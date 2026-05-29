Mentre Washington e Teheran potrebbero avvicinarsi a una possibile de-escalation, negli Stati Uniti cresce il dibattito sulle presunte commistioni tra interessi pubblici e privati nell’amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto riportato da Axios, negoziatori statunitensi e iraniani hanno raggiunto un accordo preliminare su un memorandum d’intesa della durata di 60 giorni, attualmente in attesa dell’approvazione definitiva sia del presidente Trump sia della leadership iraniana. Il documento prevederebbe la proroga del cessate il fuoco e l’avvio di nuovi colloqui sul programma nucleare di Teheran. Uno degli elementi più rilevanti riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota significativa del commercio energetico mondiale. L’intesa stabilirebbe la libera navigazione nello stretto e impegnerebbe l’Iran a rimuovere entro trenta giorni le mine eventualmente presenti nell’area. In cambio, gli Stati Uniti si dichiarerebbero pronti a discutere un alleggerimento delle sanzioni economiche, lo sblocco di fondi iraniani congelati e la progressiva revoca del blocco navale e commerciale imposto a Teheran.

Sul piano geopolitico, il memorandum rappresenterebbe il primo tentativo concreto di riportare il confronto USA-Iran su un terreno diplomatico dopo mesi di forte tensione militare causata dalla proditoria aggressione della coalizione Epstein. Tuttavia, mentre si lavora a una possibile intesa, all’interno degli Stati Uniti si moltiplicano le accuse contro il presidente USA e il suo entourage. Al centro delle polemiche vi è un contratto del Pentagono da 9,7 miliardi di dollari assegnato a Dell Technologies per la gestione degli acquisti di software Microsoft destinati alle forze armate, alla comunità d’intelligence e alla Guardia Costiera. La tempistica dell’operazione ha alimentato sospetti tra osservatori ed esperti di etica pubblica. Secondo le informazioni rese pubbliche, Trump avrebbe acquistato azioni Dell per un valore compreso tra uno e cinque milioni di dollari poche settimane prima dell’assegnazione del contratto, continuando successivamente a elogiare pubblicamente l’azienda in diversi eventi politici e istituzionali.

La vicenda assume un significato ancora più delicato considerando che Michael Dell, fondatore dell’azienda, siede nel Consiglio presidenziale per la scienza e la tecnologia e mantiene rapporti diretti con la Casa Bianca. Diversi esperti hanno evidenziato come tali circostanze possano creare quantomeno un’apparenza di conflitto d’interessi, aggravata dal fatto che il patrimonio del presidente è amministrato da un trust controllato dai suoi figli e non da soggetti indipendenti. Le critiche non si limitano al caso Dell. L’ultima dichiarazione patrimoniale del presidente avrebbe evidenziato altre operazioni finanziarie effettuate prima di importanti decisioni governative riguardanti grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon. Una situazione che ha riacceso il dibattito sulle lacune della legislazione nordamericana in materia di conflitti d’interesse presidenziali. Ad alimentare ulteriormente le polemiche è stato il senatore democratico Jon Ossoff, secondo il quale Trump e alcuni membri del suo entourage starebbero traendo vantaggi economici diretti dall’attuale confronto con l’Iran. Nel mirino sono finite presunte operazioni speculative sui mercati energetici, investimenti nel settore della difesa e i rapporti economici tra figure vicine al presidente e alcune monarchie del Golfo Persico. Le accuse, che al momento restano oggetto di scontro politico interno, riflettono però una questione più ampia: il crescente intreccio tra geopolitica, industria militare e interessi finanziari privati. Da un lato emerge la possibilità di un accordo che potrebbe ridurre le tensioni nel Golfo Persico; dall’altro si rafforza la percezione che le crisi internazionali siano diventate anche terreno di guadagno economico per gruppi di potere vicini alle istituzioni.

La coincidenza tra negoziati diplomatici, contratti miliardari, movimenti finanziari e accuse di arricchimento personale rischia così di alimentare ulteriormente la sfiducia dell’opinione pubblica USA. In un momento in cui Washington tenta di ridefinire i rapporti con l’Iran, la questione della trasparenza e dell’integrità delle decisioni politiche potrebbe rivelarsi altrettanto importante quanto il futuro degli equilibri strategici in Medio Oriente.



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