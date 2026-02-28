Comunicato del Ministero dell'Interno dell'Iran sull'aggressione di Usa e Israele

Il Ministero dell'Interno dell'Iran ha diffuso un messaggio ufficiale rivolto alla popolazione, all'indomani dell'attacco lanciato questo sabato da Israele e Stati Uniti contro il paese persiano. Lo riporta l'agenzia di stampa statale IRNA.

Il Ministero dell'Interno condanna fermamente l'aggressione avvenuta nella notte e nella mattinata odierna da parte degli Stati Uniti e del regime sionista ai danni della capitale e di altre città del nostro amato paese. "Con questa ennesima azione ostile, il nemico criminale ha nuovamente violato tutte le norme del diritto internazionale, compiendo un atto di aggressione contro l'Iran islamico proprio mentre erano in corso negoziati. Il Ministero, nel ribadire la propria vicinanza al popolo iraniano, assicura che tutte le risorse disponibili sono già state mobilitate per preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e per garantire assistenza alla popolazione". A tal fine, il Ministro dell'Interno iraniano, prosegue la nota, ha impartito disposizioni immediate a tutti i governatori del paese, richiamando le direttive già comunicate in precedenza. È stato dato mandato di riferire con la massima urgenza sulla situazione in ogni provincia e di attivare tutte le risorse necessarie per rispondere alle esigenze prioritarie della cittadinanza.

Parallelamente, su ordine del Ministro, è stato istituito il Comitato Centrale per la Gestione delle Crisi, e sono state diramate le necessarie istruzioni a tutti gli uffici provinciali di protezione civile e agli enti competenti, affinché operino in modo coordinato e tempestivo. Infine, il Ministero dell’Interno invita tutta la popolazione a mantenere la calma e la compostezza, e a regolare gli spostamenti, sia urbani che extraurbani, in base all’evolversi della situazione e alle indicazioni che verranno fornite dalle autorità locali.



FONTE: IRNA