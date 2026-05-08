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Chris Hedges - Le civiltà muoiono per suicidio: perché l’America di Trump è il volto di un sistema già crollato

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Chris Hedges - Le civiltà muoiono per suicidio: perché l’America di Trump è il volto di un sistema già crollato

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di Chris Hedges*

Come sosteneva il celebre storico Arnold J. Toynbee, le civiltà "muoiono per suicidio, non per omicidio". Crollano dall'interno. Cadono preda del decadimento morale, sociale e spirituale. Vengono conquistate da una classe dominante parassitaria. Le istituzioni democratiche si paralizzano. I cittadini vengono impoveriti, la ricchezza viene convogliata verso l'alto, nelle mani della classe dominante, e la coercizione diventa la principale forma di controllo.

La nostra marcia suicida è iniziata molto prima che Donald Trump e la sua bizzarra corte di buffoni, adulatori, truffatori e fascisti cristiani prendessero il potere. È iniziata quando la classe dirigente, soprattutto sotto le amministrazioni Reagan e Clinton, si è prefissata l'obiettivo di sfruttare il paese e l'impero per profitto personale.

Esiste una parola per definire queste persone: traditori.

Questi traditori, insediati ai vertici dei due partiti al potere, ci hanno lentamente derubato di beni e potere. Hanno usato sotterfugi, menzogne ??e corruzione legalizzata. Hanno finto di rispettare la politica elettorale, il principio di separazione dei poteri, la libertà di stampa e lo stato di diritto, mentre sovvertivano tutti questi pilastri democratici. Quel vecchio sistema, per quanto imperfetto, è stato svuotato. È stato consegnato agli amorali e agli idioti – si pensi alla Corte Suprema o al Congresso – a coloro che sono disposti a fare gli interessi della classe dei miliardari.

Armate di miliardi di dollari forniti dal nemico mortale del popolo – gli oligarchi e le multinazionali – le élite politiche, repubblicane e democratiche, hanno distrutto le carriere di quei politici che si sono opposti. Hanno schiacciato i sindacati. Hanno messo al bando i giornalisti onesti e concentrato la stampa nelle mani di una manciata di multinazionali e oligarchi. Hanno smantellato le normative che frenavano l'avidità sfrenata e proteggevano la popolazione dalle multinazionali predatorie e dalle tossine ambientali. Hanno approvato leggi che hanno creato di fatto un boicottaggio fiscale per i ricchi – Trump, notoriamente, non ha pagato imposte federali sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti alla sua presidenza – mentre depredavano il paese della sua industria e lasciavano senza lavoro circa 30 milioni di persone. La ricchezza non si crea più producendo o manifatturiera. Si crea manipolando i prezzi delle azioni e delle materie prime e imponendo al pubblico una schiavitù per debiti paralizzante.

Questi parassiti hanno tagliato o abolito i programmi sociali, militarizzato la polizia, costruito il più grande sistema carcerario del mondo e iniettato fondi in un'industria bellica gonfia e fuori controllo. Il socialista e politico tedesco Karl Liebknecht, alla vigilia della folle e suicida guerra mondiale, definì gli imperialisti tedeschi "il nemico in patria". I nostri governanti, i nostri nemici in patria, intrapresero una serie di guerre inutili che minarono l'egemonia globale dell'impero e riversarono trilioni di dollari di denaro dei contribuenti nei loro conti bancari. L'Iran ne è l'esempio più recente.

Trump non è un caso isolato. È l'espressione nuda e cruda di questo patto suicida. Non finge che il sistema ereditato funzioni. Mente con meno finezza. Arricchisce volgarmente se stesso e la sua famiglia. Parla con volgarità grossolane. Smantella qualsiasi agenzia governativa dedicata al bene comune, tra cui l' Agenzia per la Protezione Ambientale , il Dipartimento dell'Istruzione e il Servizio Postale degli Stati Uniti . Ma incarna ciò che lo ha preceduto, seppur senza la facciata liberale.

"Trump non è un'anomalia", ho scritto in "America: The Farewell Tour".

È il volto grottesco di una democrazia collassata. Trump e la sua cricca di miliardari, generali, imbecilli, fascisti cristiani, criminali, razzisti e deviati morali interpretano il ruolo del clan Snopes in alcuni romanzi di William Faulkner. Gli Snopes colmarono il vuoto di potere del Sud in decadenza e presero spietatamente il controllo dalle élite aristocratiche degenerate, un tempo proprietarie di schiavi. Flem Snopes e la sua famiglia allargata – che comprende un assassino, un pedofilo, un bigamo, un piromane, un uomo con disabilità mentale che si accoppia con una mucca e un parente che vende biglietti per assistere alla bestialità – sono rappresentazioni fittizie della feccia ora elevata ai più alti livelli del governo federale. Incarnano la putrefazione morale scatenata dal capitalismo sfrenato.

I dossier Epstein, una finestra sulla degenerazione della nostra classe dirigente, includevano non solo Trump, ma anche l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton – che avrebbe fatto un viaggio in Thailandia con Epstein – il principe Andrea, il fondatore di Microsoft e miliardario Bill Gates, il miliardario dei fondi speculativi Glenn Dubin, l'ex governatore del New Mexico Bill Richardson, l'ex segretario del Tesoro ed ex presidente dell'Università di Harvard Larry Summers , lo psicologo cognitivo e autore Stephen Pinkerl'avvocato di Epstein e fervente sionista Alan Dershowitz, il miliardario e CEO di Victoria's Secret Leslie Wexner, l'ex banchiere di Barclays Jes Staley l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak, il mago David Copperfield, l'attore Kevin Spacey, l'ex direttore della CIA William Burns, il mago immobiliare Mort Zuckerman, l'ex senatore del Maine George Mitchell e il produttore hollywoodiano caduto in disgrazia e stupratore condannato Harvey Weinstein. Tutti loro gravitavano attorno alla perenne baccanale di Epstein.

Anand Giridharadas, nel suo libro "Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World", osserva che la cerchia di uomini potenti, e una manciata di donne, che circondavano Epstein, sono emblematici di una casta privilegiata priva di empatia per la sofferenza e gli abusi altrui, che si tratti di abusi sessuali, compresi quelli sui minori, di tracollo finanziario che orchestrano, di guerre che appoggiano, di dipendenze e overdose che favoriscono, di monopoli che difendono, disuguaglianze che alimentano, di crisi abitativa che sfruttano e di tecnologie invasive da cui si rifiutano di proteggere le persone.

È giusto che le persone intuiscano che, man mano che le email vengono alla luce, emerge una meritocrazia altamente privata all'incrocio tra governo e imprese, lobby, filantropia, start-up, mondo accademico, scienza, alta finanza e media, che troppo spesso si preoccupa più dei propri interessi che del bene comune. È giusto che si risentano del fatto che i membri di questo gruppo abbiano infinite seconde possibilità, mentre a tanti americani vengono negate le prime. È giusto che le loro suppliche restino spesso inascoltate, che si tratti di sfratti, truffe, pignoramenti, obsolescenza forzata dall'intelligenza artificiale o, sì, stupri.

"A mio avviso, le email di Epstein", scrive Giridharadas, "delineano un ritratto epistolare devastante di come funziona il nostro ordine sociale e per chi. Dire questo non è esagerato. Il modo in cui questa élite opera, invece, lo è."

«Se questa élite di potere dell'era neoliberale rimane poco compresa», prosegue, «potrebbe essere perché non si tratta semplicemente di un'élite finanziaria o di un'élite istruita, di un'élite della nobiltà d'animo, di un'élite politica o di un'élite che costruisce la narrazione; essa abbraccia tutte queste categorie, in modo redditizio e convinta delle proprie buone intenzioni».

«Queste persone», ci ricorda Giridharadas, «sono dalla stessa parte. In onda, potrebbero scontrarsi. Promuovono politiche opposte. Alcuni nella rete esprimono angoscia per ciò che fanno gli altri. Ma le email descrivono un gruppo il cui impegno più grande è la propria permanenza nella classe che prende le decisioni. Quando i principi entrano in conflitto con la permanenza nella rete, la rete vince».

Puoi vedere la mia intervista con Giridharadas qui.

L'intero sistema è marcio. Non si riformerà da solo.

Il Partito Democratico ha puntato tutto sulla nuova tematica della riduzione delle tasse per vincere le elezioni di metà mandato di quest'anno. Senza dubbio, questo porterà all'elezione di un altro candidato presidenziale insipido, privo di programmi e favorevole al genocidio. I donatori democratici hanno investito la cifra sbalorditiva di 1,5 miliardi di dollari nella breve campagna presidenziale di Kamala Harris, durata solo 15 settimane e alimentata dal sostegno delle celebrità. È diventata la prima candidata democratica alla presidenza a perdere il voto popolare a livello nazionale in vent'anni e a essere sconfitta in tutti gli stati chiave.

Il Partito Democratico non è un partito politico funzionante. È un miraggio aziendale. I suoi membri possono, nella migliore delle ipotesi, selezionare candidati preapprovati e fungere da comparse in convention e comizi orchestrati. I membri del partito non hanno alcuna influenza sulla politica interna.

Quanto più il declino del potere dell'impero diventa evidente, come dimostra la debacle di Trump con l'Iran, tanto più una popolazione confusa si rifugia in un mondo di fantasia, un mondo in cui i fatti duri spiacevoli non si intromettono.

Negli ultimi giorni di una civiltà, una popolazione si abbandona a un'arroganza autoingannevole e sbandiera false virtù. Cerca capri espiatori per spiegare i propri fallimenti: musulmani, lavoratori clandestini, messicani, afroamericani, femministe, intellettuali, artisti e dissidenti.

Il pensiero magico e il mito dell'eccezionalismo americano dominano il discorso pubblico e vengono insegnati nelle scuole. L'arte e la cultura sono ridotte a kitsch nazionalista. La scienza viene ignorata, persino nel pieno della crisi ambientale. Le discipline culturali e intellettuali che ci permettono di vedere il mondo dalla prospettiva dell'altro, che promuovono l'empatia, la comprensione e la compassione, vengono sostituite da una grottesca e crudele ipermascolinità e ipermilitarismo.

Trump è perfettamente adatto a questi spasmi mortali. Non è un mostro o un'anomalia. È il volto nudo della nostra malattia patologica.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

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