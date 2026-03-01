Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Potremmo essere appena giunti alle soglie di un nuovo ordine post-statunitense in Asia occidentale.

Dieci ore. Questo è ciò che è servito all'Iran per:

mettere sotto assedio l'Impero del Caos, del Saccheggio e degli Attacchi Permanenti in tutto il Golfo…

bombardare 27 principali basi militari statunitensi, senza sosta – infliggendo danni estesi…

determinare che tutti i beni e gli interessi statunitensi e israeliani in Asia occidentale siano bersagli legittimi per la rappresaglia…

bloccare lo Stretto di Hormuz (poi sbloccato; ma libero passaggio solo per navi russe e cinesi).

Prossimamente: se le navi da guerra statunitensi non si ritirano, saranno affondate.

L'intero dramma, prevedibilmente, si sviluppò come l’Inganno in Atto. La guerra fu ordinata dal capo di una setta della morte in Asia occidentale, uno psicopatico genocida che poi si rifugiò nella sua "Ala di Sion" e fuggì a... Berlino. Il suo collaboratore americano, neo-Caligola, un megalomane Narciso, co-ordinò la guerra da Mar-a-Lago.

Il loro successo spettacolare al primo giorno: uccidere la Guida Suprema Ayatollah Khamenei con un attacco di decapitazione. E uccidere decine di ragazzine – 100+ e in aumento – in una scuola elementare nel sud dell'Iran.

Come prevedibile, si trattava anche di un remix dell'assassinio di Sayyed Nasrallah di Hezbollah a Beirut.

Durante le "negoziazioni" indirette in Oman, il team di Trump 2.0 ha richiesto a Teheran di chiarire un'offerta che richiedeva qualche ultimo aggiustamento.

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al Busaidi, ha confermato che l'Iran, per la prima volta, ha accettato di "mai" accumulare materiale nucleare per una bomba; mantenere zero scorte di materiale arricchito; concordare che le scorte esistenti verrebbero ridotte; e consentire una verifica completa dell'AIEA.

L'incontro si è tenuto a Teheran sabato mattina, unendo i massimi membri della dirigenza iraniana.

Il Cartello Epsteiniano fece esplodere l'incontro, uccidendo alti funzionari e la Guida Suprema Ayatollah Khamenei. L'Impero del Caos non fa negoziazioni: li usa come arma.

Eppure non ci fu un crollo immediato che portò a un cambio di regime. Meno di mezz'ora dopo il colpo, la leadership di Teheran lanciò un contrattacco coordinato e sorprendente, su larga scala, in modalità di lancio continuo 24 ore su 24, stabilendo così i parametri di escalation e di supremazia della resilienza sul campo di battaglia.

Ad esempio, le tattiche iraniane sono ora molto diverse rispetto alla guerra dei 12 giorni. Nella seconda ondata contro il Bahrain, usarono droni kamikaze Shahed-136 solo dopo un massiccio bombardamento di missili balistici che sconcertò completamente i sistemi di difesa statunitensi. Il risultato: decine di costosi intercettori spesi troppo presto. I droni sono arrivati solo dopo.

Solo il primo giorno l'Iran ha lanciato oltre 1.200 missili e droni. Teheran ha decine di migliaia di missili e droni in magazzino. Gli intercettori statunitensi stanno per esaurirsi nel giro di pochi giorni. Ogni THAAD costa 15 milioni di dollari. La matematica sicuramente non è orientata verso l'Impero.

Dal martirio alla vendetta

L'Iran che attacca le risorse statunitensi a Dubai è una strategia magistrale – legata alla distruzione di personale militare statunitense rifugiato e/o scavi clandestini della CIA. Tutti quei simboli pacchiani dell'opulenza sfarzosa di Dubai sono in fiamme: Burj Khalifa, Burj Al Arab, Palm Jumeirah.

Come giustamente sostenuto qui, l'88% della popolazione di Dubai è straniera. Oltre a essere la capitale mondiale del riciclaggio di denaro, questa è soprattutto una zona economica speciale con una bandiera, ora a rischio di una corsa agli sportelli.

Dopotutto, gli Emirati Arabi Uniti non producono nulla – come nel capitalismo produttivo; È un'economia di servizi esentasse costruita attorno all'opulenza sfarzosa e sicurezza (ora scomparsa).

Dubai ha anche un enorme potere di leva sul neo-Caligola – come nelle "monete Trump", investimenti personali, donazioni al Board of Peace, alias Board of War. L'aviazione rappresenta il 27% del PIL di Dubai – e il 18% degli Emirati Arabi Uniti. L'aeroporto di Dubai, al buio, è un disastro assoluto. Mega-compagnie aeree come Emirates, Etihad e Qatar Airways – complete dei loro mega-aeroporti – sono veicoli/nodi chiave della matrice globale dei trasporti.

Dubai al buio è una pessima proposta commerciale per Trump. Non c'è dubbio che MbZ sia già al telefono a implorare un cessate il fuoco. Inoltre, Teheran ha anche chiarito che i giganti dell'energia Chevron ed ExxonMobil sono obiettivi legittimi. Non c'è da stupirsi quindi che neo-Caligola volesse già un cessate il fuoco il primo giorno, comunicato tramite canali diplomatici italiani all'Iran.

Qualunque fosse la ondata di speculazioni sul fatto che il psicopatico genocida di Tel Aviv avesse effettivamente costretto il neo-Caligola a andare in guerra quando la sua Invincibile Armada non era ancora pronta, il fatto è che il Pentagono ha perso l'iniziativa strategica.

La sceneggiatura viene scritta a Teheran; sarà una guerra di logoramento, in cui Teheran ha giocato ogni possibile scenario.

Ecco come si è sviluppato tutto, in un lampo. Attacco di decapitazione. Consiglio degli Esperti riunito nei verbali. IRGC: risposta "massima forza" entro un'ora, scatenata sul culto della morte + petro-chihuahuas. Meccanismo di successione: a posto. Struttura di comando: a posto. Nessun cambio di regime. Zero dominio strategico imperiale. Dal martirio alla vendetta.

Tutto il Sud Globale sta guardando.

Rottura strategica totale

Secondo diverse fonti dell'IRGC, l'Ayatollah Khamenei aveva preparato tutto nei minimi dettagli attraverso una serie di direttive. Aveva istruito Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza, e selezionato membri della leadership non solo su come l'Iran potesse resistere al potere di fuoco del Cartello Epsteiniano, ma anche su eventuali tentativi di assassinio, incluso contro se stesso. Khamenei fu ucciso insieme ad Ali Shamkhani, ex segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e al comandante dell'IRGC Mohammed Pakpour.

Khamenei ha nominato non meno di quattro strati di successione per ogni comando militare chiave e ruolo governativo. Non c'è da stupirsi che tutte le decisioni cruciali dopo la decapitazione siano state prese in tempi record.

Il duo americano-israeliano genocida/assassino non ha idea di cosa stia per accadere. Sono riusciti a oltraggiare l'intero mondo sciita – per non parlare anche di centinaia di milioni di musulmani sunniti.

Una rottura strategica totale non è nemmeno lontano il punto di descrizione: abbiamo raggiunto il punto assoluto di non ritorno tra Washington e Teheran. Invece di questa nozione infantile di cambio di regime, che solo i fanatici sionisti spensierati possono considerare, l'uccisione di Khamenei consolida un consenso nazionale; legittimare una ritorsione senza esclusione; e scatenando uno scontro su più fronti che si estendeva dal Golfo al Levante.

Le tattiche immediate dell'Iran sono chiare come il cristallo: saturare le difese aeree israeliane e scatenare una massiccia crisi degli Intercettori. Questo costringerà inevitabilmente i generali israeliani a implorare il neo-Caligola per un cessate il fuoco – anche se l'Iran non smetterà di smontare le infrastrutture e l'economia di Israele, rischiando di far crollare il culto della morte nel giro di pochi giorni.

Nel frattempo, Russia e Cina lavoreranno all'ombra per garantire che la rete di difesa iraniana rimanga intatta.

Se il flusso di gas e petrolio dall'Asia occidentale si interrompesse anche solo per pochi giorni, tutte le previsioni negative sull'economia globale sarebbero superate. L'Iran ha giocato su tutti gli scenari e può applicare e allentare pressioni a piacimento.

Il Sud Globale imparerà tutte le lezioni di come la leadership iraniana mostri solidarietà e obiettivi chiari mentre è costretta a una lotta senza precedenti su più fronti contro il colosso imperiale – e questo dopo 47 anni di sanzioni incessanti. Questo tipo di resistenza, di per sé, è già un miracolo.

Ora la strada potrebbe essere aperta verso la fine dell'impronta militare americana in tutta l'Asia occidentale – qualcosa immaginato da una linea di martiri, da Soleimani e Nasrallah a Khamenei.

Potremmo essere appena giunti alle soglie del nuovo ordine post-statunitense in Asia occidentale, dove quell'orrendo culto della morte con il suo patetico Dio intollerante si crogiolerà strategicamente nel pantano, con la sua deterrenza in frantumi, consumato dalla paranoia mentre combatte molteplici istanze di pressione asimmetrica.