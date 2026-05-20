Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Vertice di Pechino: il bilancio tracciato da Putin

481
Vertice di Pechino: il bilancio tracciato da Putin

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Nel giorno del venticinquesimo anniversario del Trattato di Buona Vicinanza, Amicizia e Cooperazione tra Russia e Cina, Vladimir Putin ha voluto ribadire con forza che i rapporti tra Mosca e Pechino "hanno raggiunto un livello davvero senza precedenti" e che continuano a rafforzarsi. Un bilancio che il presidente russo ha tracciato al termine dei colloqui con Xi Jinping, definiti fin dalle prime battute come realizzati in "un'atmosfera tradizionalmente calda, costruttiva e cameratesca".

Al centro dell'incontro, tutte le principali questioni della cooperazione tra i due paesi eurasiatici, che hanno portato alla firma di una dichiarazione congiunta e di circa quaranta documenti intergovernativi, interistituzionali e societari. Per Putin, il messaggio politico è chiaro: Russia e Cina portano avanti una politica estera indipendente e sovrana, agiscono in stretto coordinamento strategico e svolgono "un importante ruolo stabilizzatore sulla scena mondiale".


Sul fronte economico, sono i numeri a essere eloquenti. Nel 2025 l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha sfiorato i 240 miliardi di dollari, con una struttura che si è allargata trainata anche da beni ad alto valore aggiunto. Un risultato reso possibile, secondo quanto affermato dal presidente russo, anche dalle misure coordinate per effettuare i pagamenti reciproci in valute nazionali: "Praticamente tutte le operazioni di import-export russo-cinesi si realizzano in rubli e yuan", ha dichiarato, rimarcando come Mosca e Pechino abbiano costruito un sistema commerciale "protetto dalle influenze esterne e dalle tendenze negative dei mercati globali". Un sistema essenziale per smarcarsi dal dollaro e il sistema sanzionatorio statunitense.

L'energia resta uno dei pilastri portanti della partnership. Putin ha ricordato il ruolo della Russia come uno dei maggiori esportatori mondiali di petrolio, gas naturale - incluso quello liquefatto - e carbone, garantendo la disponibilità a continuare a rifornire in modo affidabile il mercato cinese. Ha citato inoltre i lavori in corso di Rosatom per il completamento dei reattori nelle centrali nucleari di Tianwan e Xudapu, sottolineando il potenziale ancora inesplorato delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi.

Non meno rilevante il capitolo delle infrastrutture. I due Paesi lavorano di concerto allo sviluppo di rotte logistiche e di trasporto, con volumi e velocità dei transiti in costante crescita. La Russia sta modernizzando le sue linee ferroviarie strategiche verso est, linee storiche come la Transiberiana e la ferrovia Baikal-Amur, e punta sull'espansione dell'infrastruttura lungo la Rotta Marittima del Nord, descritta come l'arteria principale del corridoio di trasporto transartico.

Sul piano umano e culturale, Putin ha evidenziato la crescita del turismo reciproco favorita dal regime di viaggi senza visto, l'avvio dell'Anno dell'Educazione russo-cinese con centinaia di eventi in programma, e la cooperazione sportiva in vista dei prossimi X Giochi Estivi russo-cinesi, che prenderanno il via a Kaliningrad.

Il quadro che emerge è quello di una relazione che Putin definisce "autosufficiente", indipendente dalla congiuntura internazionale e presentata come modello di come dovrebbero essere costruiti i rapporti tra nazioni. Una visione che si traduce anche in un coordinamento sempre più stretto nelle sedi multilaterali - dall'OCS ai BRICS, dal G20 all'OMC - e nell'ambizione condivisa di costruire una Grande Associazione Eurasiatica che leghi l'Unione Economica Eurasiatica all'iniziativa cinese della Nuova Via della Seta.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

  • 20 Maggio 2026 16:12

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, svoltasi dal 19 al 20 maggio, durante la quale ha incontrato il suo omologo cinese, Xi...

CINA Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54

di Fabrizio Verde Il vertice di Pechino tra Putin e Xi Jiping rappresenta senza dubbio uno degli incontri bilaterali più densi di significato degli ultimi anni. Un appuntamento che avrà...

EUROPA Il patrocinio militare della Germania nei confronti dell'Ucraina è una parte cruciale della sua strategia

Il patrocinio militare della Germania nei confronti dell'Ucraina è una parte cruciale della sua strategia

  • 20 Maggio 2026 15:09

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato, durante la sua recente visita a Kiev, che i due Paesi svilupperanno congiuntamente capacità di "attacco in profondità". L'articolo...

RUSSIA Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

  • 19 Maggio 2026 17:50

Nel bel mezzo di una fase internazionale segnata da guerre, crisi economiche e ridefinizione degli equilibri globali, il nuovo incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino assume un valore che va...

RUSSIA Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

Vertice Putin-Xi: l'alleanza che ridisegna gli equilibri globali

  • 19 Maggio 2026 15:44

Quando Vladimir Putin atterrerà a Pechino nelle prossime ore, non sarà una visita di routine. È un segnale politico preciso, ben calibrato, che arriva in un momento in cui le tensioni...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

“Una chiara allusione all’Occidente”. A cosa si stanno preparando Mosca e Minsk?

“Una chiara allusione all’Occidente”. A cosa si stanno preparando Mosca e Minsk?

20 Maggio 2026 19:30
Neoliberismo verde: come si abbattono gli alberi in nome della sostenibilità

Neoliberismo verde: come si abbattono gli alberi in nome della sostenibilità

20 Maggio 2026 18:33
Assalto in alto mare, 87 attivisti della Flottiglia per Gaza iniziano lo sciopero della fame

Assalto in alto mare, 87 attivisti della Flottiglia per Gaza iniziano lo sciopero della fame

20 Maggio 2026 12:30
I manager nazigolpisti della guerra glorificati dal Corriere della Sera

I manager nazigolpisti della guerra glorificati dal Corriere della Sera

20 Maggio 2026 07:30
Frattura MAGA. Massie perde a Kentucky: "Ho avuto difficoltà a trovare il mio avversario a Tel Aviv per ammettere la sconfitta" (VIDEO)

Frattura MAGA. Massie perde a Kentucky: "Ho avuto difficoltà a trovare il mio avversario a Tel Aviv per ammettere la sconfitta" (VIDEO)

20 Maggio 2026 07:00
Trump vs Massie in Kentucky: Israele sta spaccando il movimento MAGA?

Trump vs Massie in Kentucky: Israele sta spaccando il movimento MAGA?

20 Maggio 2026 07:00
Il vertice Putin-Xi conferma la svolta multipolare del XXI secolo

Il vertice Putin-Xi conferma la svolta multipolare del XXI secolo

20 Maggio 2026 07:00
Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

Russia e Cina, dove convergono gli interessi geopolitici di Mosca e Pechino

19 Maggio 2026 17:50
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

23394
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

21291
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

20341
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

19982
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

16336

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12684
MEDITERRANEO

Da Gaza accuse choc: "Corpi restituiti mutilati". Il lato oscuro del record di trapianti israeliano

10203
CINA

Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

9785
NORD-AMERICA

"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

CINA

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

ASIA

Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

ASIA

Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

ASIA

Patto Xi-Putin alla Grande Sala del Popolo: il piano per un nuovo ordine mondiale

NORD-AMERICA

"Hai ucciso migliaia di bambini": Tucker Carlson gela il conduttore israeliano in diretta

AMERICA LATINA

La Cina risponde alle minacce di aggressione militare USA contro Cuba

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace di Francesco Santoianni Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

  • 20 Maggio 2026 17:22
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca di Marinella Mondaini Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

  • 18 Maggio 2026 09:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari di Michele Blanco Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

  • 18 Maggio 2026 14:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti