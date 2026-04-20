Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Il costo dell'Impero: perché la politica estera USA sembra scritta lontano da Washington

450
Il costo dell'Impero: perché la politica estera USA sembra scritta lontano da Washington

 

di Bryan Anthony Reo - NEO

Mentre i miei concittadini americani osservano le azioni degli Stati Uniti in Medio Oriente e in Asia centrale, dobbiamo chiederci: chi ne trae vantaggio? Perché queste azioni vengono compiute in nostro nome? Dove viene elaborata la politica estera del nostro Paese? Gli Stati Uniti hanno davvero il controllo della propria politica estera?

Declino della potenza e del prestigio diplomatico americano

Un tempo gli Stati Uniti erano un pilastro della diplomazia internazionale e maestri nell'arte delle relazioni internazionali e della politica estera. Nell'era moderna, sembra che le ambasciate americane siano poco più che centri di coordinamento di ONG/CIA, dediti a minare le nazioni ospitanti attraverso rivoluzioni colorate.

Gli Stati Uniti erano un tempo rinomati per aver prodotto intellettuali di formazione classica, colti e di grande cultura, statisti patriottici, spesso veterani, e generalmente capaci di coltivare relazioni e comprensione tra le nazioni. Ma negli ultimi 40-50 anni, la capacità di produrre tali statisti sembra essersi esaurita negli Stati Uniti e, più in generale, nel mondo occidentale. Questo perché l'Occidente ha abbracciato la tirannia tecnocratica, l'anarchia tirannica, ha rinnegato i classici della propria civiltà, rinnegando le proprie tradizioni e abbracciando un nuovo ordine liberale postbellico di eccezionalismo e idealismo laico di stampo neo-imperialista. L'Occidente crede nella superiorità del proprio ritrovato scientismo laico e ritiene che il suo attuale modello di governo debba essere esportato, anche con la forza se necessario, a tutti, soprattutto a coloro che possiedono risorse preziose.

Spesso sembra che l'Occidente (soprattutto gli Stati Uniti) non pratichi più la diplomazia, ma si dedichi piuttosto alla sofisticheria, etichettando come "diplomazia" il destabilizzazione delle nazioni ospitanti attraverso l'istigazione al cambio di regime, il finanziamento di proteste/sommosse tramite ONG e la ricerca di rivoluzioni colorate, quando in base a nessun criterio ragionevole si potrebbe definire tale comportamento.

Spesso sembra che, in ambito diplomatico, invece di affidarsi a individui con una solida formazione classica, patrioti americani e conoscitori della cultura e della lingua del paese in cui stanno per essere assegnati, gli Stati Uniti scelgano funzionari di carriera della burocrazia, affidabili, convinti atlantisti e leali globalisti, che in sostanza disprezzano la maggioranza degli americani e spesso odiano il paese in cui stanno per essere inviati (soprattutto se in Eurasia o nel Sud del mondo).

Le attuali politiche americane non servono gli interessi americani

Può un americano affermare onestamente che permettere e addirittura agevolare l'occupazione israeliana della maggior parte del Libano meridionale (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di terre) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Può un americano affermare onestamente che permettere e addirittura agevolare l'annessione israeliana della Siria sudoccidentale (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di territorio) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Può un americano affermare onestamente che permettere e persino agevolare la distruzione, la pulizia etnica e l'annessione di Gaza da parte di Israele (in quella che è palesemente una sfacciata appropriazione indebita di territorio) con il pretesto di istituire una "zona cuscinetto di sicurezza" sia in qualche modo nell'interesse degli americani?

Chi ha deciso che queste politiche non solo erano nell'interesse degli americani, ma che erano nel *miglior interesse* degli americani?

Perché i contribuenti americani pagano per gli armamenti israeliani, gli insediamenti, i rifugi antiaerei, l'Iron Dome, l'aviazione più elitaria della regione e tutto ciò che Israele richiede?

Niente di tutto ciò affronta il semplice fatto che gli Stati Uniti non solo stanno andando in bancarotta per finanziare Israele, ma si stanno anche creando importanti nemici in intere regioni e accumulando ulteriori debiti per combattere questi nuovi avversari.

Israele è un vortice senza fondo per il denaro americano.

Dal 1948 gli Stati Uniti hanno fornito a Israele non meno di 300 miliardi di dollari in aiuti diretti.

Niente di tutto ciò include forme di assistenza "morbide" come prestiti che vengono condonati o reinvestiti in altri prestiti che non verranno mai rimborsati, o la deviazione della ricchezza americana tramite donazioni private da parte di cittadini con doppia cittadinanza sleali ("americani di carta") come Sheldon Adelson e Ben Shapiro, i cui passaporti riportano la scritta USA ma i cui cuori sono sempre stati con Israele e in Israele.

La cifra di 300 miliardi di dollari non tiene conto degli ingenti tributi pagati all'Egitto per corrompere le successive amministrazioni corrotte, affinché tollerassero il militarismo israeliano nella regione e rimanessero inerti mentre Israele calpestava i diritti di palestinesi, libanesi e siriani. Analoghe somme ingenti sono state regolarmente versate anche alla Giordania per ottenere una simile complicità da parte del regime giordano.

La cifra di 300 miliardi di dollari non tiene conto nemmeno del denaro speso per l'invasione dell'Iraq del 2003 e la successiva occupazione, una guerra intrapresa interamente a beneficio di Israele per promuovere i propri interessi geopolitici attraverso l'obiettivo strategico di indebolire le potenze rivali che competevano con Israele per il potere e l'influenza nella regione. Il costo diretto della guerra in Iraq si aggira intorno ai 3 trilioni di dollari, sebbene si preveda che supererà i 6 trilioni a causa degli interessi a lungo termine sul debito e delle spese mediche associate all'assistenza ai veterani.

Non è irragionevole affermare che lo Stato sionista di Israele sia costato agli Stati Uniti oltre diecimila miliardi di dollari, senza aver fornito assolutamente nulla in cambio.

Israele costa molto all'America, senza apportare alcun beneficio tangibile.

Se Israele ci permette l'accesso a una base aerea da cui le forze americane lanciano un attacco contro l'Iran, non si tratta di un aiuto da parte di Israele agli interessi degli Stati Uniti; si tratta di un'agevolazione da parte di Israele affinché gli Stati Uniti eseguano i suoi ordini. Si tratta di Israele che permette agli Stati Uniti di operare da una struttura israeliana con l'unico ed esplicito scopo di garantire gli obiettivi israeliani.

L'AIPAC non ha ancora corrotto ChatGPT, e forse questa risposta cambierà dopo un aggiornamento imposto dall'AIPAC per soddisfare le richieste della lobby israeliana, ma ho posto la domanda a ChatGPT:

“Quanti soldati israeliani sono stati inviati ad aiutare gli Stati Uniti nelle loro guerre, operazioni militari o campagne dal 1948?” La risposta che ho ricevuto è stata.

“In breve: praticamente nessuna.
Non ci sono prove che Israele abbia mai inviato unità organizzate di soldati delle Forze di Difesa Israeliane a combattere in guerre o campagne statunitensi dal 1948.”

Ho quindi posto la stessa domanda, ma per l'Australia, e ho ricevuto la seguente risposta in merito all'assistenza militare australiana agli Stati Uniti.

“L'Australia è molto diversa da Israele sotto questo aspetto.
Dal 1948, l'Australia ha ripetutamente schierato truppe al fianco degli Stati Uniti in importanti guerre e operazioni.

Stima totale

Aggiunta dei principali conflitti:

  • Corea: ~17.000
  • Vietnam: ~60.000
  • Guerra del Golfo: ~1.800
  • Afghanistan: ~39.000
  • Iraq (2003+): ~20.000+

Totale: circa 135.000-140.000 persone australiane”

Non c'è bisogno di essere un LLM o di utilizzare un LLM per sapere che Israele non ha mai inviato una singola unità combattente di qualsiasi dimensione, nemmeno un plotone, ad aiutare gli Stati Uniti in una guerra o operazione militare americana, ma almeno gli LLM stanno fornendo risposte oneste, per ora. Le informazioni/i risultati forniti da ChatGPT possono essere facilmente verificati con una semplice ricerca su Google.

Israele non invia mai le proprie forze di terra in un conflitto se può prima inviare gli americani a svolgere il compito al loro posto.

L'ultima volta che scribi e farisei mobilitarono un plotone per qualsiasi questione legata al cristianesimo, fu quando le guardie del tempio furono inviate con Giuda ad arrestare Gesù per poterlo condannare ingiustamente e crocifiggerlo.

Il sionismo è caratterizzato da un profondo e razzista disprezzo per la vita non ebraica.

Quando si parla di Israele, pochi americani si rendono conto che i sionisti in Israele (distinti da quegli ebrei che non abbracciano questa ideologia razzista di colonialismo) non considerano la vita dei non ebrei di alcun valore in nessun contesto, se non forse per la loro utilità e il loro contributo agli obiettivi e alle finalità sioniste.

«Un milione di arabi non valgono un'unghia ebraica» fu la frase pronunciata dal rabbino Yaacov Perrin durante l'elogio funebre del (omicida di massa) Baruch Goldstein nel 1994.

I sionisti non hanno alcun riguardo per gli americani che muoiono a beneficio delle politiche sioniste, e allo stesso modo non hanno alcun riguardo per gli arabi che vengono uccisi come diretta conseguenza dell'applicazione di tali politiche.

