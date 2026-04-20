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Iran, sovranità e resistenza: la crisi vista oltre la narrazione occidentale

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Iran, sovranità e resistenza: la crisi vista oltre la narrazione occidentale

La crisi tra gli Stati Uniti e l’Iran continua ad aggravarsi sotto il peso di dichiarazioni aggressive e azioni contraddittorie da parte di Washington, delineando uno scenario in cui la retorica del cessate il fuoco appare sempre più svuotata di significato. Il presidente Donald Trump ha accusato Teheran di aver violato la tregua nello Stretto di Hormuz, arrivando a evocare la distruzione sistematica di infrastrutture civili iraniane. Parole che, nei fatti, configurano una minaccia diretta contro obiettivi non militari e che si inseriscono in una più ampia strategia di pressione già in atto. I fatti descritti mostrano infatti una realtà diversa da quella denunciata da Washington: mentre si proclamava la riapertura dello stretto, gli Stati Uniti hanno continuato a mantenere il blocco navale e a interferire con il traffico marittimo.

Una contraddizione evidente che ha reso il cessate il fuoco puramente formale, spingendo l’Iran a reagire e a riprendere il controllo della rotta strategica. In questo contesto, la risposta iraniana appare come una conseguenza diretta di una pressione mai realmente sospesa. Teheran ha infatti chiarito che non intende accettare negoziati basati su condizioni unilaterali, né cedere il proprio uranio arricchito, definendo tali richieste “non negoziabili” e denunciando le sanzioni statunitensi come una forma di aggressione economica. Il presidente Masoud Pezeshkian ha rafforzato questa posizione, rivendicando il diritto inalienabile del Paese a un programma nucleare pacifico e respingendo l’idea che gli Stati Uniti possano decidere quali diritti spettino a una nazione sovrana.

Allo stesso tempo, ha denunciato gli attacchi contro civili e infrastrutture come violazioni del diritto internazionale, sottolineando il silenzio delle organizzazioni internazionali. Secondo quanto emerso, l’escalation militare avviata nei mesi precedenti - con attacchi e uccisioni mirate - ha trovato risposta in operazioni difensive iraniane, descritte come legittima autodifesa. Teheran ribadisce di non aver avviato alcun conflitto, ma di essere stata costretta a reagire a una pressione crescente. Il risultato è un quadro in cui la responsabilità dell’inasprimento appare legata alla strategia statunitense: da un lato si parla di negoziati, dall’altro si mantengono blocchi, sanzioni e minacce.

In questo equilibrio precario, ogni nuova dichiarazione rischia di alimentare ulteriormente una crisi che, più che avvicinarsi a una soluzione diplomatica, sembra spinta verso un’escalation continua.


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