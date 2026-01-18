Come i think tank sostenuti dalla CIA alimentano le proteste in Iran



di Alan MacLeod - Mintpress*





Mentre ondate di manifestazioni e contro-manifestazioni mortali colpiscono l'Iran, MintPress esamina le ONG sostenute dalla CIA che contribuiscono ad alimentare l'indignazione e a fomentare ulteriore violenza.

Uno di questi gruppi è Human Rights Activists In Iran, spesso citato dai media come HRA o HRAI. Il gruppo e il suo braccio mediatico, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), sono diventati il punto di riferimento per i media occidentali e sono la fonte di molte delle affermazioni più incendiarie e delle cifre scioccanti sulle vittime riportate dalla stampa. Solo nella scorsa settimana, le loro affermazioni hanno fornito gran parte della base per gli articoli pubblicati, tra gli altri, da CNN, The Wall Street Journal, NPR, ABC News, Sky News e The New York Post. E in un appassionato appello ai progressisti affinché sostengano le proteste, Owen Jones ha scritto martedì sul Guardian che HRAI è un gruppo “rispettato” le cui dichiarazioni sul numero dei morti sono “probabilmente significativamente sottostimate”.

Tuttavia, nessuno di questi articoli menziona il fatto che Human Rights Activists In Iran è finanziato dalla Central Intelligence Agency, attraverso la sua organizzazione di facciata, la National Endowment for Democracy (NED).

ONG “indipendenti”, offerte dalla CIA

Fondata nel 2006, Human Rights Activists in Iran ha sede a Fairfax, in Virginia, a pochi passi dalla sede della CIA a Langley. Si descrive come un'associazione “apolitica” di attivisti impegnati a promuovere la libertà e i diritti in Iran. Sul suo sito web, osserva che “poiché l'organizzazione cerca di rimanere indipendente, non accetta aiuti finanziari né da gruppi politici né da governi”. Tuttavia, nello stesso paragrafo, si legge che “HRAI ha anche accettato donazioni dal National Endowment for Democracy, un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro degli Stati Uniti d'America”. Il livello di investimento del NED in HRAI è stato a dir poco sostanziale; il giornalista Michael Tracey ha scoperto che, solo nel 2024, il NED ha stanziato ben oltre 900.000 dollari a favore dell'organizzazione.





The huge death tolls in Iran being splashed all over the media are sourced to an outfit in Fairfax, VA called "Human Rights Activists in Iran" that is overwhelmingly funded by the US government. What is their methodology? Is it credible? Who cares? Just pump the big numbers out pic.twitter.com/9No2e7n1Dw — Michael Tracey (@mtracey) January 12, 2026



Un'altra ONG ampiamente citata nei recenti resoconti dei media sulle proteste è l'Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran (ABCHRI). Il gruppo è stato ampiamente citato, tra gli altri, dal Washington Post, dalla PBS e dalla ABC News. Come nel caso dell'HRAI, anche questi resoconti omettono di rivelare la vicinanza dell'Abdorrahman Boroumand Center alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Sebbene non lo menzioni nella sua dichiarazione di non responsabilità sul finanziamento, il centro è sostenuto dal NED. L'anno scorso, il NED ha descritto il centro come un'organizzazione “partner” e ha assegnato alla sua direttrice, Roya Boroumand, la medaglia Goler T. Butcher 2024 per la promozione della democrazia.

“Roya e la sua organizzazione hanno lavorato con rigore e obiettività per documentare le violazioni dei diritti umani commesse dal regime in Iran”, ha affermato Amira Maaty, direttore senior dei programmi NED per il Medio Oriente e il Nord Africa. "Il lavoro dell'Abdorrahman Boroumand Center è una risorsa indispensabile per le vittime che cercano giustizia e chiedono che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni secondo il diritto internazionale. La NED è orgogliosa di sostenere Roya e il centro nella loro difesa dei diritti umani e nella loro instancabile ricerca di un futuro democratico per l'Iran“.

Oltre a ciò, nel consiglio di amministrazione del centro siede il controverso accademico Francis Fukuyama, ex membro del consiglio della NED e redattore della sua pubblicazione ”Journal of Democracy".

