio della violenza da parte dello stato – non si esaurisce infatti il poliedrico scontro di classe, molto più nascosto e reso irriconoscibile nelle divisioni tematiche, episodiche, apparentemente isolate proprio perché non se ne riconosca la funzionalità entro la frammentazione contrattuale, individualistica, generazionale, di genere, e così via.

Ora si vuole tentare la difficile operazione di mostrare la comune origine economica della lotta di classe attuale sia nelle guerre tra stati sia all’interno di ognuno di questi, dovuta alla crisi dispotica dei poteri mondiali a confronto. Se in seguito alle bombe sull’Iran l’inflazione comincia a erodere il potere d’acquisto – già i prezzi alimentari sono schizzati alle stelle a Teheran, come i voli per il rientro in Italia, il prezzo dell’energia, ecc. – non sarà l’effetto di una calamità o del fato che incombe, ma di identificabili monopoli finanziari multi o transnazionali che manovrano i fili del terrore e poi delle ristrutturazioni possibili, come solito tributo di obbedienza al padronato in crisi egemonica. Il rumore delle bombe è un ulteriore impedimento a individuare il vero obiettivo del capitale cui siffatta obbedienza è funzionale, e cioè la compatibilità della disinflazione con la ripresa produttiva che richiede ovunque e progressivamente una compressione generale del salario sociale reale.

Oltre al rapporto antagonistico nei confronti del lavoro per il quale sempre si demonizza il conflitto, nell’articolazione contraddittoria all’interno dei capitali invece questo assume varie forme fino alla soluzione bellica. Ciò che va riguardato però di questa conflittualità costitutiva - legata all’evidente ?βρ?ς (tracotanza) politica e tendenzialmente regolata dal diritto che poi il nostro ministro degli esteri assicura che vale “fino a un certo punto”! -, è che fa capo all’ineliminabile anarchia dei capitali attraversati da un complesso di mediazioni, che rimandano a innumerevoli fasi e funzioni in cui si svolge il processo ciclico dell’industria moderna, tra accumulazioni e crisi periodiche.

Se oggi si fa attenzione all’enorme debito Usa di circa 38.000 miliardi di dollari, alla necessità dichiarata di attrarre investimenti dall’estero, di ridurre le spese col respingimento dell’immigrazione, al tentativo di far rientrare l’attività produttiva nei propri confini, all’imposizione altalenante dei dazi, ecc., si intuisce anche il principale sostrato economico legato all’estrazione militarizzata di idrocarburi, dall’Iraq, alla Libia, al Venezuela e ora all’Iran, per lo più letto come fine del diritto internazionale e di caos istituzionale irriducibile. Se però si capisce che anche il caos e lo stravolgimento di ogni diritto sono gli schermi che sia all’esterno sia all’interno degli stati occidentali hanno il compito di irretire ogni dissenso alla sopravvivenza del sistema, costretto alla caduta tendenziale dei profitti e all’esplosione di tutta la sua violenza, ecco chiarificarsi la lotta per l’abbattimento di ogni bastione democratico conquistato col sangue nei secoli, dalle Costituzioni alle leggi elettorali, alle contrattazioni nazionali, alle decretazioni “sicurezza”, alle disattese tutele dei più deboli ed esclusi, ecc.

Tornando alla Riforma della Costituzione italiana subalterna all’Occidente di cui sopra, non possiamo non tener conto di questo retroterra che la Presidente del Consiglio “non condivide né condanna”. Se ancora non è chiaro, questo appuntamento è solo una piccola parte dell’attuale più ampia lotta di classe ibrida, su tutti fronti possibili, di cui questo, istituzionale, è funzionale al primato legale del potere esecutivo, liberato da ogni controllo.

Il legame tra le tendenze del capitale e le tendenze politiche deve rendersi evidente.

Senza entrare nei dettagli dei “decreti sicurezza”, il piatto forte di questi riguarda l’interdizione del dissenso sociale contornato da tanti paletti che ne realizzino l’inefficacia, la punibilità, la pericolosità, l’invisibilità, l’impotenza futura. La solita riduzione della protesta sociale a questione di ordine pubblico, ancorché stancamente ribadita, non è più sufficiente e dev’essere corredata da un connivente apporto della magistratura che va addomesticata, come affermato da Meloni, “se vince il Sì non ci saranno più sentenze non gradite”. A questa perla sommiamo quella del 9 marzo di Giusi Bartolozzi, capo del gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia “votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura. Sono plotoni d’esecuzione”. Tanto per capire di fronte a quale tracotante, ibrida, arrogante volgarità politica ci si trova di fronte, facendosi sfuggire l’indicibile verità!

