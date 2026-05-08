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Addio SWIFT, Addio Egemonia: Il Piano Sino-Iraniano per il Nuovo Mondo

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Addio SWIFT, Addio Egemonia: Il Piano Sino-Iraniano per il Nuovo Mondo

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di Pepe Escobar Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Qualche giorno fa, il signor Araghchi si è recato in Russia. All'inizio di questa settimana, il signor Araghchi si è recato in Cina.

 

Questi due viaggi riflettono in tutta la loro imponenza la forza del nuovo triangolo Russia-Iran-Cina, che è emerso come motore dell'integrazione eurasiatica e della multipolarità.

Alcune delle osservazioni del ministro degli Esteri Abbas Araghchi ai media iraniani sono state piuttosto affascinanti. Ad esempio:

"I nostri amici cinesi credono che l'Iran dopo la guerra sia diverso dall'Iran prima della guerra. La sua posizione internazionale è migliorata e ha dimostrato le sue capacità e la sua potenza. Pertanto, si avvicina una nuova era di cooperazione tra l'Iran e altri Paesi."

Questo significa, in sostanza, che Pechino ora riconosce – e sostiene – Teheran come una delle principali potenze mondiali.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, da parte sua, ha fornito la definizione definitiva della guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran: "illegittima".

Questo significa, in sostanza, che tutto ciò che riguarda questa guerra di scelta, dalle cause alle innumerevoli conseguenze, è impantanato in una palude di illegalità.

Wang ha inquadrato la spinta diplomatica cinese con la sua caratteristica cortesia: "Siamo pronti a continuare i nostri sforzi per ridurre l'intensità delle tensioni."

Ma è stato molto più affermativo sulla strada verso una risoluzione: "La Cina ritiene che una cessazione completa delle ostilità sia imperativa, che riavviare il conflitto sia inaccettabile e che persistere nei negoziati sia particolarmente importante."

Questo dovrebbe essere il preambolo per una vera negoziazione che porti alla fine della guerra – e di tutte le guerre – in Asia occidentale contro l'intero Asse della Resistenza. Questa è esattamente la posizione iraniana.

Wang Yi ha sottolineato come "la Cina sostiene l'Iran nella salvaguardia della sua sovranità e sicurezza nazionale e apprezza la disponibilità dell'Iran a cercare una soluzione politica attraverso canali diplomatici."

Questo significa, in sostanza, il pieno sostegno cinese ai diritti sovrani e alla diplomazia – non intimidazione.

Lo Stretto di Hormuz è assolutamente vitale per la Cina a causa delle importazioni di energia non solo dall'Iran ma anche dalle petromonarchie del Golfo. Quindi la posizione di Pechino deve essere sfumata:

"La comunità internazionale condivide una preoccupazione comune per il ripristino del passaggio normale e sicuro attraverso lo Stretto, e la Cina spera che le parti coinvolte rispondano prontamente alle forti richieste della comunità internazionale."

Questo significa, in sostanza, la fine del blocco americano, pur mostrando rispetto per il nuovo sistema giuridico di Hormuz che viene inquadrato da Teheran.

Sulla questione nucleare, "la Cina apprezza l'impegno dell'Iran a non sviluppare armi nucleari, riconoscendo al contempo il legittimo diritto dell'Iran all'uso pacifico dell'energia nucleare."

Questa è esattamente la posizione di Teheran – in netto contrasto con Trump 2.0.

 

Benvenuti nel Nuovo Ordine dell'Asia Occidentale

La Cina, tramite Wang Yi, ha chiarito tre punti essenziali: sostegno a tutte le rivendicazioni ragionevoli dell'Iran; sostegno al ritiro delle basi militari statunitensi attraverso il Golfo Persico; e partecipazione attiva alla ricostruzione postbellica dell'Iran.

Allo stesso tempo, Pechino sta esortando i Paesi arabi a darsi una regolata e a lavorare alla creazione di un nuovo quadro di sicurezza – che escluda l’Impero del Caos, delle Bugie e, ultimamente, della Pirateria (come ammesso apertamente dal Presidente degli Stati Uniti). Ancora una volta: questa è esattamente la posizione di Teheran.

