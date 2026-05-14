Xi offre un banchetto di benvenuto a Trump

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Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto un banchetto nella Grande Sala del Popolo a Pechino per dare il benvenuto al presidente statunitense Donald Trump in visita di Stato in Cina.

Nel suo discorso, Xi ha affermato che la relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante relazione bilaterale nel mondo attuale.

"Dobbiamo farla funzionare e non rovinarla mai", ha affermato Xi, aggiungendo che sia la Cina che gli Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione e perderebbero dallo scontro.

"I nostri due Paesi dovrebbero essere partner, non rivali", ha aggiunto.

Xi ha anche dichiarato che le due parti hanno concordato di costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, basata sulla stabilità strategica, per promuovere uno sviluppo stabile, solido e sostenibile delle relazioni sino-statunitensi e portare maggiore pace, prosperità e progresso nel mondo.

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