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Stefano Patuanelli: “Soltanto nella collaborazione con Cina ci può essere un vantaggio, forse più per l'Europa che per la Cina”

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Stefano Patuanelli: “Soltanto nella collaborazione con Cina ci può essere un vantaggio, forse più per l'Europa che per la Cina”

 

di CGTN

In un'intervista concessa recentemente al China Media Group (CMG), l'ex ministro dello sviluppo economico italiano Stefano Patuanelli ha dichiarato che nel contesto dell'attuale caos globale, l'Europa dovrebbe abbandonare completamente il protezionismo e costruire una relazione di cooperazione ampia e profonda con la Cina, basata sul reciproco vantaggio e su una regolamentazione trasparente.

Secondo Patuanelli, la Cina può svolgere un ruolo di “ammortizzatore” per stabilizzare la situazione globale, mentre l'Europa può trarre enormi benefici dagli investimenti bidirezionali, dalla complementarità industriale e dallo sviluppo congiunto di nuove tecnologie. Entrambe le parti dovrebbero evitare il conflitto e guidare insieme il processo globale; in caso contrario, entrambe cadrebbero nel caos.

L'ex ministro ha inoltre sottolineato che il vero reciproco vantaggio è il fondamento della cooperazione.

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