Con la consueta finezza, Pechino sta di fatto allineandosi con l'ex comandante dell'IRGC Mohsen Rezaee, principale consigliere militare del nuovo leader Mojtaba Khamenei.

Pechino comprende pienamente come Teheran stia inquadrando la resistenza come una risorsa strategica. Per la nuova configurazione energetica a Teheran, la guerra è stata tutta incentrata sulla sopravvivenza alla massima pressione – e ai bombardamenti devastanti; assorbire e controllare la trappola dell'escalation; e rifiutarsi di cedere sotto coercizione militare ed economica.

Tutto questo, nel suo insieme, non potrebbe essere più strategico. Qui vediamo la tenacia trasformarsi in capitale politico. E ciò si traduce immediatamente al tavolo dei negoziati, nonostante le perdite tattiche (nessuna delle quali è strategica).

Questa visione si riflette in quelle che sono probabilmente le due affermazioni chiave di Araghchi e Wang Yi. Esaminiamole una accanto all’altra.

L'Iran "sostiene l'istituzione di una nuova architettura regionale post-bellica che possa coordinare sviluppo e sicurezza."

La Cina "sostiene l'istituzione di un'architettura regionale di pace e sicurezza attraverso la quale i Paesi della regione partecipino congiuntamente, tutelino interessi comuni e raggiungano uno sviluppo comune."

Questa nuova architettura è il nuovo ordine dell'Asia occidentale.

Quindi non c'è da stupirsi se l'universo di Trump 2.0 è scombussolato.

Perché questo nuovo ordine dell'Asia occidentale è un microcosmo, direttamente collegato al macrocosmo del Nuovo Ordine Globale, di cui la Cina è un motore principale, insieme alla Russia.

La Russia è concentrata sull'attuazione, a lungo termine e contro ogni previsione, di un Partenariato per la Grande Eurasia, che si estende all'Afro-Eurasia.

Pechino è molto più ambiziosa. Fondamentalmente tutto è inquadrato attraverso le Quattro Iniziative Globali. L'ultima è la Global Governance Initiative, lanciata al summit SCO Plus a Tianjin nel settembre dello scorso anno.

Segue le Nuove Vie della Seta, o BRI (Belt and Road Initiative), che poi si sono evolute nelle prime tre Iniziative Globali: l'Iniziativa per lo Sviluppo Globale; l'Iniziativa per la Sicurezza Globale; e la Global Civilization Initiative – fino alla Governance Globale.

Nel complesso, questa è la mappa cinese per "costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità"; l'alternativa de facto al crollo del liberalismo occidentale. L'ambizione è, sì, globale.

 

Cina-Iran: Totalmente allineati sull'Asia occidentale

Ciò che è già abbastanza chiaro è che Cina e Iran condividono una visione totalmente allineata per l'Asia occidentale; questo in effetti è proprio questo il fondamento della loro fiducia reciproca. Pechino e Teheran sono consapevoli di come la storia del secondo dopoguerra sia stata essenzialmente una favola in cui Washington ha sfruttato l'Asia occidentale per controllare il mondo attraverso la sua ossessione per il petrolio.

Per quanto Teheran abbia imparato molto dall’arte della guerra cinese – “mostrati debole quando sei forte” e disinteressato quando sei immerso fino al collo nella guerra – il viaggio di Araghchi a Pechino è stato fondamentale per consolidare nuovamente il partenariato strategico. Per quanto la Russia sia impegnata a fondo – come confermato dall’incontro a San Pietroburgo tra Araghchi e Putin – la Cina si trova in una posizione di “ti copriamo le spalle”.

Le petroliere cinesi, tra l'altro, continuano a transitare quotidianamente attraverso lo Stretto di Hormuz. Non un suono da Washington

Poi c'è la totale sfida della Cina all'ultimo capitolo sulle sanzioni.

Fino a poco tempo fa, la Cina aggirava le sanzioni statunitensi in modo non ufficiale e/o tramite intermediari. Ora dichiara ufficialmente di non riconoscere le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti contro Iran o Russia, per esempio, né le sanzioni contro le proprie raffinerie di petrolio.

Siamo immersi in una Guerra Fredda finanziaria e in un'offensiva della RIC (Russia, Iran, Cina) per amputare permanentemente il potere dell'ossessione delle sanzioni.

L'Iran è stato completamente espulso da SWIFT nel 2012. Quindi Teheran ha fatto riconfigurare il sistema, sfruttando l'esperienza di costruire un'architettura commerciale parallela.

L'Iran effettua la maggior parte del commercio transfrontaliero in yuan, rubli, rupie, dirham degli Emirati (d'ora in poi, non più) e dinari iracheni. La Cina rappresenta fino al 35% del commercio totale iraniano. Tutto viene regolato in yuan o tramite baratto.

Iran e Russia hanno formalizzato un sistema di regolamento valutario nel 2023, bypassando completamente SWIFT e collegando il SEPAM iraniano al SPFS russo. Nel primo periodo del casello nello Stretto di Hormuz – il meccanismo è costantemente modificato e razionalizzato – una modalità chiave di pagamento era tramite il CIPS cinese.

Il casello è inevitabile. Teheran è pienamente consapevole che Trump non accetterà mai di pagare riparazioni per la guerra illegale che ha iniziato, e è anche consapevole delle inevitabili manipolazioni grossolane quando si tratta di revocare il congelamento dei fondi iraniani.

Il casello potrebbe funzionare come sostituto per ottenere riparazioni e riscuotere qualcosa di equivalente ai fondi iraniani congelati nelle banche occidentali; e costringerà anche l'Occidente a revocare le sanzioni sulle banche iraniane e sul sistema finanziario iraniano.

Dopotutto, Teheran ha già chiarito che solo le sue banche sono autorizzate a riscuotere le commissioni nello Stretto di Hormuz.

Traduzione: ogni nazione che deve transitare dovrà affrontare il sistema finanziario iraniano.

Inoltre, le tasse aiuteranno l'Iran a ricostruire le sue infrastrutture distrutte.

 

Affrontare la vulnerabilità strutturale degli Stati Uniti 

Gli Stati Uniti non giocano nemmeno a dama, per non parlare del poker. La Cina gioca al weiqi ("go"). Il weiqi consiste nel plasmare il campo di gioco, lentamente ma inesorabilmente, sacrificando qualche dettaglio qua e là per ottenere la supremazia complessiva. Negli ultimi vent'anni la Cina ha pazientemente plasmato il campo di gioco. Nel weiqi, una volta che si è modellato correttamente il campo di gioco, il resto del Grande Gioco si svolge da sé.

Ecco a che punto siamo.

Se nutrirà una curiosità intellettuale, Trump potrà vedere la potente potenza industriale della Cina (che si chiama capitalismo produttivo) e il pieno controllo sulle catene di approvvigionamento da cui gli Stati Uniti dipendono.

Si troverà di fronte alla vulnerabilità strutturale degli Stati Uniti: la consueta lista delle terre rare, le catene di approvvigionamento industriali, l'accesso ai materiali essenziali per l' F-35, i missili Patriot, vasti settori del complesso industriale-militare americano.

E gli verrà ricordato che la legge statunitense non gode più di automatica autorità extraterritoriale all’interno della Cina. Sì, questo fa male.

Nel frattempo, i sette secoli di contrapposizione tra la Roma imperiale e la Persia continueranno a ripetersi, a velocità fulminea, nel XXI secolo. La guerra degli Stati Uniti si è dimostrata del tutto impotente: impossibile da vincere contro un logoramento, e ciò porterà la Persia alla supremazia in Asia occidentale.

Questa sorprendente inversione geopolitica si sta realizzando grazie a un potente mix di ideologia, coesione sociale, totale disprezzo per i barbari rozzi e la volontà di mandarli in bancarotta utilizzando una logistica impossibile. Per non parlare del controllo totale dello Stretto di Hormuz.

Le bolle stanno scoppiando rapidamente nell'Impero del Caos, delle Menzogne e della Pirateria, colpito senza pietà dalla realtà del RIC.

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