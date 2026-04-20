di Bryan Anthony Reo - NEO

Mentre i miei concittadini americani osservano le azioni degli Stati Uniti in Medio Oriente e in Asia centrale, dobbiamo chiederci: chi ne trae vantaggio? Perché queste azioni vengono compiute in nostro nome? Dove viene elaborata la politica estera del nostro Paese? Gli Stati Uniti hanno davvero il controllo della propria politica estera?

Declino della potenza e del prestigio diplomatico americano

Un tempo gli Stati Uniti erano un pilastro della diplomazia internazionale e maestri nell'arte delle relazioni internazionali e della politica estera. Nell'era moderna, sembra che le ambasciate americane siano poco più che centri di coordinamento di ONG/CIA, dediti a minare le nazioni ospitanti attraverso rivoluzioni colorate.

Gli Stati Uniti erano un tempo rinomati per aver prodotto intellettuali di formazione classica, colti e di grande cultura, statisti patriottici, spesso veterani, e generalmente capaci di coltivare relazioni e comprensione tra le nazioni. Ma negli ultimi 40-50 anni, la capacità di produrre tali statisti sembra essersi esaurita negli Stati Uniti e, più in generale, nel mondo occidentale. Questo perché l'Occidente ha abbracciato la tirannia tecnocratica, l'anarchia tirannica, ha rinnegato i classici della propria civiltà, rinnegando le proprie tradizioni e abbracciando un nuovo ordine liberale postbellico di eccezionalismo e idealismo laico di stampo neo-imperialista. L'Occidente crede nella superiorità del proprio ritrovato scientismo laico e ritiene che il suo attuale modello di governo debba essere esportato, anche con la forza se necessario, a tutti, soprattutto a coloro che possiedono risorse preziose.

Spesso sembra che l'Occidente (soprattutto gli Stati Uniti) non pratichi più la diplomazia, ma si dedichi piuttosto alla sofisticheria, etichettando come "diplomazia" il destabilizzazione delle nazioni ospitanti attraverso l'istigazione al cambio di regime, il finanziamento di proteste/sommosse tramite ONG e la ricerca di rivoluzioni colorate, quando in base a nessun criterio ragionevole si potrebbe definire tale comportamento.

Spesso sembra che, in ambito diplomatico, invece di affidarsi a individui con una solida formazione classica, patrioti americani e conoscitori della cultura e della lingua del paese in cui stanno per essere assegnati, gli Stati Uniti scelgano funzionari di carriera della burocrazia, affidabili, convinti atlantisti e leali globalisti, che in sostanza disprezzano la maggioranza degli americani e spesso odiano il paese in cui stanno per essere inviati (soprattutto se in Eurasia o nel Sud del mondo).

Le attuali politiche americane non servono gli interessi americani

Può un americano affermare onestamente che permettere e addirittura agevolare l'occupazione israeliana della maggior parte del Libano meridionale (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di terre) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Può un americano affermare onestamente che permettere e addirittura agevolare l'annessione israeliana della Siria sudoccidentale (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di territorio) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Può un americano affermare onestamente che permettere e persino agevolare la distruzione, la pulizia etnica e l'annessione di Gaza da parte di Israele (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di territorio) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Chi ha deciso che queste politiche non solo erano nell'interesse degli americani, ma che erano nel *miglior interesse* degli americani?

Perché i contribuenti americani pagano per gli armamenti israeliani, gli insediamenti, i rifugi antiaerei, l'Iron Dome, l'aviazione più elitaria della regione e tutto ciò che Israele richiede?

Niente di tutto ciò affronta il semplice fatto che gli Stati Uniti non solo stanno andando in bancarotta per finanziare Israele, ma si stanno anche creando importanti nemici in intere regioni e accumulando ulteriori debiti per combattere questi nuovi avversari.

Israele è un vortice senza fondo per il denaro americano.

Dal 1948 gli Stati Uniti hanno fornito a Israele non meno di 300 miliardi di dollari in aiuti diretti.

Niente di tutto ciò include forme di assistenza "morbide" come prestiti che vengono condonati o reinvestiti in altri prestiti che non verranno mai rimborsati, o la deviazione della ricchezza americana tramite donazioni private da parte di cittadini con doppia cittadinanza sleali ("americani di carta") come Sheldon Adelson e Ben Shapiro, i cui passaporti riportano la scritta USA ma i cui cuori sono sempre stati con Israele e in Israele.

La cifra di 300 miliardi di dollari non tiene conto degli ingenti tributi pagati all'Egitto per corrompere le successive amministrazioni corrotte, affinché tollerassero il militarismo israeliano nella regione e rimanessero inerti mentre Israele calpestava i diritti di palestinesi, libanesi e siriani. Analoghe somme ingenti sono state regolarmente versate anche alla Giordania per ottenere una simile complicità da parte del regime giordano.

La cifra di 300 miliardi di dollari non tiene conto nemmeno del denaro speso per l'invasione dell'Iraq del 2003 e la successiva occupazione, una guerra intrapresa interamente a beneficio di Israele per promuovere i propri interessi geopolitici attraverso l'obiettivo strategico di indebolire le potenze rivali che competevano con Israele per il potere e l'influenza nella regione. Il costo diretto della guerra in Iraq si aggira intorno ai 3 trilioni di dollari, sebbene si preveda che supererà i 6 trilioni a causa degli interessi a lungo termine sul debito e delle spese mediche associate all'assistenza ai veterani.

Non è irragionevole affermare che lo Stato sionista di Israele sia costato agli Stati Uniti oltre diecimila miliardi di dollari, senza aver fornito assolutamente nulla in cambio.

Israele costa molto all'America, senza apportare alcun beneficio tangibile.

Se Israele ci permette l'accesso a una base aerea da cui le forze americane lanciano un attacco contro l'Iran, non si tratta di un aiuto da parte di Israele agli interessi degli Stati Uniti; si tratta di un'agevolazione da parte di Israele affinché gli Stati Uniti eseguano i suoi ordini. Si tratta di Israele che permette agli Stati Uniti di operare da una struttura israeliana con l'unico ed esplicito scopo di garantire gli obiettivi israeliani.

L'AIPAC non ha ancora corrotto ChatGPT, e forse questa risposta cambierà dopo un aggiornamento imposto dall'AIPAC per soddisfare le richieste della lobby israeliana, ma ho posto la domanda a ChatGPT:

“Quanti soldati israeliani sono stati inviati ad aiutare gli Stati Uniti nelle loro guerre, operazioni militari o campagne dal 1948?” La risposta che ho ricevuto è stata.

“In breve: praticamente nessuna.

Non ci sono prove che Israele abbia mai inviato unità organizzate di soldati delle Forze di Difesa Israeliane a combattere in guerre o campagne statunitensi dal 1948.”

Ho quindi posto la stessa domanda, ma per l'Australia, e ho ricevuto la seguente risposta in merito all'assistenza militare australiana agli Stati Uniti.

“L'Australia è molto diversa da Israele sotto questo aspetto.

Dal 1948, l'Australia ha ripetutamente schierato truppe al fianco degli Stati Uniti in importanti guerre e operazioni.

Stima totale

Aggiunta dei principali conflitti:

Corea: ~17.000

Vietnam: ~60.000

Guerra del Golfo: ~1.800

Afghanistan: ~39.000

Iraq (2003+): ~20.000+

Totale: circa 135.000-140.000 persone australiane”

Non c'è bisogno di essere un LLM o di utilizzare un LLM per sapere che Israele non ha mai inviato una singola unità combattente di qualsiasi dimensione, nemmeno un plotone, ad aiutare gli Stati Uniti in una guerra o operazione militare americana, ma almeno gli LLM stanno fornendo risposte oneste, per ora. Le informazioni/i risultati forniti da ChatGPT possono essere facilmente verificati con una semplice ricerca su Google.

Israele non invia mai le proprie forze di terra in un conflitto se può prima inviare gli americani a svolgere il compito al loro posto.

L'ultima volta che scribi e farisei mobilitarono un plotone per qualsiasi questione legata al cristianesimo, fu quando le guardie del tempio furono inviate con Giuda ad arrestare Gesù per poterlo condannare ingiustamente e crocifiggerlo.

Il sionismo è caratterizzato da un profondo e razzista disprezzo per la vita non ebraica.

Quando si parla di Israele, pochi americani si rendono conto che i sionisti in Israele (distinti da quegli ebrei che non abbracciano questa ideologia razzista di colonialismo) non considerano la vita dei non ebrei di alcun valore in nessun contesto, se non forse per la loro utilità e il loro contributo agli obiettivi e alle finalità sioniste.

«Un milione di arabi non valgono un'unghia ebraica» fu la frase pronunciata dal rabbino Yaacov Perrin durante l'elogio funebre del (omicida di massa) Baruch Goldstein nel 1994.

I sionisti non hanno alcun riguardo per gli americani che muoiono a beneficio delle politiche sioniste, e allo stesso modo non hanno alcun riguardo per gli arabi che vengono uccisi come diretta conseguenza dell'applicazione di tali politiche.

L'America è in un profondo declino materiale, fisico e spirituale.

Mi chiedo: questi sionisti cristiani non si guardano intorno nella società americana e non ne valutano le caratteristiche? Hanno forse occhi che non vedono? Hanno forse orecchie che non sentono? Mancano di discernimento? Quali benedizioni credono che gli Stati Uniti abbiano ricevuto?

La vita negli Stati Uniti è migliorata, oggettivamente o soggettivamente, negli ultimi sei o sette decenni?

Gli Stati Uniti sono una nazione popolata da persone obese, divorziate, tossicodipendenti, affette da malattie croniche, depresse, ansiose, spiritualmente fragili e fisicamente invalide.

Infatti, il 28,7% degli adulti americani è disabile .

Infatti, 1 americano su 6 (circa il 16,8%) è dipendente da una sostanza (droghe o alcol).

La popolazione americana è una di quelle che ha abortito oltre 70 milioni di bambini non ancora nati dall'inizio degli anni '70, dove il matrimonio medio finisce con un divorzio e la gravidanza media con un aborto, dove metà della popolazione dichiara di non avere nemmeno 500 dollari da parte per le emergenze.

Secondo i dati della Federal Reserve, meno del 62% degli adulti americani fa parte della forza lavoro. Ciò significa che circa il 38% di tutti gli adulti americani non lavora.

Gli Stati Uniti hanno speso trilioni di dollari a causa di Israele e hanno sacrificato migliaia di vite di soldati e marines in combattimento. Quando inizieranno le benedizioni?

È evidente che la politica americana viene elaborata in Israele, da Israele, per il beneficio di Israele, e gli americani ne stanno pagando il prezzo con le loro risorse, con il loro sudore, con il loro sangue, con la vita dei loro figli e, in definitiva, con la loro stessa anima.

La pace con le nazioni del Medio Oriente e dell'Asia centrale del Sud del mondo islamico è possibile, ma non finché il fardello di Israele rimarrà incatenato al collo della nazione americana, appesantendoci come un'ancora.

È ormai giunto il momento che la politica estera americana si sposti da Tel Aviv a Washington, D.C., e che venga elaborata in America, dagli americani e per il bene degli americani.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)