Se mai, il Centro per i diritti umani in Iran (CHRI) è andato oltre l'HRAI o l'ABCHRI. Ampiamente citato dai media occidentali (ad esempio, The New York Times, The Guardian, USA Today), il CHRI è stato la fonte di molte delle storie più cruente e raccapriccianti provenienti dall'Iran. Un articolo pubblicato lunedì sul Washington Post, ad esempio, si è basato sulle competenze del CHRI per riferire che gli ospedali iraniani erano sovraffollati e avevano persino esaurito le scorte di sangue per curare le vittime della repressione governativa. “È in corso un massacro. Il mondo deve agire subito per impedire ulteriori perdite di vite umane”, ha dichiarato un portavoce del CHRI. Date le recenti minacce del presidente Trump di attacchi militari statunitensi contro l'Iran, le implicazioni di questa dichiarazione erano chiare.

Eppure, come nel caso delle altre ONG citate, nessuno dei media mainstream che hanno citato il Centro per i diritti umani in Iran ha sottolineato i suoi stretti legami con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il CHRI, un gruppo iraniano per i diritti umani con sede a New York City e Washington, D.C., è stato identificato dal governo cinese come direttamente finanziato dal NED.

L'affermazione è tutt'altro che stravagante, dato che Mehrangiz Kar, membro del consiglio di amministrazione del CHRI, è un ex Reagan-Fascell Democracy Fellow presso il NED. E nel 2002, in occasione di un gala pieno di star a Capitol Hill, la First Lady Laura Bush e il futuro presidente Joe Biden hanno consegnato a Kar il Democracy Award annuale del NED.

Una storia di operazioni di cambio di regime

Il National Endowment for Democracy è stato creato nel 1983 dall'amministrazione Reagan, dopo che una serie di scandali aveva gravemente danneggiato l'immagine e la reputazione della CIA. Il Comitato Church – un'indagine del Senato degli Stati Uniti del 1975 sulle attività della CIA – scoprì che l'agenzia aveva orchestrato l'assassinio di diversi capi di Stato stranieri, era coinvolta in una massiccia campagna di sorveglianza interna contro gruppi progressisti, aveva infiltrato e piazzato agenti in centinaia di media statunitensi e stava conducendo scioccanti esperimenti di controllo mentale su partecipanti americani non consenzienti.

Tecnicamente un'entità privata, sebbene ricevesse praticamente tutti i suoi finanziamenti dal governo federale e fosse composta da ex agenti segreti, la NED fu creata come un modo per esternalizzare molte delle attività più controverse dell'agenzia, in particolare le operazioni di cambio di regime all'estero. “Sarebbe terribile per i gruppi democratici di tutto il mondo essere visti come sovvenzionati dalla CIA”, disse nel 1986 Carl Gershman, presidente di lunga data della NED. Il cofondatore del NED Allen Weinstein concordò: “Molto di ciò che facciamo oggi era fatto segretamente 25 anni fa dalla CIA”, disse al Washington Post.

Parte della missione della CIA era quella di creare una rete mondiale di media e ONG che ripetessero i punti di discussione della CIA, spacciandoli per notizie credibili. Come ammise l'ex leader della task force della CIA John Stockwell, “avevo propagandisti in tutto il mondo”. Stockwell ha poi descritto come ha contribuito a inondare il mondo di notizie false che demonizzavano Cuba:

Abbiamo diffuso decine di storie sulle atrocità cubane, sugli stupratori cubani [ai media]... Abbiamo pubblicato fotografie [false] che sono apparse su quasi tutti i giornali del Paese... Non sapevamo di nessuna atrocità commessa dai cubani. Era pura e semplice propaganda falsa per creare l'illusione che i comunisti mangiassero bambini a colazione".

Mike Pompeo, ex direttore della CIA, ha alluso al fatto che questa fosse una politica attiva della CIA. In un discorso tenuto nel 2019 alla Texas A&M University, ha detto: “Quando ero cadetto, qual era il motto dei cadetti a West Point? Non mentire, non imbrogliare, non rubare e non tollerare chi lo fa. Io ero il direttore della CIA. Abbiamo mentito, abbiamo imbrogliato, abbiamo rubato. Avevamo interi corsi di formazione [su] questo!”

Uno dei più grandi successi del NED risale al 1996, quando riuscì a influenzare le elezioni in Russia, spendendo ingenti somme di denaro per garantire che il fantoccio degli Stati Uniti Boris Eltsin rimanesse al potere. Eltsin, salito al potere con un colpo di Stato nel 1993 che sciolse il parlamento, era profondamente impopolare e sembrava che il pubblico russo fosse pronto a votare per un ritorno al comunismo. Il NED e altre agenzie americane inondarono la Russia di denaro e propaganda, assicurando che il loro uomo rimanesse al potere. La storia fu catalogata in una famosa edizione della rivista Time, la cui copertina recava la scritta: “Gli yankee in soccorso: la storia segreta di come i consiglieri americani hanno aiutato Eltsin a vincere”.

Sei anni dopo, il NED fornì sia i finanziamenti che le menti per un colpo di Stato di breve successo contro il presidente venezuelano Hugo Chavez.

Il NED ha speso centinaia di migliaia di dollari per far volare i leader del colpo di Stato (come Marina Corina Machado) avanti e indietro da Washington, D.C. Dopo che il colpo di Stato è stato rovesciato e il complotto è stato smascherato, i finanziamenti del NED a Machado e ai suoi alleati sono addirittura aumentati, e l'organizzazione ha continuato a finanziare lei e le sue organizzazioni politiche.

Il NED avrebbe avuto più fortuna in Ucraina, svolgendo un ruolo chiave nella rivoluzione di Maidan del 2014 che ha rovesciato il presidente Viktor Yanukovich e lo ha sostituito con un successore filo-statunitense. La vicenda di Maidan ha seguito una formula collaudata, con un gran numero di persone scese in piazza per protestare e un nucleo duro di paramilitari addestrati che hanno compiuto atti di violenza volti a destabilizzare il governo e provocare una risposta militare.

L'assistente segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici (e futura membro del consiglio di amministrazione del NED) Victoria Nuland volò a Kiev per segnalare il pieno sostegno del governo statunitense al movimento per cacciare Yanukovich, distribuendo persino biscotti ai manifestanti nella piazza principale della città. Una telefonata trapelata ha rivelato che il nuovo primo ministro ucraino, Arseniy Yatsenyuk, era stato scelto direttamente dalla Nuland. “Yats è l'uomo giusto”, si sente dire all'ambasciatore statunitense in Ucraina, Geoffrey Pyatt, citando la sua esperienza e la sua cordialità con Washington come fattori chiave. La rivoluzione di Maidan del 2014 e le sue conseguenze avrebbero portato all'invasione russa dell'Ucraina otto anni dopo.

Proprio al confine con la Bielorussia, il NED ha pianificato azioni simili per rovesciare il presidente Alexander Lukashenko. Al momento del tentativo (2020-2021), il NED stava portando avanti 40 progetti attivi all'interno del Paese.

In una chiamata Zoom infiltrata e registrata di nascosto dagli attivisti, Nina Ognianova, responsabile senior del programma europeo del NED, si è vantata che i gruppi che guidavano le manifestazioni nazionali contro Lukashenko erano stati addestrati dalla sua organizzazione. “Non pensiamo che questo movimento così impressionante e stimolante sia nato dal nulla, che sia semplicemente successo dall'oggi al domani”, ha detto, sottolineando che il NED aveva dato un “contributo significativo” alle proteste.

Nella stessa chiamata, il presidente del NED Gershman ha osservato che “sosteniamo moltissimi gruppi e abbiamo un programma molto, molto attivo in tutto il Paese, e molti dei gruppi hanno ovviamente i loro partner in esilio”, vantandosi che il governo bielorusso era impotente nel fermarli. "Non siamo come Freedom House o NDI [National Democratic Institute] e IRI [International Republican Institute]; non abbiamo uffici. Quindi, se non siamo lì, non possono cacciarci", ha detto, paragonando il NED ad altre organizzazioni statunitensi che promuovono il cambio di regime.

Il tentativo di rivoluzione colorata non ha avuto successo, tuttavia, poiché i manifestanti hanno incontrato grandi contro-manifestazioni e Lukashenko rimane al potere ancora oggi. Le azioni del NED sono state un fattore chiave nella decisione di Lukashenko di abbandonare i suoi rapporti con l'Occidente e di alleare la Bielorussia con la Russia.

Pochi mesi dopo il fallimento in Bielorussia, il NED ha fomentato un altro tentativo di cambio di regime, questa volta a Cuba. L'agenzia ha speso milioni di dollari per infiltrarsi e comprare artisti musicali compiacenti, soprattutto nella comunità hip hop, nel tentativo di rivoltare la cultura popolare locale contro la sua rivoluzione. Guidati dai rapper cubani, gli Stati Uniti hanno cercato di mobilitare la popolazione nelle strade, inondando i social media con appelli di celebrità e politici per rovesciare il governo. Tuttavia, ciò non si è tradotto in un intervento concreto e il fiasco è stato liquidato sarcasticamente come la “Baia dei Tweet” degli Stati Uniti.

