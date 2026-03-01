Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

440
Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

 

di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Potremmo essere appena giunti alle soglie di un nuovo ordine post-statunitense in Asia occidentale.

Dieci ore. Questo è ciò che è servito all'Iran per:

  • mettere sotto assedio l'Impero del Caos, del Saccheggio e degli Attacchi Permanenti in tutto il Golfo…
  • bombardare 27 principali basi militari statunitensi, senza sosta – infliggendo danni estesi…
  • determinare che tutti i beni e gli interessi statunitensi e israeliani in Asia occidentale siano bersagli legittimi per la rappresaglia…
  • bloccare lo Stretto di Hormuz (poi sbloccato; ma libero passaggio solo per navi russe e cinesi).

Prossimamente: se le navi da guerra statunitensi non si ritirano, saranno affondate.

L'intero dramma, prevedibilmente, si sviluppò come l’Inganno in Atto. La guerra fu ordinata dal capo di una setta della morte in Asia occidentale, uno psicopatico genocida che poi si rifugiò nella sua "Ala di Sion" e fuggì a... Berlino. Il suo collaboratore americano, neo-Caligola, un megalomane Narciso, co-ordinò la guerra da Mar-a-Lago.

Il loro successo spettacolare al primo giorno: uccidere la Guida Suprema Ayatollah Khamenei con un attacco di decapitazione. E uccidere decine di ragazzine – 100+ e in aumento – in una scuola elementare nel sud dell'Iran.

Come prevedibile, si trattava anche di un remix dell'assassinio di Sayyed Nasrallah di Hezbollah a Beirut.

Durante le "negoziazioni" indirette in Oman, il team di Trump 2.0 ha richiesto a Teheran di chiarire un'offerta che richiedeva qualche ultimo aggiustamento.

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al Busaidi, ha confermato che l'Iran, per la prima volta, ha accettato di "mai" accumulare materiale nucleare per una bomba; mantenere zero scorte di materiale arricchito; concordare che le scorte esistenti verrebbero ridotte; e consentire una verifica completa dell'AIEA.

L'incontro si è tenuto a Teheran sabato mattina, unendo i massimi membri della dirigenza iraniana.

Il Cartello Epsteiniano fece esplodere l'incontro, uccidendo alti funzionari e la Guida Suprema Ayatollah Khamenei. L'Impero del Caos non fa negoziazioni: li usa come arma.

Eppure non ci fu un crollo immediato che portò a un cambio di regime. Meno di mezz'ora dopo il colpo, la leadership di Teheran lanciò un contrattacco coordinato e sorprendente, su larga scala, in modalità di lancio continuo 24 ore su 24, stabilendo così i parametri di escalation e di supremazia della resilienza sul campo di battaglia.

Ad esempio, le tattiche iraniane sono ora molto diverse rispetto alla guerra dei 12 giorni. Nella seconda ondata contro il Bahrain, usarono droni kamikaze Shahed-136 solo dopo un massiccio bombardamento di missili balistici che sconcertò completamente i sistemi di difesa statunitensi. Il risultato: decine di costosi intercettori spesi troppo presto. I droni sono arrivati solo dopo.

Solo il primo giorno l'Iran ha lanciato oltre 1.200 missili e droni. Teheran ha decine di migliaia di missili e droni in magazzino. Gli intercettori statunitensi stanno per esaurirsi nel giro di pochi giorni. Ogni THAAD costa 15 milioni di dollari. La matematica sicuramente non è orientata verso l'Impero.

Dal martirio alla vendetta

L'Iran che attacca le risorse statunitensi a Dubai è una strategia magistrale – legata alla distruzione di personale militare statunitense rifugiato e/o scavi clandestini della CIA. Tutti quei simboli pacchiani dell'opulenza sfarzosa di Dubai sono in fiamme: Burj Khalifa, Burj Al Arab, Palm Jumeirah.

Come giustamente sostenuto qui, l'88% della popolazione di Dubai è straniera. Oltre a essere la capitale mondiale del riciclaggio di denaro, questa è soprattutto una zona economica speciale con una bandiera, ora a rischio di una corsa agli sportelli.

Dopotutto, gli Emirati Arabi Uniti non producono nulla – come nel capitalismo produttivo; È un'economia di servizi esentasse costruita attorno all'opulenza sfarzosa e sicurezza (ora scomparsa).

Dubai ha anche un enorme potere di leva sul neo-Caligola – come nelle "monete Trump", investimenti personali, donazioni al Board of Peace, alias Board of War. L'aviazione rappresenta il 27% del PIL di Dubai – e il 18% degli Emirati Arabi Uniti. L'aeroporto di Dubai, al buio, è un disastro assoluto. Mega-compagnie aeree come Emirates, Etihad e Qatar Airways – complete dei loro mega-aeroporti – sono veicoli/nodi chiave della matrice globale dei trasporti.

Dubai al buio è una pessima proposta commerciale per Trump. Non c'è dubbio che MbZ sia già al telefono a implorare un cessate il fuoco. Inoltre, Teheran ha anche chiarito che i giganti dell'energia Chevron ed ExxonMobil sono obiettivi legittimi. Non c'è da stupirsi quindi che neo-Caligola volesse già un cessate il fuoco il primo giorno, comunicato tramite canali diplomatici italiani all'Iran.

Qualunque fosse la ondata di speculazioni sul fatto che il psicopatico genocida di Tel Aviv avesse effettivamente costretto il neo-Caligola a andare in guerra quando la sua Invincibile Armada non era ancora pronta, il fatto è che il Pentagono ha perso l'iniziativa strategica.

La sceneggiatura viene scritta a Teheran; sarà una guerra di logoramento, in cui Teheran ha giocato ogni possibile scenario.

Ecco come si è sviluppato tutto, in un lampo. Attacco di decapitazione. Consiglio degli Esperti riunito nei verbali. IRGC: risposta "massima forza" entro un'ora, scatenata sul culto della morte + petro-chihuahuas. Meccanismo di successione: a posto. Struttura di comando: a posto. Nessun cambio di regime. Zero dominio strategico imperiale. Dal martirio alla vendetta.

Tutto il Sud Globale sta guardando.

Rottura strategica totale

Secondo diverse fonti dell'IRGC, l'Ayatollah Khamenei aveva preparato tutto nei minimi dettagli attraverso una serie di direttive. Aveva istruito Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza, e selezionato membri della leadership non solo su come l'Iran potesse resistere al potere di fuoco del Cartello Epsteiniano, ma anche su eventuali tentativi di assassinio, incluso contro se stesso. Khamenei fu ucciso insieme ad Ali Shamkhani, ex segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e al comandante dell'IRGC Mohammed Pakpour.

Khamenei ha nominato non meno di quattro strati di successione per ogni comando militare chiave e ruolo governativo. Non c'è da stupirsi che tutte le decisioni cruciali dopo la decapitazione siano state prese in tempi record.

Il duo americano-israeliano genocida/assassino non ha idea di cosa stia per accadere. Sono riusciti a oltraggiare l'intero mondo sciita – per non parlare anche di centinaia di milioni di musulmani sunniti.

Una rottura strategica totale non è nemmeno lontano il punto di descrizione: abbiamo raggiunto il punto assoluto di non ritorno tra Washington e Teheran. Invece di questa nozione infantile di cambio di regime, che solo i fanatici sionisti spensierati possono considerare, l'uccisione di Khamenei consolida un consenso nazionale; legittimare una ritorsione senza esclusione; e scatenando uno scontro su più fronti che si estendeva dal Golfo al Levante.

Le tattiche immediate dell'Iran sono chiare come il cristallo: saturare le difese aeree israeliane e scatenare una massiccia crisi degli Intercettori. Questo costringerà inevitabilmente i generali israeliani a implorare il neo-Caligola per un cessate il fuoco – anche se l'Iran non smetterà di smontare le infrastrutture e l'economia di Israele, rischiando di far crollare il culto della morte nel giro di pochi giorni.

Nel frattempo, Russia e Cina lavoreranno all'ombra per garantire che la rete di difesa iraniana rimanga intatta.

Se il flusso di gas e petrolio dall'Asia occidentale si interrompesse anche solo per pochi giorni, tutte le previsioni negative sull'economia globale sarebbero superate. L'Iran ha giocato su tutti gli scenari e può applicare e allentare pressioni a piacimento.

Il Sud Globale imparerà tutte le lezioni di come la leadership iraniana mostri solidarietà e obiettivi chiari mentre è costretta a una lotta senza precedenti su più fronti contro il colosso imperiale – e questo dopo 47 anni di sanzioni incessanti. Questo tipo di resistenza, di per sé, è già un miracolo.

Ora la strada potrebbe essere aperta verso la fine dell'impronta militare americana in tutta l'Asia occidentale – qualcosa immaginato da una linea di martiri, da Soleimani e Nasrallah a Khamenei.

Potremmo essere appena giunti alle soglie del nuovo ordine post-statunitense in Asia occidentale, dove quell'orrendo culto della morte con il suo patetico Dio intollerante si crogiolerà strategicamente nel pantano, con la sua deterrenza in frantumi, consumato dalla paranoia mentre combatte molteplici istanze di pressione asimmetrica.

 

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

La storia assolverà Cuba: negli occhi del Che l’esistenza sovrana del popolo cubano che resiste

La storia assolverà Cuba: negli occhi del Che l’esistenza sovrana del popolo cubano che resiste

01 Marzo 2026 18:35
Sovranisti? Se non ora quando... (di Lorenzo Borrè)

Sovranisti? Se non ora quando... (di Lorenzo Borrè)

01 Marzo 2026 16:00
Chris Hedges - Andare in guerra, di nuovo, per Israele

Chris Hedges - Andare in guerra, di nuovo, per Israele

01 Marzo 2026 10:00
Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

28 Febbraio 2026 16:00
"Questa volta è diverso"? Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto (di C. Johnsone)

"Questa volta è diverso"? Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto (di C. Johnsone)

25 Febbraio 2026 12:30
Carla Filosa - I mostri in attesa del nuovo mondo che tarda a venire

Carla Filosa - I mostri in attesa del nuovo mondo che tarda a venire

25 Febbraio 2026 08:00
Presidente Trump: restituite i soldi e smettetela di accaparrarvene altri (di Jeffrey Sachs)

Presidente Trump: restituite i soldi e smettetela di accaparrarvene altri (di Jeffrey Sachs)

24 Febbraio 2026 15:43
L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

23 Febbraio 2026 21:00
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

25470
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

18941
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

16195
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

14813
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14060
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

12789
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

11912
CINA

Aggressione all'Iran di Usa e Israele. La prima reazione ufficiale della Cina

11818
ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

ASIA

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

MEDITERRANEO

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione" di Michele Blanco La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti