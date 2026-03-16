La Spagna invierà a Cuba un nuovo pacchetto di aiuti

L'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID) invierà a Cuba un nuovo pacchetto di aiuti umanitari per mitigare la crisi causata dal blocco statunitense, rende noto l'emittente teleSUR. Questo aiuto comprende tra i 15 e i 20 pannelli fotovoltaici e 1.000 kit alimentari e igienici, pensati per soddisfare i bisogni primari di circa 5.000 persone nell'isola caraibica.

Inoltre, l'AECID attiverà un accordo di emergenza con la Croce Rossa spagnola per un valore di 160.000 euro, con l'obiettivo di contribuire alla fornitura e all'installazione di impianti fotovoltaici presso strutture sanitarie, in collaborazione con la Croce Rossa cubana.

L'attuazione degli aiuti è stata pianificata strategicamente. I 1.000 kit non saranno importati, ma acquistati da piccole cooperative locali cubane, incentivando così la produzione interna e l'economia dell'isola.

Secondo l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID), i pannelli fotovoltaici saranno utilizzati per soddisfare il fabbisogno energetico di importanti centri sociali come scuole e centri per anziani, a beneficio di circa 20.000 persone.

Il gesto di solidarietà della Spagna giunge nel contesto della crisi energetica che sta affrontando Cuba, conseguenza dell'inasprimento del blocco statunitense, consolidatosi il 29 gennaio con la firma da parte del presidente USADonald Trump di un ordine esecutivo che autorizza Washington a imporre dazi doganali sulle merci provenienti dai paesi fornitori di petrolio a Cuba.

En medio del recrudecimiento de las sanciones de #EEUU???????? contra #Cuba????????, cientos de campañas en el mundo muestran solidaridad con la isla caribeña y realizan movilizaciones y envían ayuda humanitaria para el pueblo cubano. pic.twitter.com/V9a9v9zrvp — teleSUR TV (@teleSURtv) February 16, 2026

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