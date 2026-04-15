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Il patto impossibile: i documenti che svelano i contatti tra milizie sioniste e Germania nazista nel 1941

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Il patto impossibile: i documenti che svelano i contatti tra milizie sioniste e Germania nazista nel 1941

 

Documenti israeliani recentemente declassificati rivelano che le milizie sioniste pre-statali contattarono funzionari della Germania nazista per ottenere aiuto nella creazione di uno stato ebraico in Palestina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale.

I documenti appena desecretati provengono dall'archivio dell'esercito israeliano e sono stati resi pubblici su richiesta del quotidiano israeliano Haaretz.

Un documento del maggio 1941 include dichiarazioni di Eliyahu Golomb, fondatore e comandante di fatto dell'Haganah, una milizia sionista pre-statale nella Palestina mandataria, che era sotto il controllo britannico.

Golomb indica che una milizia sionista rivale stava cercando di stabilire contatti con funzionari della Germania nazista per ottenere aiuto nell'espulsione degli inglesi.

«Ho informazioni... su sospetti riguardanti un gruppo di ebrei che hanno legami con il nemico», ha detto Golomb, riferendosi ai tedeschi.

“Secondo le informazioni in nostro possesso, c’è un uomo che ha contattato i tedeschi. Quest’uomo è noto; si chiama S”, ha aggiunto.

“S” era Avraham “Yair” Stern, leader di Lehi, la milizia sionista clandestina pre-statale nota anche come Banda Stern.

Le osservazioni di Golomb furono registrate in tempo reale in un documento dell'intelligence dell'Haganah, archiviato sotto la voce "Contatti con l'Asse".

Il dossier declassificato include materiale raccolto dall'Haganah, e in seguito dallo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno israeliano) e dall'esercito israeliano, riguardante i tentativi della banda Stern di stabilire legami con le potenze dell'Asse, Italia e Germania.

Stern voleva l'aiuto della Germania nazista per espellere gli inglesi e conquistare la Palestina, sottraendola ai suoi abitanti autoctoni musulmani e cristiani, per conto degli ebrei.

La sua posizione differiva da quella della maggior parte della comunità ebraica in Palestina, che aveva sospeso la lotta contro la Gran Bretagna per combattere la Germania nella più ampia guerra europea.

«Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale... non c'è momento migliore per una guerra d'indipendenza che in tempo di guerra. Le forze britanniche sono impegnate... e sarebbe possibile sconfiggerle», sostenne Stern.

«Gli ebrei sono parte in causa nella guerra e quindi non possono essere neutrali. La Gran Bretagna ha tradito il popolo ebraico e non permetterà mai la creazione di uno stato ebraico. D'altra parte, la Germania non ha alcun interesse particolare per la Palestina e, poiché i nazisti vogliono epurare l'Europa dagli ebrei, niente è più semplice che trasferirli nel loro stato», ha aggiunto.

Il documento afferma inoltre che Stern riteneva "possibile raggiungere un accordo pratico con i tedeschi... si dovrebbero avviare negoziati e gli ebrei d'Europa dovrebbero essere reclutati in un esercito speciale che si farebbe strada fino alla Palestina e la conquisterebbe sottraendola agli inglesi. I tedeschi, sosteneva, sarebbero d'accordo perché ciò li libererebbe dagli ebrei e al contempo allontanerebbe gli inglesi dal Vicino Oriente".

Secondo Stern, alcuni funzionari tedeschi appoggiarono il rafforzamento degli insediamenti ebraici in Palestina, favorendo l'arrivo di ebrei dall'Europa, nella convinzione che questi sarebbero stati grati e avrebbero in seguito aiutato la Germania.

Nel dossier che documenta i contatti della banda di Stern con le potenze dell'Asse, Stern avrebbe affermato: "In qualche modo ci occuperemo dei tedeschi dopo che avranno conquistato il territorio, proprio come i sovietici si sono occupati di loro quando necessario".

Un altro documento afferma che Stern voleva "prendere il controllo di tutta Eretz Yisrael [Palestina] con la forza e con l'aiuto di una potenza straniera" e che "è chiaro che ha seriamente preso in considerazione l'idea di diventare un 'traditore ebreo', con l'aiuto di una potenza straniera".

Un documento mostrava che la banda Stern proponeva una "partnership attiva" con la Germania durante la guerra, basata su "interessi comuni tra la politica tedesca e le aspirazioni nazionali ebraiche".

Si insinuava inoltre che, qualora in Palestina fosse stato istituito uno stato ebraico, questo avrebbe stretto un'alleanza con la Germania nazista.

Un opuscolo interno della Stern Gang suggeriva che la Gran Bretagna avesse tradito gli ebrei, rendendo auspicabile una partnership con la Germania.

“La Gran Bretagna è una traditrice. Chi ha deciso che la parte avversaria debba necessariamente essere contro gli ebrei? In ogni caso, gli ebrei devono condurre una politica indipendente e collaborare con chiunque ne valga la pena.”

«I nazisti sono effettivamente contro gli ebrei, ma il loro odio è diretto verso gli ebrei della diaspora. Nel programma nazista non c'è alcuna opposizione a uno Judenstaat (uno stato ebraico)», aggiungeva l'opuscolo.

Un documento contenuto nel fascicolo desecretato menziona che Naftali Lubenchik, un membro della Banda Stern inviato a incontrare i rappresentanti tedeschi, respinse l'idea che la Germania nazista e i suoi alleati cercassero di sterminare gli ebrei europei. Lubenchik riteneva che "l'Asse non cercasse la distruzione fisica del popolo ebraico, ma piuttosto la sua espulsione dall'Europa e la sua concentrazione in un unico luogo".

Si afferma inoltre che egli cercò di "dimostrare ai responsabili politici dell'Asse che sarebbe stato opportuno designare Eretz Yisrael come luogo di concentramento, guadagnandosi così l'amicizia del popolo ebraico, che si sarebbe arruolato a tale scopo nella guerra contro l'Inghilterra".

Secondo i documenti, un altro leader della Banda Stern, Natan Friedman (Natan Yellin-Mor), che divenne membro della Knesset, scrisse nel 1943: "La Germania non è ancora stata sconfitta e potrebbe ancora diventare nostra alleata".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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