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La nostra rivoluzione contro la Guerra

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La nostra rivoluzione contro la Guerra

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Intervento tenuto da Michelangelo Severgnini nel corso dell'evento organizzato dal Partito Comunista nel quartiere di Centocelle a Roma il 7 novembre 2026 in occasione dell'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre..

In un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 2 dicembre  1979, realizzata  da  Oriana  Fallaci  con il colonnello Muammar Gheddafi, la giornalista ad un tratto  ribatte,  volendo  illustrare  il  carattere  libero  e plurale  dell’Italia:  “Abbiamo  anche  il  più  grosso Partito  Comunista  dell'Occidente,  colonnello”.  E  la risposta  di  Gheddafi  fu:  “Già,  ma  quelli  sono comunisti italiani mica sovietici”. Per  inciso,  poco  prima  il  colonnello  aveva  appena finito di definire l’Italia “un paese capitalista, classista e colonizzato dagli americani”. Nel 1979, cioè quasi mezzo secolo fa. 

Una  volta  si  diceva:  “non  voglio  morire democristiano”. Ora che la Democrazia Cristiana non esiste più da un pezzo, tuttavia non si usa dire “non voglio morire atlantico”. Ormai  questa  cosa  è  entrata  quasi geneticamente  nella  normalità  degli  italiani.  Siamo atlantici per nascita. E pertanto destinati a morire tali. 

Ecco,  mi  chiedo  oggi  a  cosa  pensasse  Gheddafi quando  pronunciava  allora  le  parole  “comunisti italiani”,  ma  temo  ahimè  che  non  fosse  un complimento. 

Ecco,  dunque,  in  una  giornata  come  oggi,  in  cui ricordiamo la rivoluzione d’Ottobre qui nel quartiere di  Centocelle  a  Roma,  torna  doveroso  domandarsi, chi siano i “comunisti italiani” oggi, mezzo secolo più tardi rispetto alle parole del colonnello. 

Lo scenario è raccapricciante, se vogliamo. Ma non dobbiamo  fare  l’errore  di  cercare  la  risposta  nella media tra tutti coloro che si dichiarano comunisti oggi in Italia, dobbiamo al contrario fermarci un attimo e chiarire alcuni punti, per capire cosa significhi essere comunista oggi in Italia. 

Ne  voglio  chiarire  tre,  perlomeno  secondo  i  miei criteri. Il primo punto sono le piazze.  Il secondo punto è il parlamento. Il terzo punto è la censura. 

Ecco,  in  questi  ultimi  anni,  anche  occupandomi direttamente  di  Gaza,  ho  fatto  una  riflessione  sulla questione delle piazze, perché se è molto romantico pensare  alle  piazze  piene  che  riscrivono  la  storia, soprattutto quando riempite dalle classi subalterne, è d’altro canto vero che lo spazio fisico della piazza si è modificato negli ultimi decenni.  Sin  dai  tempi  della  Guerra  Fredda,  quando  ancora l'Unione  Sovietica  era  una  realtà,  fu  escogitata  in Occidente  un’ingegneria  della  protesta  per manipolare  il  consenso  nell’Europa  dell’Est  e dipingere la realtà per quella che non era.  Questa ingegneria non era a scopo umanitario, era un mezzo per vincere la guerra. Era un’arma. Dalle piazze di Solidarnosc in Polonia fino a piazza Maidan a Kiev, potremmo dire, con tutto quello che c’è  stato  in  mezzo  e  ancora  continua.  Tutti  questi movimenti furono sponsorizzati nei paesi del blocco sovietico e si declinavano sul campo in progetti come Radio Free Europe, la prima esperienza di protesta in rete  nella  Storia.  E  noi  sappiamo  che  storicamente dietro a questa ingegneria di piazza, c'era quella che poi  è  diventata  la  Open  Society  Foundation  del magnate George Soros.

 

La prima volta che feci esperienza diretta con la Open Society Foundation fu nel 1998 in Kosovo prima dei bombardamenti, quando mi trovai, allora studente universitario, a frequentare intellettuali sponsorizzati e lavati alla fondazione, si chiamavano  “PostPessimisti”.  E ovviamente preparavano le mobilitazioni di piazza.  Sul fronte  serbo  invece  il  movimento  sorosiano  si chiamava “Otpor” e questo nome forse dirà qualcosa a qualcuno.  Queste succursali della manipolazione sono dunque proliferate in  tutto  il  mondo  con  la  fine  dell’Unione Sovietica. Tanto bene avevano funzionato per distruggere il comunismo che ora la stessa strategia era pronta per essere applicata oltre  i  confini  della  Guerra  Fredda.  Le abbiamo incontrate infatti poi negli anni successivi in tanti altri momenti e luoghi, a cominciare, per esempio, dalle cosiddette  rivoluzioni  arabe  in  Egitto,  in  Libia,  in Tunisia, in Siria.  

 

Ecco, molte persone che in questo momento si dice stiano facendo strada insieme a noi, molte persone che  si  definiscono  comunisti  oggi  in  Italia,  in  quel momento salutavano questi episodi come rivoluzioni, ovviamente  rivoluzioni  che  avrebbero  portato  alla pace, secondo loro. 

Sappiamo come è andata a finire. Ecco, allora quando parliamo di rivoluzione, quando parliamo di pace  e  soprattutto  quando  parliamo  di  piazza,  io penso  che  andrebbe  fatta  chiarezza,  in  modo definitivo.  

Qui non  ci  sono  due  interpretazioni  diverse  del comunismo, qui c’è il comunismo da una parte e il collaborazionismo dall’altra. E tuttavia,  siamo  circondati  da  comunisti collaborazionisti.  

Faccio un  esempio,  che  segnalo ormai  dalla  primavera  2024,  quando  ho  definito questo fenomeno con il termine “pal-washing”. Segnalavo già  allora,  in  altre  parole,  che  in  prima linea  nelle  mobilitazioni  per  Gaza,  guarda  caso, c'erano proprio esattamente le stesse sigle che erano state in prima linea nella censura del film l'Urlo. Ora sarà un mistero, ma non è un mistero, non è nulla di sorprendente. Il motivo è semplicemente che quello palestinese  è  uno  dei  temi  sull'agenda  della  Open Society Foundation ormai da diversi anni, almeno 20, e quindi hanno combattuto la loro battaglia contro Trump sulla pelle dei Palestinesi.

L’ho raccontato  diverse  volte:  ebbi  la  possibilità  di confrontarmi  direttamente  con  figure organiche alla Open Society nel 2007 a New York dove  mi  proposero  a  loro  volta  di  lavorare  sulle imminenti  rivoluzioni  arabe,  che  già  erano  state pianificate  secondo  gli  schemi  dell’ingegneria  della protesta di cui sopra. Io ovviamente rifiutai, però so da  allora  che  quello  palestinese  è  uno  degli argomenti  caldi  per  l'Open  Society,  se  non  altro perché  ovviamente  quella  palestinese,  come  tutte  le società  arabe,  è  una  società  con  un  alto  indice demografico  e  pertanto  lavorare  sui  giovani  oggi significa  avere  dei  soldatini  a  disposizione  nei prossimi decenni.  

In poche parole il Pal-washing è questo, il rigurgito sorosiano  che  utilizza  la  causa  palestinese  per  fare man bassa dei buoni sentimenti dei nostri giovani e legarli ad un’agenda, ad un automatismo, che non è stato  pensato  per  Gaza  e  che  quindi  non  porterà nessun miglioramento per Gaza. 

Pertanto  l'attivazione  di  queste  piazze,  i  grandi numeri delle piazze ritrovate in questo ultimo anno.. un  momento,  non  sono  farina  del  nostro  sacco.  Io temo, anzi ne ho la cognizione, che questi numeri si siano  prodotti  su  questa  chiamata  sorosiana  e pertanto la considero una chiamata fragile nelle sue fondamenta, anzi  un  vero è proprio depistaggio, volto a limitare la terminologia e lo spettro d’azione  all’interno  di  un  perimetro  radicale  solo  a parole, ma perfettamente compatibile al sistema. 

Il  sistema.  Cambiare  il  sistema.  E  qui  vengo  al secondo punto. Il segretario Alberto Lombardo mi ha illustrato nelle scorse  settimane  la  decisione  del  Partito  di  non partecipare  alle  elezioni  prossime  venture.  Non  ci sono  le  condizioni  logistiche,  non  ci  sono  le condizioni climatiche, diremmo, ma io vorrei fare una riflessione più profonda attorno a quanto è avvenuto storicamente in Italia a cominciare dalla creazione dell'Unione Europea e in particolare dalla riforma del titolo V della Costituzione attraverso la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. 

Articolo 117, primo comma: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonché  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” Poi, negli anni successivi, proprio per coprire l’odore di merda che esalava da queste parole, hanno messo in mezzo nani e saltimbanchi per raccontarci quanto quella italiana sia la migliore costituzione del mondo, “la più bella del mondo”, diceva Benigni dopo aver cambiato la storia al cinema. 

Forse prima era la più bella costituzione al mondo, fino al 2001. Da lì in poi certamente no. 

 

Questo comma insomma relega ormai il paese in una condizione di occupazione di fatto dell’Italia.  Da  questo  comma  in  poi  non  c’è  stata  più democrazia, c’è stata sudditanza. Da questo comma in poi in Italia destra e sinistra si sono trovate non più all'interno di una dinamica di conflitto, ma all'interno di un gioco di ruoli, dove il perimetro di caduta delle decisioni  prese non spetta più al nostro paese stabilirlo.

Quindi se è valida questa analisi, allora il Parlamento non  è  più  lo  spazio  politico  dove  operare  il cambiamento,  perché  le  regole  del  gioco  sono state contraffatte. “Puoi  decidere  quello  che  vuoi,  ma  solo  entro  un certo limite”. 

Sembra di sentire il  Padre  eterno  quando  disse  ad  Adamo: “mangia quello che vuoi, ma non mangiare la mela”. Sì, solo che quello era il Padre eterno e Adamo si trovava in paradiso, e forse ci poteva pensare due volte prima di farsi tentare. 

Ma  noi,  cosa  abbiamo  da  perdere  precisamente ormai?  Fare i servi in paradiso, lo posso capire. Ma i servi sulla strada lastricata per l’inferno, mentre ci stiamo scavando la fossa, che senso ha? 

Penso che ormai il treno del Parlamento sia passato. Al suo posto è rimasto il mito, o se mi si consente l’espressione  focosa,  il  sogno  bagnato  di  molti aspirati  parlamentari:  quel  50%  forse  chissà  più  di elettorato che non va a votare.  Il  semplicismo  di  pensare  che  con  una  terza  via  si possa  in  qualche  modo  intercettare  questo  50%,  o almeno  una  piccola  parte,  almeno  le  briciole,  quel tanto  che  basta  per  un  seggio  in  Parlamento.  Io penso al contrario che tra i tanti motivi che spiegano questo 50% di non votanti in Italia ci sia proprio la percezione diffusa  nel  paese  che  ormai  il  Parlamento  sia  in ostaggio di forze estranee al nostro paese. 

La percezione diffusa è cioè che se l'Italia è governata da viceré, i viceré non hanno bisogno di essere votato.

Pertanto non credo che una qualsiasi altra proposta politica  pur  animata  dalle  migliori  intenzioni,  possa ottenere risultati diversi e roboanti alle elezioni. Ancora meno pensare poi di mettere in pratica ciò che si propone. Non esiste oggi, in altre parole, un guinzaglio tanto lungo da  consentire  ad  alcuna  formazione  politica  di allontanarsi  quel  tanto  che  serve  per  cambiare  il Paese. E la parabola del M5S ce lo insegna. Entrare in parlamento è come mettersi il guinzaglio per cani.  Ogni  possibilità  di  consenso  puro  oggi  in  Italia  è possibile solo a prescindere dal Parlamento. Il resto è solo  un  “do  ut  des”,  un  dare  e  avere,  vecchio stampo, o tutt’al più la coazione a ripetere e malata di chi ormai ha perso contatto con la realtà. 

Ovviamente  la  mia  critica  non  è  al  ruolo  del Parlamento  in  sé,  ma  a  questo  Parlamento  che  si trova a riunirsi sotto il diktat di una Costituzione che di  fatto  ci  impone  di  abbassare  la  testa  e  di continuare ad andare avanti senza fiatare, in quanto stato occupato.  

Penso pertanto al contrario che dovremmo piuttosto allenare  il  cervello  degli  italiani  a  pensare  che  un Parlamento legittimo si potrà riunire soltanto quando ci  sarà  una  riforma  costituzionale  che  perlomeno rimuova  il  comma  primo  dell’articolo  117  della Costituzione e tutti le altre attestazioni di servilismo vergate sulla nostra sacra carta. 

E ribadisco, non sarà il parlamento a modificare l’articolo 117. 

Penso al contrario che  si  possa  ottenere  ciò  che  vogliamo  e  si debba  ottenerlo  in  un  percorso  extraparlamentare, non attraverso le armi, ma attraverso il controllo delle leve produttive ed infine la colpa consultazione diretta.

Credo che in uno  scenario  di  questo  tipo,  come  quello  in  cui  ci ritroviamo oggi noi in Italia, a livello storico altrove si siano comportati diversamente anziché inseguire lo zero virgola per vanità o per un vitalizio. 

C’è un altro punto infine che mi preme segnalare, il terzo. Ed è quello della censura. La censura che colpisce i miei lavori (dall’Urlo fino a Radio Gaza) in Italia proviene da personaggi che si definiscono comunisti o affini. “Faccia i nomi, Severgnini”, come mi ha invitato a fare il prof  D’Orsi  prima  che  il  gallo  cantasse  e  prima  di rinnegarli tutti quanti. 

Tre nomi quindi già li ho fatti: Rifondazione, Potere al Popolo, la Fionda. Posso  aggiungere  i  sindacati,  di  base,  d’altezza  e d’ipotenusa, non fa differenza. 

E poi una ridda di canali, siti, associazioni, ONG e altro bestiario simile. Tutto finto comunista. Realtà  che  non  solo  non  hanno  preso  posizione  di fronte alla barbara censura del film L’Urlo, in una sorta di silenzio assenso, ma sono scappati a gambe levate  di  fronte  all’ipotesi  di  confrontarsi  con  una ricerca  sul  campo  che  raccoglie  centinaia  di  casi  e testimonianze. Mi dovete far capire dunque a cosa si pensa in Italia quando  si  dice  “contro-informazione”  o “informazione indipendente”. Censurare non significa soltanto combattere il proprio avversario politico con la violenza.  Anche  questo.  Ma  significa  che “l’informazione  libera  e  indipendente”  in  Italia  non esiste più, non per Severgnini, ma per chiunque. Esiste ormai solo la propaganda declinata in mille salse e bassezze. 

In altre  parole,  sono  convinto  che  abbiamo  un problema  nella  cosiddetta  “contro-informazione” oggi  in  Italia.  Perché  non  si  può  fare  “contro-informazione”  con  i  canali  YouTube  dove  parlano pseudo-esperti  che  forse  hanno  letto  molto,  ma documentarsi è altra cosa, fare esperienza diretta di ciò di cui si parla è altra cosa.

Una “contro-informazione” che si limita a divulgare notizie di agenzie straniere secondo il proprio gusto e la propria collocazione, non è “contro-informazione”, è comunque propaganda. E fatta anche male. E’  una  pseudo-contro-informazione  schiava  delle agenzie  di  stampa.  Ovviamente  le  agenzie  non offrono oro colato, sono già una lettura sugli eventi, un filtro messo lì da altri. Per fare egemonia al contrario servono fonti dirette, bisogna in altre parole sapere esattamente ciò che sta succedendo sul campo, non raccontarlo per sentito dire. 

Altrimenti  si  alimenta  soltanto  il  meccanismo  del copia-incolla tra pseudo-esperti che si esprimono su quanto avviene in giro per il mondo, probabilmente senza essere mai usciti dal proprio quartiere.  

Ed è proprio per sfuggire a questa situazione legata alla dittatura delle agenzie di stampa, che ho deciso anni fa (dal momento che in molte zone come era la Libia allora o come è Gaza oggi, non ci si può andare fisicamente) ho deciso di creare dei contatti diretti, perché  io  voglio  delle  informazioni  dirette  dalle persone che stanno sul posto che mi dicano cosa stia succedendo.  Ora, sia per la Libia che per Gaza, di conseguenza, sono  emersi  dei  fatti  che  non  corrispondono  alla lettura  di  nessuno  qui  in  Italia,  per  un  semplice motivo, perché questi fatti sono stati ricavati da fonti dirette e non da notizie di agenzia apparecchiate per le esigenze dei rispettivi padroni.  Pertanto  se  dalla  Libia  deputati  del  parlamento  mi dichiarano  che  il  40%  del  petrolio  libico  è  stato saccheggiato dalla caduta di Gheddafi e che la mafia italiana  è  verosimilmente  tra  i  primi  beneficiari  di questo  petrolio,  posso  tutt’al  più  sorprendermi  che nessuna  agenzia  italiana  ne  parli,  ma  sorprendermi fino ad un certo punto. 

Perché in Italia, in un Paese dove 1/5 dell'economia è sommerso, l'antimafia è rimasta al capitolo Falcone e Borsellino e non hanno voluto leggere oltre. Chi racconta come la mafia in Italia si sia arricchita in questi ultimi 15 anni? Com'è che nessuno denuncia il contrabbando internazionale del petrolio libico? Forse perché i bombardamenti sulla Libia li ha voluti la sinistra? E bene, allora se non c'è nessuna agenzia di stampa che possa raccontare questa storia, allora bisogna andare in Libia per raccoglierla, sul campo.

Per capire come gira il mondo bisogna  conoscerlo  per  via  diretta,  non  perché  l’ha detto Tizio o l’ha detto Caio.

Altro esempio: se i migranti in Libia, in stato di schiavitù, nella  maggioranza  dei  casi,  ti  vengono  a  dire  in lacrime  con  un  messaggio  WhatsApp:  "Io  sono schiavo  qui  da  anni,  pensavo  che  la  situazione sarebbe  stata  diversa,  per  favore  liberatemi  e riportatemi a casa". Eh, a me dispiace che qualcuno qui si offenda, ma io non posso apparecchiare quello che raccolgo dalle fonti dirette per, come dire, non dare fastidio o non mettere in imbarazzo qualcuno. Ugualmente  per  Gaza,  quando  a  Radio Gaza, il programma settimanale che conduco da oltre un  anno  in  diretta  con  la  Striscia,  cominciano  ad arrivare a settembre 2025 messaggi da Gaza, dove ragazzi di 20 anni che stanno partecipando in tutto per  tutto  a  quello  che  sta  succedendo  a  Gaza,  e dicono  "No,  ascolta,  ditegli  di  non  farle  partire queste navi per Gaza, perché che non arriverà nulla. Al  contrario,  guarda,  c'è  un  altro  metodo per sostenere Gaza,  sono  le transazioni elettroniche”. Chi sono io per censurare ragazzi di 20 anni a Gaza? Do  una  notizia.  Alcune  stime  parlano  di  mezzo miliardo o forse fino a 2 miliardi di dollari entrati a Gaza nel 2025 attraverso transazioni elettroniche, le cosiddette rimesse, pari quindi forse fino a 1/3 del PIL di Gaza pre ottobre 2023. 

E  nel  corso  del  2026  questi  numeri  sono ovviamente cresciuti. 

Radio Gaza, con 220 mila euro raccolti e inviati a Gaza è solo una piccola goccia di questo grande oceano. 

Però tutto ciò significa che Gaza nel 2025 è rimasta in piedi grazie a questo, non grazie alle manifestazioni che abbiamo fatto in in Occidente, tantomeno grazie ai soldi che abbiamo buttato via mettendo in mare queste navi.  

Ora,  queste  testimonianze  sono  fonti  dirette. Possiamo forse dire che i ragazzi di 20 anni non sono esattamente  la  migliore  categoria  per  capire  la realpolitik,  a  Gaza  come  in  tutte  le  altre  parti  del mondo,  mettiamola  così.  Però  penso  che  abbiano anche  loro  legittimità  di  esprimere  il  loro  punto  di vista  quando  dicono  “i  protagonisti  siamo  noi,  la resistenza la stiamo facendo noi in questo momento, sul  campo.  Allora  sostieni  me  perché  sono  io  il protagonista,  il  soggetto  politico  di  quello  che  sta succedendo  oggi  qui”. 

 

Benissimo.  Qualcuno  si  è offeso anche questa volta, così come si offendevano per L’Urlo. “Non puoi attaccare le flottiglie, non puoi attaccare le piazze  perché  qui  stiamo  mettendo  le  fondamenta per un nuovo movimento”.  E qui ritorniamo al punto uno: le piazze, quelle uscite dall’ingegneria sorosiana e che fanno molto rumore per poi lasciare le cose esattamente come stanno. E il cerchio si chiude. Da  questi  tre  punti  quindi,  nella  giornata  di  oggi, rilancio quella che a me sembra una mappa al buio per uscire da questa selva oscura e oscurantista. 

Il cambiamento non si realizza nelle piazze. Il cambiamento non si realizza nel parlamento. Il  cambiamento  non  si  realizza e non si realizzerà da  nessuna  parte, perlomeno fino a quando non impareremo a guardare la  realtà  senza  filtri  né  padroni,  pertanto  senza censure, e fino a quando non cominceremo a chiamare le cose con il loro nome, attribuendo a ogni gesto il valore materiale che ha e non la narrazione fiabesca che le è stata dipinta sopra. 

Ecco,  dunque,  non  so  a  cosa  pensasse  Gheddafi quando pronunciava le parole “comunisti italiani”, ma oggi in Italia, i comunisti credo che debbano fare più di una riflessione su questi 3 punti.

 

Michelangelo Severgnini

Michelangelo Severgnini

Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.

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