Questa Costituzione italiana, alla provincia dell’impero, è quindi la quota di lotta di classe a noi ora delegata epperò mascherata dalle vistosità di eventi trattati come “emergenziali”, ma da reprimere o contenere, quali l’immigrazione da dividere in legale e illegale, trasgressioni sociali (raves, droghe, ecc.), manifestazioni, fino a limitare ulteriormente il diritto di sciopero. Fallito il tentativo di Renzi, l’erosione del contenuto costituzionale continua non solo nella costante inapplicabilità dei suoi articoli (un esempio per tutti la mancata equiparazione salariale uomo/donna a parità di mansione, con buona pace dell’8 marzo!), e ora con l’eliminazione dell’indipendenza della magistratura che, come affermato da Nordio, “non c’è scritta” nel testo di riforma! A complicare questo tipo di lettura critica il governo ha già buttato sul terreno il diversivo della proposta di una nuova legge elettorale che, è presumibile, dovrebbe arginare le eventuali conseguenze politiche di una possibile sconfitta referendaria.

Presentata come progetto proporzionale, è già stata valutata come l’ennesima “legge truffa” (quella che, dal 31. 03.1953, n. 148, Scelba modificò fino alla legge elettorale del 1946, con l’immissione di un premio di maggioranza di un 64,4% dei seggi alla Camera, per la/e lista/e che avessero superato il 50% dei voti validi). La riforma voluta da Giorgia Meloni deve indicare il candidato premier al momento di depositare liste e programmi, e il meccanismo del proporzionale con un premio (di maggioranza o di governabilità ancora incerto). Un modo, come hanno sottolineato Ignazio La Russa e Giovanni Donzelli, di «anticipare» il premierato, di introdurlo de facto senza doversi attardare a modificare ancora la Costituzione. Non mancano qui, per ora, nemmeno espliciti profili di incostituzionalità da sfida alla Corte costituzionale».

Il 4 marzo, inoltre, il Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo. Per diventare legge, la proposta dovrà ora essere approvata dalla Camera. Al Senato la coalizione di maggioranza – composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – ha votato compatta a favore, così come Azione e Italia Viva. I partiti di opposizione di centrosinistra si sono invece divisi, anche al loro interno. Il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno votato contro, mentre il gruppo del PD si è astenuto, tranne sei senatori dell’area moderata del partito, tra cui Graziano Delrio e Filippo Sensi, che hanno votato a favore insieme al centrodestra. Al centro delle divisioni c’è l’adozione nel disegno di legge della definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), contestata da una parte delle opposizioni per la presunta ambiguità della sua formulazione, che taccerebbe di antisemitismo alcune legittime critiche alla politica dello Stato di Israele.

Questo affastellamento di proposte di riforme e ddl mostra con chiarezza come si cerchi di portare avanti, senza farsi riconoscere – avrebbe detto Totò –, una programmazione unitaria di ispirazione fascista in cui al ripristino del “capo” si unifichi un esecutivo incontrastabile da ogni eventuale controllo terzo, anche per quanto riguarda l’attuale politica di insabbiamento degli orrori del genocidio a Gaza tuttora in corso, e dell’assuefazione all’impunità del governo israeliano da dover confondere con ideologie di odio etnico o xenofobo che nulla hanno a che fare. L’incompatibilità tra il sistema di capitale proteso alla sopravvivenza tramite l’egemonia aggressiva e i residui di democrazia avviati all’indomani della seconda guerra mondiale, e ora più che mai pericolanti sotto l’attacco di un fascismo mai estinguibile nei periodi di crisi, impone l’inasprirsi di una lotta di classe di cui bisogna diventar consapevoli, pena una sconfitta pericolosissima. La fine o l’estendersi di questo conflitto militarizzato tra i capitali non si mostra in questa fase leggibile. La nostra unica speranza soggettiva, fiducia nelle nostre forze proletarizzate ma coscienti, risiede nella comunicazione continua delle nostre capacità critiche e di opposizione pratica, ove possibile, a tutti coloro che si riuscirà a raggiungere, e che è il testimone che ci ha consegnato la Resistenza da cui è sorta la Costituzione italiana. Andare a votare, questa volta, significa lottare contro tutte le mistificazioni volte a far scomparire la nostra identità, la nostra volontà di sconfiggere le forze criminali che tuttora sembrano prevalere, ma che senza il nostro apporto schiavizzato e vilmente consenziente non resisterebbero che qualche giorno.

Rammentiamo tutti che il capitale è solo lavoro pregresso. I suoi padroni sono oggi l’1% dell’umanità, noi una maggioranza mondiale sotto ricatto che comunque detiene una forza inesauribile, e che deve rendersene consapevole con il comune contributo di tutti, sapendo sempre che la storia non indica nessun termine né esito dei conflitti in divenire.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile

L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile

11 Marzo 2026 18:01
Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

11 Marzo 2026 08:30
Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

10 Marzo 2026 13:00
Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

10 Marzo 2026 12:30
Antioccidentale (di Andrea Zhok)

Antioccidentale (di Andrea Zhok)

09 Marzo 2026 15:00
Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

09 Marzo 2026 11:00
La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

08 Marzo 2026 11:00
Il nostro uomo a Mosca

Il nostro uomo a Mosca

08 Marzo 2026 10:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran: "Nemmeno un litro di petrolio" passerà lo Stretto di Hormuz, aspettatevi un prezzo di 200 dollari

147118
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

22293
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

20421
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

20214
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

17448
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16498
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

14636
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14317
AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

ASIA

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti