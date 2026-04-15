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Copertina de L'Espresso: Israele grida all'antisemitismo, ma la foto racconta la verità dell'occupazione

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Copertina de L'Espresso: Israele grida all'antisemitismo, ma la foto racconta la verità dell'occupazione

 

L'ambasciatore israeliano in Italia ha duramente criticato la copertina di una rivista che mette in luce le violenze contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, definendola antisemita.

Il numero del 10 aprile di L'Espresso presentava la fotografia di un israeliano armato in uniforme militare che scherniva una donna palestinese, con il titolo "Abuso". L'articolo era accompagnato da una serie di reportage che analizzavano l'espansione del movimento di coloni israeliani e il suo impatto sulle comunità palestinesi.

L'ambasciatore Jonathan Peled ha condannato la copertina, definendola "manipolativa" e accusando la casa editrice di distorcere la realtà dell'occupazione israeliana.

"L'immagine distorce la complessa realtà con cui Israele deve convivere, alimentando stereotipi e odio", ha scritto su X, aggiungendo che "un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e imparziale".

La fotografia, scattata dal fotoreporter italiano Pietro Masturzo, fa parte di un più ampio lavoro che documenta la vita sotto l'occupazione israeliana. Questa particolare immagine è stata catturata nel villaggio palestinese di Idhna, a ovest di Hebron, il 12 ottobre 2025, il primo giorno della raccolta delle olive.

"Proprio all'inizio della raccolta, un gruppo di coloni israeliani armati (alcuni dei quali indossavano uniformi militari, come il colono in questione) accompagnati da veri soldati (con il volto coperto) è arrivato e ha impedito ai palestinesi di raccogliere le olive", ha detto Masturzo.

"L'espressione del colono si riflette nel gesto che ripete, imitando il suono che fa un pastore quando raduna il suo gregge, rivolgendosi ai palestinesi come se fossero i suoi animali", ha aggiunto il fotoreporter.

Immagini simili delle stesse persone sono apparse in servizi giornalistici internazionali, a sottolineare la coerenza delle notizie sulla violenza dei coloni.

Masturzo ha difeso la pubblicazione dell'immagine, affermando che essa riflette realtà che molti preferiscono ignorare.

"Insieme, stiamo cercando non solo di denunciare i crimini israeliani in Palestina, ma soprattutto di sostenere ed esprimere la nostra solidarietà a quei fotografi palestinesi che rischiano la vita ogni giorno per denunciare gli abusi subiti dal loro popolo", ha scritto su Instagram.

L'ambasciatore israeliano ha poi affermato, senza fornire prove, che era "difficile dimostrare" che l'immagine non fosse stata manipolata.

L'inchiesta della rivista, a cura di Alae al-Said, si basa sulle testimonianze dei palestinesi nella Valle del Giordano, dove i coloni, spesso appoggiati dalle forze israeliane, compiono attacchi quasi quotidiani.

Un padre di sei figli ha raccontato come decine di coloni abbiano preso d'assalto il suo villaggio, danneggiato le infrastrutture, aggredito i residenti, demolito le case e sequestrato il bestiame.

In un altro caso, i coloni hanno preso il controllo di una sorgente d'acqua vitale che rifornisce diverse comunità palestinesi. "Hanno colonizzato tutte le fonti d'acqua", ha affermato un residente.

L'articolo ha inoltre evidenziato le reazioni internazionali che non sono riuscite a fermare la violenza. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso "preoccupazione" per gli attacchi dei coloni il mese scorso, ma la rivista ha liquidato tali dichiarazioni come gesti vuoti volti a proteggere Israele dalle proprie responsabilità.

"Gli Stati Uniti restano i principali garanti della colonizzazione e del genocidio dei palestinesi, che continuano a un ritmo più lento, silenziosamente e inesorabilmente", conclude il rapporto.

Online, migliaia di utenti hanno deriso le critiche di Peled, sostenendo che l'immagine riflette la realtà quotidiana che i palestinesi affrontano sotto l'occupazione.

Un utente dei social media ha commentato: "Con questa singola fotografia sei riuscito a raccontare una storia di disprezzo e impunità in modo più efficace di migliaia di immagini di violenza brutale già esistenti. È un promemoria del potere che la fotografia può ancora esercitare, nonostante tutto." 

Un utente di X ha scritto: "Mentre tengono lezioni di etica (giornalistica), hanno ucciso 262 giornalisti".

Mentre un altro ha affermato in tono beffardo che documentare "la realtà è antisemita".

Israele ha ucciso più di 72.329 palestinesi a Gaza e ne ha feriti 172.192 dall'inizio del suo genocidio, il 7 ottobre 2023. Altre migliaia risultano disperse e si presume siano morte.

Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella Cisgiordania occupata le forze israeliane e i coloni hanno ucciso almeno 1.050 palestinesi dall'inizio della guerra.

Più recentemente, soldati israeliani hanno picchiato a morte una donna palestinese di 68 anni durante un raid nella sua casa nella città di Jayyous, nella Cisgiordania settentrionale.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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