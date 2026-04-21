Dall'energia ai giovani comunisti: il sostegno della Cina a Cuba contro l'assedio USA

Il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito il proprio sostegno a Cuba di fronte alle recenti minacce, invitando il governo degli Stati Uniti a dare ascolto alla voce della comunità internazionale.

Il portavoce Guo Jiakun ha sottolineato che Washington deve ascoltare la voce della giustizia e porre immediatamente fine al blocco, alle sanzioni e a qualsiasi meccanismo di coercizione o pressione esercitato contro la nazione caraibica.

Da Pechino è stata ribadita la volontà di collaborare con le diverse parti per sostenere Cuba nella salvaguardia della sua sovranità e sicurezza nazionale. Il governo cinese ha condannato le pressioni statunitensi, ritenendo che tali azioni minaccino la pace e la stabilità nella regione, e ha assicurato che manterrà la propria politica di assistenza di fronte alle politiche di ingerenza straniera.

Recientemente, muchos países y diversos sectores dentro de #EEUU expresaron su oposición al bloqueo estadounidense contra #Cuba. El portavoz de @MFA_China reiteró: pic.twitter.com/HuL4U9tiSB — Hua Xin ?? (@EmbHuaXin) April 21, 2026

Il sostegno della Cina si è concretizzato in un recente incontro culturale tra giovani dei due paesi, durante il quale i rappresentanti della Lega della Gioventù Comunista Cinese hanno ribadito la loro solidarietà alla lotta cubana contro l’imperialismo.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato che il rapporto bilaterale, che dura da oltre sei decenni, ha permesso di rafforzare la causa socialista e la comprensione reciproca tra le organizzazioni giovanili delle due nazioni. Da parte sua, l'ambasciatore cubano in Cina, Alberto Blanco, ha sottolineato che questo sostegno internazionale è una risposta alla storica vocazione solidale del suo Paese.

A questo sentimento si sono unite le voci di ricercatori e attivisti provenienti dall'Argentina e dal Brasile, che hanno definito la resistenza di Cuba una dimostrazione di umanità e hanno sottolineato l'importanza dell'internazionalismo di fronte alle minacce dell'amministrazione di Donald Trump.

Oltre alle condanne contro il blocco e alle richieste affinché gli Stati Uniti lo revocino, il sostegno e la cooperazione tra Cina e Cuba si sono rafforzati in occasione di un recente incontro tenutosi a L'Avana, capitale di Cuba, tra esperti del Centro di Ricerche Petrolifere (CEINPET) e geologi cinesi. Durante l'incontro sono stati valutati progetti per l'analisi del potenziale di idrocarburi sulla terraferma e per la realizzazione del primo Atlante Geochimico di Cuba.

L'iniziativa rafforza l'impegno della nazione asiatica nei confronti del programma economico e sociale cubano e della sovranità energetica. La cooperazione tecnica comprende lo studio degli elementi chimici su tutto il territorio nazionale e l'identificazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas.

Di fronte alla carenza di combustibili a Cuba, causata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti dal 29 gennaio scorso, Cuba accelera la sua strategia verso la sovranità energetica, che include una transizione verso fonti rinnovabili, il ripristino delle centrali termiche e l'aumento della produzione nazionale di greggio e gas associato.

#China reafirmó su apoyo a #Cuba frente a la presión estratégica de #EstadosUnidos. El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, manifestó el respaldo del gigante asiático a la defensa y soberanía de la isla.



La declaración surge mientras el presidente cubano Díaz-Canel… pic.twitter.com/vmeBI7vDqG — teleSUR TV (@teleSURtv) April 18, 2026

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