Molti dei movimenti di protesta più visibili in tutto il mondo sono stati silenziosamente orchestrati dal NED. Tra questi vi sono le proteste di Hong Kong del 2019-2020, in cui l'agenzia ha convogliato milioni di dollari ai leader del movimento per mantenere la gente in piazza il più a lungo possibile. Il NED continua a collaborare con i gruppi separatisti uiguri e tibetani, nella speranza di destabilizzare la Cina. Altri progetti noti di ingerenza del NED includono l'interferenza nelle elezioni in Francia, Panama, Costa Rica, Nicaragua e Polonia.

È proprio per questi motivi, quindi, che accettare finanziamenti dal NED dovrebbe essere impensabile per qualsiasi ONG o organizzazione per i diritti umani seria, poiché molte di quelle che lo hanno fatto sono state gruppi di facciata per il potere americano e operazioni clandestine di cambio di regime. È anche il motivo per cui il pubblico dovrebbe essere estremamente diffidente nei confronti di qualsiasi affermazione fatta da organizzazioni sul libro paga di un'organizzazione di copertura della CIA, specialmente quelle che tentano di nascondere questo fatto. Anche i giornalisti hanno il dovere di esaminare attentamente qualsiasi dichiarazione fatta da questi gruppi e di informare i loro lettori e telespettatori sui loro intrinseci conflitti di interesse.

Obiettivo Iran

Oltre a finanziare le tre ONG per i diritti umani con sede negli Stati Uniti qui descritte, il NED sta conducendo una miriade di operazioni che prendono di mira la Repubblica islamica. Secondo il suo elenco delle sovvenzioni per il 2025, attualmente ci sono 18 progetti NED attivi per l'Iran, anche se l'agenzia non divulga nessuno dei gruppi con cui sta lavorando.

Si rifiuta inoltre di divulgare dettagli concreti su questi progetti, al di là di descrizioni piuttosto vaghe che includono:

“Potenziare” una rete di “attivisti in prima linea ed esiliati” all'interno dell'Iran;

“Promuovere il giornalismo indipendente” e “Creare piattaforme mediatiche per influenzare l'opinione pubblica”;

“Monitorare e promuovere i diritti umani”;

“Promuovere la libertà di Internet”;

“Formare leader studenteschi all'interno dell'Iran”;

“Promuovere l'analisi politica, il dibattito e le azioni collettive sulla democrazia”; e

“Promuovere la collaborazione tra la società civile iraniana e gli attivisti politici su una visione democratica e sensibilizzare la comunità legale sui diritti civili, l'organizzazione faciliterà il dibattito sui modelli di transizione dall'autoritarismo alla democrazia”.

Leggendo tra le righe, il NED sta cercando di costruire una vasta rete di media, ONG, attivisti, intellettuali, leader studenteschi e politici che canteranno tutti dallo stesso spartito, quello della “transizione” dall'‘autoritarismo’ (cioè l'attuale sistema di governo) alla “democrazia” (cioè un governo scelto dagli Stati Uniti). In altre parole: un cambio di regime.

L'Iran, ovviamente, è nel mirino degli Stati Uniti sin dalla destituzione dello scià Mohammad Reza Pahlavi durante la rivoluzione islamica del 1978-79. Lo stesso Pahlavi era stato mantenuto al potere dalla CIA, che aveva orchestrato un colpo di Stato contro il governo democraticamente eletto di Mohammad Mossadegh (1952-53). Mossadegh, un riformatore liberale laico, aveva fatto infuriare Washington nazionalizzando l'industria petrolifera del Paese, attuando una riforma agraria e rifiutandosi di schiacciare il partito comunista Tudeh.

La CIA (l'organizzazione madre del NED) si infiltrò nei media iraniani, pagandoli per diffondere contenuti isterici contro Mossadegh, compì attacchi terroristici all'interno dell'Iran, corruppe funzionari affinché si rivoltassero contro il presidente, coltivò legami con elementi reazionari all'interno dell'esercito e pagò manifestanti affinché invadessero le strade durante le manifestazioni contro Mossadegh.

Lo scià regnò per 26 sanguinosi anni, dal 1953 al 1979, fino a quando fu rovesciato dalla rivoluzione islamica.

Gli Stati Uniti hanno sostenuto l'Iraq di Saddam Hussein, che ha invaso l'Iran quasi immediatamente, provocando un conflitto aspro durato otto anni che ha causato la morte di almeno mezzo milione di persone. Washington ha fornito a Hussein una vasta gamma di armi, compresi componenti per armi chimiche utilizzate contro gli iraniani, nonché altre armi di distruzione di massa.

Dal 1979, l'Iran è anche soggetto a restrittive sanzioni economiche americane, misure che hanno gravemente ostacolato lo sviluppo del Paese. Durante il suo primo mandato, Trump si è ritirato dall'accordo nucleare con l'Iran e ha aumentato la pressione economica. Il risultato è stato il crollo del valore del rial iraniano, la disoccupazione di massa, l'aumento vertiginoso degli affitti e il raddoppio del prezzo dei generi alimentari. La gente comune ha perso sia i propri risparmi che la propria sicurezza a lungo termine.

Durante tutto questo periodo, Trump ha costantemente minacciato l'Iran di un attacco, che alla fine ha portato a termine a giugno, bombardando una serie di progetti infrastrutturali all'interno del Paese.

Una protesta legittima?

Le attuali manifestazioni sono iniziate il 28 dicembre come protesta contro l'aumento dei prezzi. Tuttavia, si sono rapidamente trasformate in qualcosa di molto più grande, con migliaia di persone che chiedevano il rovesciamento del governo e persino il ripristino della monarchia sotto il figlio dello scià, il principe ereditario Reza Pahlavi.

Sono state rapidamente sostenute e amplificate dagli Stati Uniti e dalla sicurezza nazionale israeliana. “Il regime iraniano è in difficoltà”, ha annunciato Pompeo. “Buon anno a tutti gli iraniani in piazza. E anche a tutti gli agenti del Mossad che camminano al loro fianco...”, ha aggiunto. I media israeliani stanno apertamente riferendo che “elementi stranieri” (cioè israeliani) stanno “armando i manifestanti in Iran con armi da fuoco, e questo è il motivo delle centinaia di morti tra le persone fedeli al regime”.

I servizi segreti israeliani hanno confermato l'affermazione non proprio criptica di Pompeo. “Scendete tutti in strada. È giunto il momento”, hanno istruito gli iraniani gli account social ufficiali dell'agenzia di spionaggio: “Siamo con voi. Non solo a distanza e a parole. Siamo con voi sul campo”.

Trump ha fatto eco a queste parole. "PRENDETE IL CONTROLLO DELLE VOSTRE ISTITUZIONI!!! Salvate i nomi degli assassini e dei maltrattatori. Pagheranno un prezzo molto alto», ha urlato, aggiungendo che «gli aiuti americani stanno arrivando».

Qualsiasi dibattito sul significato di «aiuti americani» è terminato lunedì, quando Trump ha dichiarato che «se l'Iran spara [sic] e uccide violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d'America verranno in loro soccorso... Siamo pronti a intervenire». Ha anche tentato di imporre un blocco economico totale, annunciando che qualsiasi paese che commercia con Teheran dovrà affrontare un dazio aggiuntivo del 25%.

Tutto questo, aggiunto alla crescente violenza delle proteste, rende molto più difficile per gli iraniani esprimersi politicamente. Quella che era iniziata come una manifestazione contro il costo della vita si è trasformata in un enorme movimento apertamente insurrezionale, sostenuto e fomentato dagli Stati Uniti e da Israele. Gli iraniani, ovviamente, hanno tutto il diritto di protestare, ma una serie di fattori ha sollevato la possibilità molto concreta che gran parte del movimento antigovernativo sia un tentativo inorganico, orchestrato dagli Stati Uniti, di cambiare il regime. Mentre gli iraniani possono discutere su come desiderano esprimersi e che tipo di governo vogliono, ciò che è indiscutibile è che molti dei think tank e delle ONG chiamati a fornire presunte prove e commenti esperti su queste proteste sono strumenti del National Endowment for Democracy.

Foto in primo piano | In questa foto ottenuta dall'Associated Press, alcuni iraniani partecipano a una protesta antigovernativa a Teheran, in Iran, il 9 gennaio 2026. Foto | UGC via AP

Alan MacLeod è Senior Staff Writer per MintPress News. Ha completato il suo dottorato di ricerca nel 2017 e da allora ha scritto due libri acclamati: Bad News From Venezuela:

Twenty Years of Fake News and Misreporting e Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, oltre a una serie di articoli accademici. Ha anche collaborato con FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine e Common Dreams. Seguite Alan su Twitter per ulteriori informazioni sul suo lavoro e sui suoi commenti: @AlanRMacLeod.