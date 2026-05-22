Infermieri indiani in arrivo: stiamo creando un "esercito di riserva" sottopagato?

Quando si parla di bisogno strutturale del Servizio sanitario nazionale, dovremmo chiederci cosa stia facendo il Governo per dare risposte reali e credibili e in questa sede non staremo a parlare della elevata professionalità degli infermieri italiani con scuole che prevedono esami e tirocini assai lunghi.



I dati Ocse vengono evocati per giustificare la ricerca di personale sanitario da altre nazioni raccontando che siamo ben al di sotto della media europea nel rapporto tra infermieri e popolazione, sarebbe sufficiente del resto rimuovere tutti i tetti di spesa nella Pubblica amministrazione , e nel Servizio Sanitario Nazionale, per arrivare a numeri adeguati. E la inadeguatezza dei numeri conferma il disimpegno pogressivo dal nostro welfare. Per ogni medico in Italia ci sono a malapena 1,3 infermieri, mentre negli altri Paesi europei il rapporto è molto più equilibrato? Favorite la assunzione di personale sanitario senza i tetti di spesa e poi valuteremo le effettive carenze.