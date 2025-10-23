China Energy Engineering Corporation: dove tecnologia, pianificazione e sostenibilità si incontrano

di Maylyn López – Pechino, Cina





Nel panorama mondiale della transizione energetica, la Cina si conferma non solo come gigante industriale, ma come laboratorio globale di innovazione verde. Durante la mia visita alla China Energy Engineering Corporation (CEEC) —una delle più grandi aziende integrate di ingegneria energetica al mondo— ho scoperto un ecosistema che unisce ricerca scientifica, visione strategica e pianificazione a lungo termine.

La CEEC considera la tecnologia come il cuore del proprio sviluppo. Con oltre 3.000 risultati scientifici, 11.310 brevetti validi e 1.600 standard nazionali e industriali definiti o revisionati, l’azienda guida la modernizzazione del settore energetico cinese.

Dispone di 14 stazioni di ricerca post-dottorato, 8 istituti di ricerca nazionali e provinciali e 4 centri accademici di eccellenza, che formano una rete di innovazione capace di tradurre la scienza in progresso reale.

“L’energia del futuro non nasce solo dall’elettricità, ma dall’intelligenza collettiva che la progetta.”

Nel parco industriale di Jilin Songyuan, CEEC sviluppa un progetto integrato di idrogeno verde, ammoniaca e metanolo, che utilizza tecnologie di sintesi flessibili e sistemi di riscaldamento a zero emissioni. È un passo decisivo verso la creazione di un’intera catena industriale dell’idrogeno, destinata a trasformare il modo in cui produciamo e utilizziamo l’energia.

Allo stesso tempo, la società ha inaugurato la prima centrale al mondo di accumulo energetico ad aria compressa da 300 MW, situata nella provincia di Hubei: un’innovazione che colloca la Cina ai vertici della ricerca sull’accumulo su larga scala.

Tra i progetti più visionari vi è l’Airborne Wind Energy Project nella provincia di Anhui, che utilizza piattaforme aerostatiche per catturare i venti d’alta quota.

Questa tecnologia consente di generare elettricità in modo stabile, pulito e sostenibile, riducendo l’impatto sul suolo e aprendo nuove opportunità per le aree meno accessibili.





Solare concentrato: la luce come infrastruttura

Nel campo dell’energia solare, CEEC è leader mondiale nella tecnologia CSP (Concentrated Solar Power). Tra i progetti di punta spicca il Morocco NOOR III CSP Project, il più grande impianto a torre singola mai costruito, simbolo della cooperazione Sud-Sud e dell’alleanza fra ingegneria cinese e sostenibilità globale.

Con una presenza in oltre 100 Paesi e sei sedi regionali —in Eurasia, Africa, Sud-Est e Asia Meridionale— CEEC è protagonista della Belt and Road Initiative, il grande ponte infrastrutturale e tecnologico lanciato da Pechino.

Attraverso progetti come la centrale fotovoltaica galleggiante di Singapore o l’impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain negli Emirati Arabi Uniti, la Cina promuove un modello di sviluppo che unisce efficienza, innovazione e cooperazione internazionale.

La CEEC integra i principi Environmental, Social and Governance (ESG) in tutte le sue attività, con iniziative che spaziano dalla tutela ambientale ai progetti idrici e sociali in Africa e Asia.

L’energia, in questa visione, non è solo potenza industriale, ma strumento di equità e progresso umano. Il governo cinese ha saputo trasformare la sostenibilità in una forma di governance intelligente, dove il progresso tecnologico è al servizio dell’uomo e del pianeta. Dietro ogni innovazione si percepisce un equilibrio fra modernità e tradizione, fra scienza e cultura. “In Cina, l’energia non è solo ciò che muove le macchine, ma ciò che ispira il futuro.”