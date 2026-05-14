Tumori e liste d'attesa: perché in Italia la speranza di vita dipende dal tuo reddito
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La speranza di vita, dopo la diagnosi di tumore, dipende dai tempi burocratici necessari per iniziare cure la cui efficacia dipende anche dalla tempestività e dal grado di avanzamento della malattia. Se la sanità pubblica non funziona anche la cura delle persone diventa problematica, o ardua, soprattutto per quanti non possono affidarsi al privato per mera indisponibilità economica.
Davanti alla malattia non siamo tutti uguali, le diseguaglianze e le liste d’attesa dimostrano quanto abbiamo appena scritto, prendersela poi con la macchina amministrativa diventa fin troppo facile se dimentichiamo le ragioni dei ritardi e le responsabilità politiche degli stessi