Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Chi guadagna dalla crisi iraniana? Trump finisce nel mirino

321
Chi guadagna dalla crisi iraniana? Trump finisce nel mirino

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Mentre Washington e Teheran potrebbero avvicinarsi a una possibile de-escalation, negli Stati Uniti cresce il dibattito sulle presunte commistioni tra interessi pubblici e privati nell’amministrazione di Donald Trump. Secondo quanto riportato da Axios, negoziatori statunitensi e iraniani hanno raggiunto un accordo preliminare su un memorandum d’intesa della durata di 60 giorni, attualmente in attesa dell’approvazione definitiva sia del presidente Trump sia della leadership iraniana. Il documento prevederebbe la proroga del cessate il fuoco e l’avvio di nuovi colloqui sul programma nucleare di Teheran. Uno degli elementi più rilevanti riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota significativa del commercio energetico mondiale. L’intesa stabilirebbe la libera navigazione nello stretto e impegnerebbe l’Iran a rimuovere entro trenta giorni le mine eventualmente presenti nell’area. In cambio, gli Stati Uniti si dichiarerebbero pronti a discutere un alleggerimento delle sanzioni economiche, lo sblocco di fondi iraniani congelati e la progressiva revoca del blocco navale e commerciale imposto a Teheran.

Sul piano geopolitico, il memorandum rappresenterebbe il primo tentativo concreto di riportare il confronto USA-Iran su un terreno diplomatico dopo mesi di forte tensione militare causata dalla proditoria aggressione della coalizione Epstein. Tuttavia, mentre si lavora a una possibile intesa, all’interno degli Stati Uniti si moltiplicano le accuse contro il presidente USA e il suo entourage. Al centro delle polemiche vi è un contratto del Pentagono da 9,7 miliardi di dollari assegnato a Dell Technologies per la gestione degli acquisti di software Microsoft destinati alle forze armate, alla comunità d’intelligence e alla Guardia Costiera. La tempistica dell’operazione ha alimentato sospetti tra osservatori ed esperti di etica pubblica. Secondo le informazioni rese pubbliche, Trump avrebbe acquistato azioni Dell per un valore compreso tra uno e cinque milioni di dollari poche settimane prima dell’assegnazione del contratto, continuando successivamente a elogiare pubblicamente l’azienda in diversi eventi politici e istituzionali.

La vicenda assume un significato ancora più delicato considerando che Michael Dell, fondatore dell’azienda, siede nel Consiglio presidenziale per la scienza e la tecnologia e mantiene rapporti diretti con la Casa Bianca. Diversi esperti hanno evidenziato come tali circostanze possano creare quantomeno un’apparenza di conflitto d’interessi, aggravata dal fatto che il patrimonio del presidente è amministrato da un trust controllato dai suoi figli e non da soggetti indipendenti. Le critiche non si limitano al caso Dell. L’ultima dichiarazione patrimoniale del presidente avrebbe evidenziato altre operazioni finanziarie effettuate prima di importanti decisioni governative riguardanti grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon. Una situazione che ha riacceso il dibattito sulle lacune della legislazione nordamericana in materia di conflitti d’interesse presidenziali. Ad alimentare ulteriormente le polemiche è stato il senatore democratico Jon Ossoff, secondo il quale Trump e alcuni membri del suo entourage starebbero traendo vantaggi economici diretti dall’attuale confronto con l’Iran. Nel mirino sono finite presunte operazioni speculative sui mercati energetici, investimenti nel settore della difesa e i rapporti economici tra figure vicine al presidente e alcune monarchie del Golfo Persico. Le accuse, che al momento restano oggetto di scontro politico interno, riflettono però una questione più ampia: il crescente intreccio tra geopolitica, industria militare e interessi finanziari privati. Da un lato emerge la possibilità di un accordo che potrebbe ridurre le tensioni nel Golfo Persico; dall’altro si rafforza la percezione che le crisi internazionali siano diventate anche terreno di guadagno economico per gruppi di potere vicini alle istituzioni.

La coincidenza tra negoziati diplomatici, contratti miliardari, movimenti finanziari e accuse di arricchimento personale rischia così di alimentare ulteriormente la sfiducia dell’opinione pubblica USA. In un momento in cui Washington tenta di ridefinire i rapporti con l’Iran, la questione della trasparenza e dell’integrità delle decisioni politiche potrebbe rivelarsi altrettanto importante quanto il futuro degli equilibri strategici in Medio Oriente.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Brasile nel mirino degli Usa, la mossa su PCC e CV è solo l'inizio

Brasile nel mirino degli Usa, la mossa su PCC e CV è solo l'inizio

29 Maggio 2026 16:36
Il discorso di Vito Petrocelli al "Wanshou Dialogue on Global Security"

Il discorso di Vito Petrocelli al "Wanshou Dialogue on Global Security"

29 Maggio 2026 16:00
Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

29 Maggio 2026 15:47
La Nato ha scelto il prossimo fronte contro la Russia

La Nato ha scelto il prossimo fronte contro la Russia

29 Maggio 2026 10:00
Il diritto di narrare. Perché la testimonianza palestinese viene circoscritta

Il diritto di narrare. Perché la testimonianza palestinese viene circoscritta

29 Maggio 2026 10:00
Droni, missili e isole-fortezza: come l’Iran sta vincendo la guerra (l'Analisi militare di Andrea Gaspardo)

Droni, missili e isole-fortezza: come l’Iran sta vincendo la guerra (l'Analisi militare di Andrea Gaspardo)

29 Maggio 2026 09:00
Protesta contro Israele: tifosi dell'Irlanda interrompono la partita col Qatar

Protesta contro Israele: tifosi dell'Irlanda interrompono la partita col Qatar

29 Maggio 2026 08:30
La normalizzazione della morte: Gaza, il silenzio e le macerie

La normalizzazione della morte: Gaza, il silenzio e le macerie

29 Maggio 2026 08:00
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

18380
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13611
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

11916
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

11740
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

10905
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

8449
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7972
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7310
RUSSIA

Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

EUROPA

La "più grande stupidità" dell'UE secondo il Cremlino

MEDITERRANEO

Onu, Israele inserito nella lista nera per violenze sessuali: scatta il boicottaggio di Tel Aviv

MEDITERRANEO

Netanyahu annuncia il nuovo piano per Gaza: "Pronti a controllare il 70% della Striscia"

RUSSIA

La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

ASIA

Fars: l'Iran lancia missili contro “obiettivi specifici”

NORD-AMERICA

Trump annuncia la "linea rossa" che farebbe riscattare la guerra

AMERICA LATINA

Il Guatemala autorizza esercito USA a condurre operazioni sul suo territorio

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti