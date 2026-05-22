Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Lavoro e Lotte sociali

Infermieri indiani in arrivo: stiamo creando un "esercito di riserva" sottopagato?

334
Infermieri indiani in arrivo: stiamo creando un "esercito di riserva" sottopagato?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'incontro tra India e Italia non resterà agli annali della diplomazia nazionale ma forse un risultato potrebbe averlo prodotto: favorire l'arrivo di infermieri dal paese asiatico.
Le nostre obiezioni partono da presupposti antitetici a quelli di forze politiche di destra, se in Italia l'accesso all'università per lustri è stato legato al numero chiuso, se le prove selettive di accesso sono farraginose e complesse dovremmo chiederci alla fine se non abbia senso cambiare strada. E in un paese che annovera forse  le migliori, in assoluto, scuole infermieristiche, ha senso far arrivare dall'estero personale con le medesime qualifiche?
 
O forse, mentre infermieri italiani optano per un lavoro all'estero per i migliori salari, noi stiamo cercando un esercito industriale di riserva da impiegare nelle agenzie interinali e nelle cooperative con salari da fame?
 
I leader di India e Italia annunciano un accordo specifico per favorire l'arrivo di infermieri asiatici dopo una dichiarazione congiunta.
 
Logica suggerirebbe di pagare meglio il personale sanitario, favorire dopo l' università l'ingresso dei giovani ma a muovere le dinamiche occupazionali resta invece la ricerca del salario più basso.
 
Quando si parla di bisogno strutturale del Servizio sanitario nazionale,  dovremmo chiederci cosa stia facendo il Governo per dare risposte reali e credibili e in questa sede non staremo a parlare della elevata professionalità degli infermieri italiani con scuole che prevedono esami e tirocini assai lunghi.

I dati Ocse vengono evocati per giustificare la ricerca di personale sanitario da altre nazioni raccontando che siamo ben al di sotto della media europea nel rapporto tra infermieri e popolazione, sarebbe sufficiente del resto rimuovere tutti i tetti di spesa nella Pubblica amministrazione , e nel Servizio Sanitario Nazionale, per arrivare a numeri adeguati. E la inadeguatezza dei numeri conferma il disimpegno pogressivo dal nostro welfare. Per ogni medico in Italia ci sono a malapena 1,3 infermieri, mentre negli altri Paesi europei il rapporto è molto più equilibrato? Favorite la assunzione di personale sanitario senza i tetti di spesa e poi  valuteremo le effettive carenze.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Lavoro e Lotte sociali

Altro che addio Fornero: chi rischia seriamente di andare in pensione solo a 71 anni

Altro che addio Fornero: chi rischia seriamente di andare in pensione solo a 71 anni

20 Maggio 2026 16:00
Sanità pubblica in rosso per i farmaci: lo "specchietto per le allodole" che copre i veri colpevoli

Sanità pubblica in rosso per i farmaci: lo "specchietto per le allodole" che copre i veri colpevoli

19 Maggio 2026 10:00
Sostituiti dall'IA? In Italia ora si può: la storica sentenza del Tribunale di Roma

Sostituiti dall'IA? In Italia ora si può: la storica sentenza del Tribunale di Roma

16 Maggio 2026 12:30
Tumori e liste d'attesa: perché in Italia la speranza di vita dipende dal tuo reddito

Tumori e liste d'attesa: perché in Italia la speranza di vita dipende dal tuo reddito

15 Maggio 2026 07:00
Appalti pubblici: perché le "clausole sociali" sono una trappola per i lavoratori

Appalti pubblici: perché le "clausole sociali" sono una trappola per i lavoratori

14 Maggio 2026 08:30
Dalla salute all'auto ferma: come la crisi sta cambiando il volto delle famiglie italiane

Dalla salute all'auto ferma: come la crisi sta cambiando il volto delle famiglie italiane

13 Maggio 2026 07:00
Tra armi e crisi energetica: il doppio gioco delle imprese italiane nel conflitto mediorientale

Tra armi e crisi energetica: il doppio gioco delle imprese italiane nel conflitto mediorientale

09 Maggio 2026 09:00
La “Repubblica tecnologica” di Palantir: per una nuova società distopica, sempre in mano ai capitalisti

La “Repubblica tecnologica” di Palantir: per una nuova società distopica, sempre in mano ai capitalisti

08 Maggio 2026 11:30
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

24526
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

22044
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

20985
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

20451

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

13079
MEDITERRANEO

Da Gaza accuse choc: "Corpi restituiti mutilati". Il lato oscuro del record di trapianti israeliano

10496
CINA

Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

9977
EUROPA

I signori Biden e i laboratori segreti USA in Ucraina

9161
NORD-AMERICA

Svolta negli USA: cancellate le sanzioni contro Francesca Albanese

L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

ASIA

Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

NORD-AMERICA

"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

CINA

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

ASIA

Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

ASIA

Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace di Francesco Santoianni Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

  • 21 Maggio 2026 17:22
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina di Giuseppe Giannini Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani di Michele Blanco Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

  • 21 Maggio 2026 13:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti