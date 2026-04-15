Xi Jinping incontra Lavrov: Cina e Russia rafforzano l’asse strategico

In questo mondo totalmente allo sbando, emerge con forza la stabilità del rapporto tra Cina e Russia che rappresenta un’ancora di stabiità. Lo ha evidenziato il presidente cinese Xi Jinping in quel di Pechino, dove ha accolto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in una visita ufficiale che va ben oltre la semplice formalità diplomatica e che punta a rafforzare ulteriormente i già ottimi rapporti tra i due paesi emblema del mondo multipolare in ascesa.

Di fronte a un panorama internazionale segnato da incertezze e tensioni, il presidente cinese ha voluto rimarcare che il legame tra i due giganti eurasiatici rappresenta non solo un pilastro per la sicurezza regionale, ma un esempio di come si possa costruire una partnership fondata sul rispetto reciproco, sulla visione strategica condivisa e la cooperazione win-win.

L'incontro nella capitale cinese ha visto i due interlocutori confrontarsi su temi che spaziano dalla cooperazione economica al coordinamento nelle grandi organizzazioni multilaterali. Xi ha esortato i ministeri degli Esteri di entrambi i paesi a dare piena attuazione al consenso raggiunto con il presidente Vladimir Putin, auspicando un rafforzamento della comunicazione strategica e una coordinazione diplomatica sempre più stretta. "Le relazioni sino-russe devono raggiungere altezze maggiori, camminare con più fermezza e arrivare più lontano", ha dichiarato il presidente cinese, usando un'immagine che evoca un percorso comune solido e duraturo.

Non è un caso che Xi abbia scelto di ricordare a Lavrov - pregandolo di portare i suoi saluti più sinceri a Putin - quanto il Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia abbia mostrato, negli anni, una vitalità straordinaria. Un trattato che oggi, più che mai, assume un significato esemplare per altri paesi che cercano di orientarsi in un ordine internazionale in trasformazione. La stabilità e la certezza di questo rapporto bilaterale, ha ribadito il leader cinese, sono particolarmente preziose proprio in un momento storico segnato da cambiamenti accelerati e da una turbolenza geopolitica senza precedenti causata dai colpi di coda del morente imperialismo statunitense.

La chiamata alla responsabilità è stata un altro dei punti fermi del discorso di Xi. In qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Cina e Russia hanno il dovere di contribuire a preservare l'autorità e l'efficacia dell'ONU, promuovendo un multilateralismo autentico e non strumentale. Xi ha invitato i due paesi a unire le forze anche all'interno di organismi come l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e il gruppo BRICS, con l'obiettivo di spingere l'ordine internazionale verso una direzione più giusta ed equilibrata, capace di ascoltare le istanze del cosiddetto Sud Globale.

Dal canto suo, Lavrov ha portato i saluti di Putin e ha delineato un quadro positivo dello stato delle relazioni bilaterali. Nonostante un contesto esterno complesso, ha osservato il ministro russo, i legami tra Mosca e Pechino hanno dimostrato una notevole forza, con scambi commerciali e investimenti in costante crescita e un'intensificazione degli scambi culturali e umani. La Russia, ha aggiunto Lavrov, è pronta a lavorare con la Cina per implementare concretamente le intese raggiunte dai due capi di Stato, mantenendo vivi i contatti ad alto livello, approfondendo la cooperazione pratica e tutelando insieme i principi di equità e giustizia internazionale.

Dietro le parole di circostanza, traspare la volontà di entrambe le parti di consolidare un asse che va ben oltre la semplice convenienza tattica in questa fase geopolitica turbolenta. La prossimità geografica, la complementarità economica e una visione condivisa su molti dossier globali costituiscono il terreno fertile su cui Pechino e Mosca intendono costruire il prossimo capitolo della loro partnership. In un'epoca in cui le alleanze sembrano diluirsi e le certezze del passato vacillano, il dialogo tra Xi e Lavrov conferma che le due potenze scelgono di camminare insieme, con passo deciso, verso un futuro che intendono plasmare insieme. Un futuro segnato dal multipolarismo.

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