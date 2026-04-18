L’Iran annuncia la nuova chiusura di Hormuz: “Violazioni e atti di pirateria degli Stati Uniti”

Il portavoce del Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, ha annunciato sabato che l’Iran ha ripristinato il controllo militare su tutto il traffico nello Stretto di Hormuz. La misura, ha spiegato, fa seguito alle ripetute violazioni e agli atti di pirateria commessi dagli Stati Uniti con il pretesto del blocco navale.

Zolfaghari ha precisato che Teheran, agendo in buona fede, aveva inizialmente acconsentito a consentire il passaggio controllato di un numero limitato di petroliere e navi mercantili attraverso la strategica via marittima, in ottemperanza agli accordi precedentemente raggiunti nei negoziati. Tuttavia, ha aggiunto, gli Stati Uniti hanno continuato a compiere attività illecite proseguendo con il proprio blocco.

Alla luce di tale situazione, ha proseguito il portavoce, il controllo sullo Stretto di Hormuz è tornato allo stato precedente, ponendo la via d’acqua sotto stretta sorveglianza e controllo delle forze iraniane. Zolfaghari ha infine sottolineato che l’Iran non revocherà tale misura finché gli Stati Uniti non porranno fine alla libera circolazione delle navi dall’Iran verso la loro destinazione e viceversa.

Blocco dello Stretto

A seguito dell’inizio dell’aggressione congiunta di Stati Uniti e Israele, l’Iran ha bloccato quasi completamente lo Stretto di Ormuz, importante rotta marittima attraverso la quale transita circa il 20% di tutto il petrolio e il gas commercializzati a livello mondiale.

Da parte loro, le forze statunitensi hanno avviato lunedì il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata o in uscita dai porti iraniani.

Dopo l’accordo di tregua raggiunto giovedì tra Israele e Libano, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che lo Stretto di Ormuz sarebbe stato aperto alle navi commerciali “per il resto del periodo di cessate il fuoco”. Parallelamente, fonti hanno riferito che, qualora il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro la Repubblica islamica fosse proseguito, Teheran lo avrebbe considerato una violazione del cessate il fuoco, procedendo a chiudere nuovamente lo stretto.