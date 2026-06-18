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Le forze armate russe hanno annunciato la conquista dell'abitato di Kutuzovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk, nell'ambito dell'offensiva in corso nel Donbass. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'avanzata sarebbe accompagnata da progressi su diversi settori del fronte, con particolare intensità nelle aree di Krasny Liman, Konstantinovka e lungo la direttrice verso la regione di Dnepropetrovsk. Mosca rende noto che nelle ultime 24 ore le forze ucraine abbiano subito circa 1.370 perdite complessive tra morti e feriti, mentre le unità russe avrebbero consolidato le proprie posizioni e ampliato le zone sotto controllo.

Nella zona di Konstantinovka, le truppe russe affermano di aver liberato decine di edifici e di stare completando l'accerchiamento delle unità ucraine rimaste nella parte sud-occidentale della città. Il Ministero della Difesa riferisce inoltre della distruzione di depositi di carburante e munizioni, infrastrutture legate all'industria militare ucraina e siti utilizzati per l'assemblaggio di droni a lungo raggio. Tra gli obiettivi colpiti figurerebbero anche aree di schieramento di mercenari stranieri e reparti delle forze armate del regime di Kiev.

Sul fronte della guerra aerea, la Russia afferma di aver intercettato nelle ultime ventiquattro ore 566 droni ucraini e 17 bombe guidate. Quanto reso noto dalla Russia evidenzia l'intensificarsi dei combattimenti lungo tutta la linea del fronte e la crescente pressione esercitata dalle forze russe in diversi settori strategici dell'Ucraina orientale.



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