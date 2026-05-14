Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha dichiarato che un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni imposte nei suoi confronti, definendo la sentenza una vittoria per la libertà di parola e per l'attività di sensibilizzazione a livello internazionale.

"ULTIM'ORA! Un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni contro di me! Come afferma il giudice: 'Proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico'", ha scritto Albanese su X, condividendo il testo della sentenza.

Albanese ha attirato l'attenzione internazionale per le sue denunce al genocidio israeliano a Gaza.

L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla funzionaria, citando i suoi "sforzi volti a sollecitare" un'azione della Corte penale internazionale (CPI) contro funzionari statunitensi e israeliani.