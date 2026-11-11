La nostra rivoluzione contro la Guerra

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Intervento tenuto da Michelangelo Severgnini nel corso dell'evento organizzato dal Partito Comunista nel quartiere di Centocelle a Roma il 7 novembre 2026 in occasione dell'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre..

In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 2 dicembre 1979, realizzata da Oriana Fallaci con il colonnello Muammar Gheddafi, la giornalista ad un tratto ribatte, volendo illustrare il carattere libero e plurale dell’Italia: “Abbiamo anche il più grosso Partito Comunista dell'Occidente, colonnello”. E la risposta di Gheddafi fu: “Già, ma quelli sono comunisti italiani mica sovietici”. Per inciso, poco prima il colonnello aveva appena finito di definire l’Italia “un paese capitalista, classista e colonizzato dagli americani”. Nel 1979, cioè quasi mezzo secolo fa.

Una volta si diceva: “non voglio morire democristiano”. Ora che la Democrazia Cristiana non esiste più da un pezzo, tuttavia non si usa dire “non voglio morire atlantico”. Ormai questa cosa è entrata quasi geneticamente nella normalità degli italiani. Siamo atlantici per nascita. E pertanto destinati a morire tali.

Ecco, mi chiedo oggi a cosa pensasse Gheddafi quando pronunciava allora le parole “comunisti italiani”, ma temo ahimè che non fosse un complimento.

Ecco, dunque, in una giornata come oggi, in cui ricordiamo la rivoluzione d’Ottobre qui nel quartiere di Centocelle a Roma, torna doveroso domandarsi, chi siano i “comunisti italiani” oggi, mezzo secolo più tardi rispetto alle parole del colonnello.

Lo scenario è raccapricciante, se vogliamo. Ma non dobbiamo fare l’errore di cercare la risposta nella media tra tutti coloro che si dichiarano comunisti oggi in Italia, dobbiamo al contrario fermarci un attimo e chiarire alcuni punti, per capire cosa significhi essere comunista oggi in Italia.

Ne voglio chiarire tre, perlomeno secondo i miei criteri. Il primo punto sono le piazze. Il secondo punto è il parlamento. Il terzo punto è la censura.

Ecco, in questi ultimi anni, anche occupandomi direttamente di Gaza, ho fatto una riflessione sulla questione delle piazze, perché se è molto romantico pensare alle piazze piene che riscrivono la storia, soprattutto quando riempite dalle classi subalterne, è d’altro canto vero che lo spazio fisico della piazza si è modificato negli ultimi decenni. Sin dai tempi della Guerra Fredda, quando ancora l'Unione Sovietica era una realtà, fu escogitata in Occidente un’ingegneria della protesta per manipolare il consenso nell’Europa dell’Est e dipingere la realtà per quella che non era. Questa ingegneria non era a scopo umanitario, era un mezzo per vincere la guerra. Era un’arma. Dalle piazze di Solidarnosc in Polonia fino a piazza Maidan a Kiev, potremmo dire, con tutto quello che c’è stato in mezzo e ancora continua. Tutti questi movimenti furono sponsorizzati nei paesi del blocco sovietico e si declinavano sul campo in progetti come Radio Free Europe, la prima esperienza di protesta in rete nella Storia. E noi sappiamo che storicamente dietro a questa ingegneria di piazza, c'era quella che poi è diventata la Open Society Foundation del magnate George Soros.

La prima volta che feci esperienza diretta con la Open Society Foundation fu nel 1998 in Kosovo prima dei bombardamenti, quando mi trovai, allora studente universitario, a frequentare intellettuali sponsorizzati e lavati alla fondazione, si chiamavano “PostPessimisti”. E ovviamente preparavano le mobilitazioni di piazza. Sul fronte serbo invece il movimento sorosiano si chiamava “Otpor” e questo nome forse dirà qualcosa a qualcuno. Queste succursali della manipolazione sono dunque proliferate in tutto il mondo con la fine dell’Unione Sovietica. Tanto bene avevano funzionato per distruggere il comunismo che ora la stessa strategia era pronta per essere applicata oltre i confini della Guerra Fredda. Le abbiamo incontrate infatti poi negli anni successivi in tanti altri momenti e luoghi, a cominciare, per esempio, dalle cosiddette rivoluzioni arabe in Egitto, in Libia, in Tunisia, in Siria.

Ecco, molte persone che in questo momento si dice stiano facendo strada insieme a noi, molte persone che si definiscono comunisti oggi in Italia, in quel momento salutavano questi episodi come rivoluzioni, ovviamente rivoluzioni che avrebbero portato alla pace, secondo loro.

Sappiamo come è andata a finire. Ecco, allora quando parliamo di rivoluzione, quando parliamo di pace e soprattutto quando parliamo di piazza, io penso che andrebbe fatta chiarezza, in modo definitivo.

Qui non ci sono due interpretazioni diverse del comunismo, qui c’è il comunismo da una parte e il collaborazionismo dall’altra. E tuttavia, siamo circondati da comunisti collaborazionisti.

Faccio un esempio, che segnalo ormai dalla primavera 2024, quando ho definito questo fenomeno con il termine “pal-washing”. Segnalavo già allora, in altre parole, che in prima linea nelle mobilitazioni per Gaza, guarda caso, c'erano proprio esattamente le stesse sigle che erano state in prima linea nella censura del film l'Urlo. Ora sarà un mistero, ma non è un mistero, non è nulla di sorprendente. Il motivo è semplicemente che quello palestinese è uno dei temi sull'agenda della Open Society Foundation ormai da diversi anni, almeno 20, e quindi hanno combattuto la loro battaglia contro Trump sulla pelle dei Palestinesi.

L’ho raccontato diverse volte: ebbi la possibilità di confrontarmi direttamente con figure organiche alla Open Society nel 2007 a New York dove mi proposero a loro volta di lavorare sulle imminenti rivoluzioni arabe, che già erano state pianificate secondo gli schemi dell’ingegneria della protesta di cui sopra. Io ovviamente rifiutai, però so da allora che quello palestinese è uno degli argomenti caldi per l'Open Society, se non altro perché ovviamente quella palestinese, come tutte le società arabe, è una società con un alto indice demografico e pertanto lavorare sui giovani oggi significa avere dei soldatini a disposizione nei prossimi decenni.

In poche parole il Pal-washing è questo, il rigurgito sorosiano che utilizza la causa palestinese per fare man bassa dei buoni sentimenti dei nostri giovani e legarli ad un’agenda, ad un automatismo, che non è stato pensato per Gaza e che quindi non porterà nessun miglioramento per Gaza.

Pertanto l'attivazione di queste piazze, i grandi numeri delle piazze ritrovate in questo ultimo anno.. un momento, non sono farina del nostro sacco. Io temo, anzi ne ho la cognizione, che questi numeri si siano prodotti su questa chiamata sorosiana e pertanto la considero una chiamata fragile nelle sue fondamenta, anzi un vero è proprio depistaggio, volto a limitare la terminologia e lo spettro d’azione all’interno di un perimetro radicale solo a parole, ma perfettamente compatibile al sistema.

Il sistema. Cambiare il sistema. E qui vengo al secondo punto. Il segretario Alberto Lombardo mi ha illustrato nelle scorse settimane la decisione del Partito di non partecipare alle elezioni prossime venture. Non ci sono le condizioni logistiche, non ci sono le condizioni climatiche, diremmo, ma io vorrei fare una riflessione più profonda attorno a quanto è avvenuto storicamente in Italia a cominciare dalla creazione dell'Unione Europea e in particolare dalla riforma del titolo V della Costituzione attraverso la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Articolo 117, primo comma: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” Poi, negli anni successivi, proprio per coprire l’odore di merda che esalava da queste parole, hanno messo in mezzo nani e saltimbanchi per raccontarci quanto quella italiana sia la migliore costituzione del mondo, “la più bella del mondo”, diceva Benigni dopo aver cambiato la storia al cinema.

Forse prima era la più bella costituzione al mondo, fino al 2001. Da lì in poi certamente no.

Questo comma insomma relega ormai il paese in una condizione di occupazione di fatto dell’Italia. Da questo comma in poi non c’è stata più democrazia, c’è stata sudditanza. Da questo comma in poi in Italia destra e sinistra si sono trovate non più all'interno di una dinamica di conflitto, ma all'interno di un gioco di ruoli, dove il perimetro di caduta delle decisioni prese non spetta più al nostro paese stabilirlo.

Quindi se è valida questa analisi, allora il Parlamento non è più lo spazio politico dove operare il cambiamento, perché le regole del gioco sono state contraffatte. “Puoi decidere quello che vuoi, ma solo entro un certo limite”.

Sembra di sentire il Padre eterno quando disse ad Adamo: “mangia quello che vuoi, ma non mangiare la mela”. Sì, solo che quello era il Padre eterno e Adamo si trovava in paradiso, e forse ci poteva pensare due volte prima di farsi tentare.

Ma noi, cosa abbiamo da perdere precisamente ormai? Fare i servi in paradiso, lo posso capire. Ma i servi sulla strada lastricata per l’inferno, mentre ci stiamo scavando la fossa, che senso ha?

Penso che ormai il treno del Parlamento sia passato. Al suo posto è rimasto il mito, o se mi si consente l’espressione focosa, il sogno bagnato di molti aspirati parlamentari: quel 50% forse chissà più di elettorato che non va a votare. Il semplicismo di pensare che con una terza via si possa in qualche modo intercettare questo 50%, o almeno una piccola parte, almeno le briciole, quel tanto che basta per un seggio in Parlamento. Io penso al contrario che tra i tanti motivi che spiegano questo 50% di non votanti in Italia ci sia proprio la percezione diffusa nel paese che ormai il Parlamento sia in ostaggio di forze estranee al nostro paese.

La percezione diffusa è cioè che se l'Italia è governata da viceré, i viceré non hanno bisogno di essere votato.

Pertanto non credo che una qualsiasi altra proposta politica pur animata dalle migliori intenzioni, possa ottenere risultati diversi e roboanti alle elezioni. Ancora meno pensare poi di mettere in pratica ciò che si propone. Non esiste oggi, in altre parole, un guinzaglio tanto lungo da consentire ad alcuna formazione politica di allontanarsi quel tanto che serve per cambiare il Paese. E la parabola del M5S ce lo insegna. Entrare in parlamento è come mettersi il guinzaglio per cani. Ogni possibilità di consenso puro oggi in Italia è possibile solo a prescindere dal Parlamento. Il resto è solo un “do ut des”, un dare e avere, vecchio stampo, o tutt’al più la coazione a ripetere e malata di chi ormai ha perso contatto con la realtà.

Ovviamente la mia critica non è al ruolo del Parlamento in sé, ma a questo Parlamento che si trova a riunirsi sotto il diktat di una Costituzione che di fatto ci impone di abbassare la testa e di continuare ad andare avanti senza fiatare, in quanto stato occupato.

Penso pertanto al contrario che dovremmo piuttosto allenare il cervello degli italiani a pensare che un Parlamento legittimo si potrà riunire soltanto quando ci sarà una riforma costituzionale che perlomeno rimuova il comma primo dell’articolo 117 della Costituzione e tutti le altre attestazioni di servilismo vergate sulla nostra sacra carta.

E ribadisco, non sarà il parlamento a modificare l’articolo 117.

Penso al contrario che si possa ottenere ciò che vogliamo e si debba ottenerlo in un percorso extraparlamentare, non attraverso le armi, ma attraverso il controllo delle leve produttive ed infine la colpa consultazione diretta.

Credo che in uno scenario di questo tipo, come quello in cui ci ritroviamo oggi noi in Italia, a livello storico altrove si siano comportati diversamente anziché inseguire lo zero virgola per vanità o per un vitalizio.

C’è un altro punto infine che mi preme segnalare, il terzo. Ed è quello della censura. La censura che colpisce i miei lavori (dall’Urlo fino a Radio Gaza) in Italia proviene da personaggi che si definiscono comunisti o affini. “Faccia i nomi, Severgnini”, come mi ha invitato a fare il prof D’Orsi prima che il gallo cantasse e prima di rinnegarli tutti quanti.

Tre nomi quindi già li ho fatti: Rifondazione, Potere al Popolo, la Fionda. Posso aggiungere i sindacati, di base, d’altezza e d’ipotenusa, non fa differenza.

E poi una ridda di canali, siti, associazioni, ONG e altro bestiario simile. Tutto finto comunista. Realtà che non solo non hanno preso posizione di fronte alla barbara censura del film L’Urlo, in una sorta di silenzio assenso, ma sono scappati a gambe levate di fronte all’ipotesi di confrontarsi con una ricerca sul campo che raccoglie centinaia di casi e testimonianze. Mi dovete far capire dunque a cosa si pensa in Italia quando si dice “contro-informazione” o “informazione indipendente”. Censurare non significa soltanto combattere il proprio avversario politico con la violenza. Anche questo. Ma significa che “l’informazione libera e indipendente” in Italia non esiste più, non per Severgnini, ma per chiunque. Esiste ormai solo la propaganda declinata in mille salse e bassezze.

In altre parole, sono convinto che abbiamo un problema nella cosiddetta “contro-informazione” oggi in Italia. Perché non si può fare “contro-informazione” con i canali YouTube dove parlano pseudo-esperti che forse hanno letto molto, ma documentarsi è altra cosa, fare esperienza diretta di ciò di cui si parla è altra cosa.

Una “contro-informazione” che si limita a divulgare notizie di agenzie straniere secondo il proprio gusto e la propria collocazione, non è “contro-informazione”, è comunque propaganda. E fatta anche male. E’ una pseudo-contro-informazione schiava delle agenzie di stampa. Ovviamente le agenzie non offrono oro colato, sono già una lettura sugli eventi, un filtro messo lì da altri. Per fare egemonia al contrario servono fonti dirette, bisogna in altre parole sapere esattamente ciò che sta succedendo sul campo, non raccontarlo per sentito dire.

Altrimenti si alimenta soltanto il meccanismo del copia-incolla tra pseudo-esperti che si esprimono su quanto avviene in giro per il mondo, probabilmente senza essere mai usciti dal proprio quartiere.

Ed è proprio per sfuggire a questa situazione legata alla dittatura delle agenzie di stampa, che ho deciso anni fa (dal momento che in molte zone come era la Libia allora o come è Gaza oggi, non ci si può andare fisicamente) ho deciso di creare dei contatti diretti, perché io voglio delle informazioni dirette dalle persone che stanno sul posto che mi dicano cosa stia succedendo. Ora, sia per la Libia che per Gaza, di conseguenza, sono emersi dei fatti che non corrispondono alla lettura di nessuno qui in Italia, per un semplice motivo, perché questi fatti sono stati ricavati da fonti dirette e non da notizie di agenzia apparecchiate per le esigenze dei rispettivi padroni. Pertanto se dalla Libia deputati del parlamento mi dichiarano che il 40% del petrolio libico è stato saccheggiato dalla caduta di Gheddafi e che la mafia italiana è verosimilmente tra i primi beneficiari di questo petrolio, posso tutt’al più sorprendermi che nessuna agenzia italiana ne parli, ma sorprendermi fino ad un certo punto.

Perché in Italia, in un Paese dove 1/5 dell'economia è sommerso, l'antimafia è rimasta al capitolo Falcone e Borsellino e non hanno voluto leggere oltre. Chi racconta come la mafia in Italia si sia arricchita in questi ultimi 15 anni? Com'è che nessuno denuncia il contrabbando internazionale del petrolio libico? Forse perché i bombardamenti sulla Libia li ha voluti la sinistra? E bene, allora se non c'è nessuna agenzia di stampa che possa raccontare questa storia, allora bisogna andare in Libia per raccoglierla, sul campo.

Per capire come gira il mondo bisogna conoscerlo per via diretta, non perché l’ha detto Tizio o l’ha detto Caio.

Altro esempio: se i migranti in Libia, in stato di schiavitù, nella maggioranza dei casi, ti vengono a dire in lacrime con un messaggio WhatsApp: "Io sono schiavo qui da anni, pensavo che la situazione sarebbe stata diversa, per favore liberatemi e riportatemi a casa". Eh, a me dispiace che qualcuno qui si offenda, ma io non posso apparecchiare quello che raccolgo dalle fonti dirette per, come dire, non dare fastidio o non mettere in imbarazzo qualcuno. Ugualmente per Gaza, quando a Radio Gaza, il programma settimanale che conduco da oltre un anno in diretta con la Striscia, cominciano ad arrivare a settembre 2025 messaggi da Gaza, dove ragazzi di 20 anni che stanno partecipando in tutto per tutto a quello che sta succedendo a Gaza, e dicono "No, ascolta, ditegli di non farle partire queste navi per Gaza, perché che non arriverà nulla. Al contrario, guarda, c'è un altro metodo per sostenere Gaza, sono le transazioni elettroniche”. Chi sono io per censurare ragazzi di 20 anni a Gaza? Do una notizia. Alcune stime parlano di mezzo miliardo o forse fino a 2 miliardi di dollari entrati a Gaza nel 2025 attraverso transazioni elettroniche, le cosiddette rimesse, pari quindi forse fino a 1/3 del PIL di Gaza pre ottobre 2023.

E nel corso del 2026 questi numeri sono ovviamente cresciuti.

Radio Gaza, con 220 mila euro raccolti e inviati a Gaza è solo una piccola goccia di questo grande oceano.

Però tutto ciò significa che Gaza nel 2025 è rimasta in piedi grazie a questo, non grazie alle manifestazioni che abbiamo fatto in in Occidente, tantomeno grazie ai soldi che abbiamo buttato via mettendo in mare queste navi.

Ora, queste testimonianze sono fonti dirette. Possiamo forse dire che i ragazzi di 20 anni non sono esattamente la migliore categoria per capire la realpolitik, a Gaza come in tutte le altre parti del mondo, mettiamola così. Però penso che abbiano anche loro legittimità di esprimere il loro punto di vista quando dicono “i protagonisti siamo noi, la resistenza la stiamo facendo noi in questo momento, sul campo. Allora sostieni me perché sono io il protagonista, il soggetto politico di quello che sta succedendo oggi qui”.

Benissimo. Qualcuno si è offeso anche questa volta, così come si offendevano per L’Urlo. “Non puoi attaccare le flottiglie, non puoi attaccare le piazze perché qui stiamo mettendo le fondamenta per un nuovo movimento”. E qui ritorniamo al punto uno: le piazze, quelle uscite dall’ingegneria sorosiana e che fanno molto rumore per poi lasciare le cose esattamente come stanno. E il cerchio si chiude. Da questi tre punti quindi, nella giornata di oggi, rilancio quella che a me sembra una mappa al buio per uscire da questa selva oscura e oscurantista.

Il cambiamento non si realizza nelle piazze. Il cambiamento non si realizza nel parlamento. Il cambiamento non si realizza e non si realizzerà da nessuna parte, perlomeno fino a quando non impareremo a guardare la realtà senza filtri né padroni, pertanto senza censure, e fino a quando non cominceremo a chiamare le cose con il loro nome, attribuendo a ogni gesto il valore materiale che ha e non la narrazione fiabesca che le è stata dipinta sopra.

Ecco, dunque, non so a cosa pensasse Gheddafi quando pronunciava le parole “comunisti italiani”, ma oggi in Italia, i comunisti credo che debbano fare più di una riflessione su questi 3 punti.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.