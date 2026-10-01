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Trump sull'Iran: "O l'accordo o la distruzione"

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Trump sull'Iran: "O l'accordo o la distruzione"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha delineato le possibili azioni future contro l'Iran qualora non si giunga a un intesa per porre fine al conflitto in corso.

"Dobbiamo prendere una decisione: o facciamo un accordo o li facciamo saltare in aria. Il momento si avvicina e tutto questo finirà molto presto", ha dichiarato il presidente statunitense nel corso di una conferenza stampa tenutasi nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Sollecitato dai giornalisti sulla fattibilità di un'intesa con i vertici di Teheran, Trump ha aggiunto: "Presto vedrete che le cose cambieranno". Il concetto è stato ribadito anche durante un evento dedicato al Mese del Patrimonio Ispanico, dove ha assicurato che a breve si vedranno sviluppi concreti, rivendicando al contempo un "controllo pressoché totale" sullo Stretto di Hormuz da parte di Washington.

Già il giorno precedente il presidente americano aveva sottolineato come gli Stati Uniti stiano incrementando il transito energetico nell'area: "Negli ultimi giorni abbiamo estratto più petrolio dallo Stretto di Hormuz che in qualsiasi altro momento della storia". Trump ha poi ribadito che gli USA intendono chiudere rapidamente la partita e che all'Iran non sarà mai consentito di sviluppare un'arma nucleare.

Di contro, il governo iraniano ha fatto sapere di valutare opzioni d'attacco preventivo di fronte a minacce imminenti. "Se giungeremo alla conclusione che il nemico sta per sferrare un attacco, intraprenderemo un'operazione preventiva", ha dichiarato il portavoce dell'esercito iraniano, Amir Akraminia.

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