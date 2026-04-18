L'Iran espelle con colpi d'arma da fuoco due navi dallo Stretto di Hormuz

L’Iran respinge due navi a colpi d’arma da fuoco nello Stretto di Hormuz. L’episodio è avvenuto dopo l’annuncio, da parte di Teheran, del ripristino del controllo militare sull’intero traffico di questa cruciale via d’acqua, motivato dalle ripetute violazioni e dagli atti di pirateria compiuti – secondo l’Iran – dagli Stati Uniti sotto il pretesto di un blocco navale.

Almeno due navi mercantili hanno denunciato di essere state raggiunte da colpi d’arma da fuoco mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sabato scorso. Lo hanno riferito a Reuters tre fonti della sicurezza marittima e del settore navale.

Anche il Servizio Operazioni del Commercio Marittimo del Regno Unito ha segnalato a Sky News di aver registrato un incidente nei pressi dello stretto, a nord-est dell’Oman. L’ente ha riferito che il capitano di una nave cisterna ha dichiarato che la sua imbarcazione è stata abbordata da motovedette della Guardia Rivoluzionaria iraniana, le quali hanno aperto il fuoco. Secondo quanto riportato, la nave e il suo equipaggio sono in salvo.

L’Iran lancia un ultimatum agli Stati Uniti.

Nel frattempo, l’agenzia Xinhua ha reso noto, citando dati di monitoraggio delle navi, che sabato circa 10 imbarcazioni hanno invertito la rotta mentre cercavano di attraversare lo Stretto di Ormuz. Le navi hanno cambiato direzione nelle acque vicino all’isola di Larak, un’area utilizzata dall’Iran per il controllo del traffico marittimo.

Nella stessa giornata, Teheran ha annunciato il ripristino del controllo militare sull’intero traffico di questa importante via marittima, a causa delle ripetute violazioni e degli atti di pirateria da parte degli Stati Uniti con il pretesto del blocco navale.

Blocco dello Stretto di Ormuz

Dall’inizio dell’aggressione congiunta di Stati Uniti e Israele, l’Iran ha bloccato quasi completamente lo Stretto di Ormuz, una rotta marittima strategica attraverso la quale transita circa il 20% di tutto il petrolio e il gas commercializzati a livello mondiale.

Da parte loro, le forze statunitensi hanno avviato lunedì il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata o in uscita dai porti iraniani.

Dopo l’accordo di tregua raggiunto giovedì tra Israele e Libano, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che lo Stretto di Ormuz sarà aperto alle navi commerciali «per il resto del periodo di cessate il fuoco».

Parallelamente, è stato riferito che, qualora il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro la Repubblica islamica dovesse continuare, Teheran lo considererà una violazione del cessate il fuoco e procederà a chiudere nuovamente lo Stretto di Ormuz.