Il mito dell'invincibilità infranto: perché gli USA non possono più sostenere una guerra lunga

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha messo a nudo una crisi strutturale nel cuore della macchina bellica di Washington, una crisi che mette in discussione la sua capacità di sostenere un conflitto prolungato, per non parlare di rimpiazzare le risorse impiegate.

Nelle sole settimane iniziali, enormi scorte di missili, aerei e munizioni a guida di precisione – dai Tomahawk e ATACM ai Patriot, THAAD e intercettori Arrow – sono state consumate a un ritmo impressionante.

L'usura sul campo di battaglia si sta rapidamente traducendo in una resa dei conti industriale, mettendo a nudo i limiti della capacità di Stati Uniti e Israele di riprodurre armamenti di alta tecnologia al ritmo richiesto dalla guerra moderna.

Potenza di fuoco senza resistenza

Secondo un rapporto pubblicato dal Royal United Services Institute (RUSI) il 24 marzo, nei primi 16 giorni di guerra sono state utilizzate 11.294 munizioni, con un costo diretto di 26 miliardi di dollari. Le riparazioni potrebbero far lievitare questa cifra oltre i 50 miliardi di dollari. Ma il costo finanziario rappresenta solo una parte della storia.

Nelle prime 96 ore, le forze della coalizione hanno lanciato 5.197 munizioni appartenenti a 35 categorie diverse: una delle campagne aeree più intense della guerra moderna. L'entità del consumo ha rapidamente superato la capacità di rifornimento industriale.

I sistemi di difesa aerea hanno subito il colpo più duro. Le batterie statunitensi e del Golfo hanno lanciato 943 intercettori Patriot in soli quattro giorni, un quantitativo equivalente a circa 18 mesi di produzione. I sistemi THAAD hanno seguito una traiettoria simile, con 145 missili lanciati, consumando oltre un terzo delle scorte stimate.

Sul fronte israeliano, la pressione era ancora più forte. Le riserve di intercettori Arrow si sono dimezzate nello stesso periodo. Ricostituire tali scorte potrebbe richiedere quasi 32 mesi. Quello che inizialmente era apparso come un utilizzo intenso si è rapidamente rivelato uno squilibrio strutturale.

Il costo di quei primi quattro giorni si aggirava tra i 10 e i 16 miliardi di dollari, cifra che saliva a 20 miliardi se si consideravano le perdite di aerei e sistemi. Peggio ancora, il degrado delle infrastrutture radar e satellitari ha ridotto l'efficienza delle intercettazioni, costringendo gli operatori a lanciare più missili contro singoli bersagli – in alcuni casi fino a 11 intercettori per una singola minaccia in arrivo.

Armi strategiche, magazzini vuoti

I sistemi offensivi hanno seguito lo stesso schema. Nella fase iniziale, sono stati lanciati 225 missili ATACMS e PrSM, risorse fondamentali progettate per attacchi di precisione in profondità. Parallelamente, nell'arco di 16 giorni, sono stati lanciati oltre 500 missili da crociera Tomahawk.

Il solo rifornimento di quei missili Tomahawk potrebbe richiedere fino a 53 mesi, ovvero più di quattro anni di produzione ininterrotta. In termini pratici, ciò significa che gli Stati Uniti non sarebbero in grado di replicare lo stesso livello di bombardamento continuo in un eventuale confronto a breve termine.

I missili JASSM-ER (missili aria-terra a guida di precisione), ciascuno del costo di oltre 1 milione di dollari, sono stati impiegati in gran numero contro i radar e i nodi di comunicazione iraniani. I loro cicli di produzione dipendono da componenti elettronici avanzati, già messi a dura prova dalle strozzature nell'approvvigionamento globale. Anche i missili antiradar HARM sono stati ampiamente utilizzati, intaccando le scorte originariamente destinate al teatro operativo europeo.

La precisione aveva un costo strategico. Ogni attacco riuscito esauriva risorse che non potevano essere rimpiazzate rapidamente.

L'impiego di otto bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator nelle prime 96 ore – quasi un quarto delle scorte disponibili – ha sottolineato l'intensità dell'attacco iniziale contro le fortificazioni iraniane. Migliaia di kit JDAM sono seguiti, esaurendo le scorte dei sistemi di guida che trasformano le bombe convenzionali in armi di precisione.

Bombe di piccolo diametro sono state utilizzate in quantità che il rapporto ha definito quasi "suicida", in particolare contro i lanciatori mobili. Nel frattempo, le bombe BLU-109, progettate per distruggere i bunker, sono state impiegate senza sosta, portando le scorte globali quasi all'esaurimento entro due settimane.

Quando la superiorità aerea si rompe

L'abbattimento di un F-15E Strike Eagle in territorio iraniano il 3 aprile ha segnato una svolta. Ha infranto la convinzione di un dominio aereo incontrastato e ha rivelato i costi a cascata anche di una singola perdita tattica.

L'incidente ha innescato una complessa operazione di soccorso che si è rapidamente aggravata. Oltre al caccia distrutto, è andato perduto un A-10 Thunderbolt II, alcuni elicotteri sono stati colpiti e ulteriori mezzi sono stati danneggiati o abbandonati.

Al culmine dell'operazione, le forze statunitensi hanno distrutto due aerei da trasporto MC-130 e quattro elicotteri per operazioni speciali per impedirne la cattura. Sono stati abbattuti anche alcuni droni MQ-9, contribuendo al bilancio delle vittime.

Le perdite dirette derivanti da questo singolo incidente hanno superato i 500 milioni di dollari. Ma il costo reale risiede altrove.

La missione di salvataggio ha coinvolto 155 velivoli, centinaia di persone e si è protratta per due giorni in territorio ostile. Per recuperare un singolo equipaggio, Washington ha impiegato ingenti risorse operative, mettendo in luce una vulnerabilità più profonda: le piattaforme di alto valore possono subire perdite sproporzionate se affrontate da difese stratificate.

Secondo quanto riferito, la difesa aerea iraniana avrebbe anche colpito un F-35 e abbattuto diversi droni, mentre gli episodi di fuoco amico hanno ulteriormente aggravato la situazione. La superiorità, un tempo data per scontata, è ora condizionata.

Le catene di approvvigionamento come nuovo campo di battaglia

Secondo i dati basati sui rapporti del Pentagono al Congresso, la spesa bellica statunitense ha superato i 45 miliardi di dollari in poco più di un mese. I costi giornalieri hanno infine raggiunto 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, la crisi più grave non risiede nella spesa, bensì nella produzione.

La ricostruzione delle munizioni utilizzate nei soli primi quattro giorni richiede 92 tonnellate di rame, 137 chilogrammi di neodimio, 18 chilogrammi di gallio, 37 chilogrammi di tantalio, sette chilogrammi di disprosio e 600 tonnellate di perclorato di ammonio, un componente fondamentale per i razzi a propellente solido.

Gli Stati Uniti dipendono da un'unica fonte interna per il perclorato di ammonio. Allo stesso tempo, la Cina domina le catene di approvvigionamento globali , controllando il 98% della produzione di gallio, il 90% della lavorazione del neodimio e il 99% del disprosio.

La ricostruzione delle sole scorte di munizioni utilizzate nei primi quattro giorni richiederebbe decine di tonnellate di minerali critici e centinaia di tonnellate di propellente per razzi, legando di fatto qualsiasi sforzo di recupero a queste catene di approvvigionamento limitate.

La potenza militare è ora vincolata a realtà geoeconomiche che sfuggono al controllo di Washington, trasformando la ripresa industriale in una vulnerabilità strategica. Il rifornimento si scontra con catene di approvvigionamento plasmate da flussi globali di risorse che si collocano saldamente al di fuori della sfera atlantista.

In termini pratici, ciò significa che nemmeno finanziamenti illimitati possono accelerare la produzione senza accesso a questi materiali, ponendo un limite invalicabile alla velocità con cui le scorte possono essere ricostituite.

La trappola dello squilibrio dei costi

Al di là del mero consumo, la guerra mette in luce una falla più profonda nel funzionamento delle intercettazioni.

I sistemi di difesa aerea si affidano a costosi intercettori per neutralizzare minacce a basso costo. I droni e i missili iraniani, spesso costruiti a una frazione del costo, hanno spinto gli Stati Uniti e i loro alleati in un rapporto di scambio insostenibile.

Anche se il tasso di attacchi iraniani è diminuito dell'80-90% dopo la fase iniziale, la pressione non si è allentata. I bombardamenti quotidiani, con circa 33 missili e 94 droni, hanno continuato a prosciugare le scorte difensive.

Sistemi a corto raggio come il C-RAM hanno sparato oltre 509.500 colpi al costo di soli 25 milioni di dollari, mentre i missili intercettori ne hanno consumati almeno 19 miliardi. Questo squilibrio costringe gli eserciti più avanzati a consumare i loro sistemi più sofisticati molto più velocemente di quanto i loro avversari possano rimpiazzare le perdite, a meno che non vengano sviluppate valide opzioni per una "sconfitta a basso costo".

Una base industriale che non può crescere

La struttura dell'industria della difesa statunitense aggrava il problema. Nonostante la crescente domanda, la produzione non è aumentata in modo significativo.

Le aziende del settore della difesa rimangono restie ad espandere la propria capacità produttiva senza contratti a lungo termine garantiti. I ripetuti cicli di promesse politiche seguiti da ripensamenti sui finanziamenti hanno reso il settore cauto nell'assumere impegni eccessivi.

Impianti chiave, come l'impianto di munizioni dell'esercito di Holston – la spina dorsale della produzione statunitense di perclorato di ammonio – operano a capacità ridotta, evidenziando un collo di bottiglia critico nel cuore della catena di approvvigionamento missilistica statunitense.

Le conseguenze si estendono ben oltre il teatro operativo iraniano. Ogni missile lanciato qui riduce la capacità di Washington di proiettare la propria influenza altrove.

La perdita di oltre 500 missili Tomahawk, unitamente alla diminuzione delle riserve di intercettori, indebolisce la deterrenza statunitense su più fronti, dall'Asia orientale all'Europa orientale. La guerra impone un "tributo sul secondo fronte", costringendo gli Stati Uniti a scegliere tra il mantenimento delle operazioni in corso e la preservazione della propria più ampia capacità di deterrenza.

Un mito che si svela

La guerra contro l'Iran ha infranto l'illusione di una superiorità militare occidentale illimitata. Il vantaggio tecnologico rimane, ma non garantisce più la sopravvivenza.

I missili possono colpire i loro bersagli. Gli aerei possono penetrare le difese. Ma senza la capacità industriale di sostenere le operazioni, ogni attacco compromette le capacità future.

Questa guerra mette a nudo i limiti del potere israelo-americano e indica una nuova equazione strategica, in cui la resilienza industriale prevale sulla potenza di fuoco. La capacità di sostenere la produzione, piuttosto che di sferrare attacchi di precisione, definisce sempre più la potenza militare in un conflitto prolungato.

In quell'equazione, Washington non è più dominante.