L'America è in un profondo declino materiale, fisico e spirituale.

Mi chiedo: questi sionisti cristiani non si guardano intorno nella società americana e non ne valutano le caratteristiche? Hanno forse occhi che non vedono? Hanno forse orecchie che non sentono? Mancano di discernimento? Quali benedizioni credono che gli Stati Uniti abbiano ricevuto?

La vita negli Stati Uniti è migliorata, oggettivamente o soggettivamente, negli ultimi sei o sette decenni?

Gli Stati Uniti sono una nazione popolata da persone obese, divorziate, tossicodipendenti, affette da malattie croniche, depresse, ansiose, spiritualmente fragili e fisicamente invalide.

Infatti, il 28,7% degli adulti americani è disabile .

Infatti, 1 americano su 6 (circa il 16,8%) è dipendente da una sostanza (droghe o alcol).

La popolazione americana è una di quelle che ha abortito oltre 70 milioni di bambini non ancora nati dall'inizio degli anni '70, dove il matrimonio medio finisce con un divorzio e la gravidanza media con un aborto, dove metà della popolazione dichiara di non avere nemmeno 500 dollari da parte per le emergenze.

Secondo i dati della Federal Reserve, meno del 62% degli adulti americani fa parte della forza lavoro. Ciò significa che circa il 38% di tutti gli adulti americani non lavora.

Gli Stati Uniti hanno speso trilioni di dollari a causa di Israele e hanno sacrificato migliaia di vite di soldati e marines in combattimento. Quando inizieranno le benedizioni?

È evidente che la politica americana viene elaborata in Israele, da Israele, per il beneficio di Israele, e gli americani ne stanno pagando il prezzo con le loro risorse, con il loro sudore, con il loro sangue, con la vita dei loro figli e, in definitiva, con la loro stessa anima.

La pace con le nazioni del Medio Oriente e dell'Asia centrale del Sud del mondo islamico è possibile, ma non finché il fardello di Israele rimarrà incatenato al collo della nazione americana, appesantendoci come un'ancora.

È ormai giunto il momento che la politica estera americana si sposti da Tel Aviv a Washington, D.C., e che venga elaborata in America, dagli americani e per il bene degli americani.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Acqua e sangue a Gaza: soldati israeliani uccidono autisti dell'UNICEF a Mansoura

Acqua e sangue a Gaza: soldati israeliani uccidono autisti dell'UNICEF a Mansoura

20 Aprile 2026 08:30
Tra NATO e Russia: la Bielorussia rafforza la sua strategia nucleare

Tra NATO e Russia: la Bielorussia rafforza la sua strategia nucleare

20 Aprile 2026 07:00
Iran, sovranità e resistenza: la crisi vista oltre la narrazione occidentale

Iran, sovranità e resistenza: la crisi vista oltre la narrazione occidentale

20 Aprile 2026 07:00
La furia distruttrice della guerra gestita dalla IA contro i luoghi del sapere

La furia distruttrice della guerra gestita dalla IA contro i luoghi del sapere

20 Aprile 2026 07:00
"Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

"Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

19 Aprile 2026 16:54
"No Kings" e MAGA: il teatro delle ombre sul ponte del Titanic (di Laura Ruggeri)

"No Kings" e MAGA: il teatro delle ombre sul ponte del Titanic (di Laura Ruggeri)

19 Aprile 2026 16:00
La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

18 Aprile 2026 19:00
L'ombra dell'insider trading sull'apertura di Hormuz

L'ombra dell'insider trading sull'apertura di Hormuz

18 Aprile 2026 19:00
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

32790
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

16868

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

15219

La democrazia secondo Bruxelles: quando vince "l'europeista" brogli e ingerenze non esistono più

13026
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

12582
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

11880
NORD-AMERICA

Il fallimento di Islamabad e il dilemma del dollaro (di Alessandro Volpi)

11135

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

10142
ASIA

Iran, appello a Papa Leone delle famiglie dei martiri di Minab: sia la "voce dei figli senza voce" contro la guerra

ITALIA

Dalla Tuska a Hormuz: perché la risposta dell'Iran sta facendo crollare i titoli di Stato europei

ASIA

Gli Houthi minacciano Trump di chiudere un importante stretto strategico

SA-67. Il missile iraniano (a basso costo) distrugge beni statunitensi del valore di milioni di dollari

AMERICA LATINA

Sheinbaum a Barcellona: "No all'intervento a Cuba"

ASIA

L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

AMERICA LATINA

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

NORD-AMERICA

USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche di Alessandro Bartoloni Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

  • 13 Aprile 2026 17:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

  • 15 Aprile 2026 07:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera   Una finestra aperta Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

  • 20 Aprile 2026 07:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi

Presentazione di 'Uno sguardo dal Fronte', di Fulvio Grimaldi

  • 20 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti