Perché l'Occidente non accetterà mai la sovranità iraniana

Perché l'Occidente non accetterà mai la sovranità iraniana

 

di Soumaya Ghannoushi - Middle East Eye

"Non ci lasceremo costringere né dai governi stranieri né dalle autorità internazionali", avvertì l'ex primo ministro iraniano Mohammad Mosaddegh al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1951.

Più di sette decenni dopo, mentre un gruppo di portaerei statunitensi entra nell'Oceano Indiano e cacciatorpediniere lanciamissili si diffondono in tutto il Medio Oriente, l'avvertimento di Mosaddegh sembra più un commento in diretta che un resoconto storico. 

Le navi da guerra non si posizionano per caso. Il loro movimento segnala un intento. Allo stesso modo, i "dossier di intelligence" non vengono solitamente compilati per scoprire la verità, ma elaborati per ottenere il consenso all'azione militare: l'impalcatura di un intervento già avviato.

È in questo contesto che Israele ha consegnato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump quelle che definisce prove decisive dell'esecuzione di centinaia di manifestanti detenuti da parte delle autorità iraniane durante la recente repressione nazionale. Che Tel Aviv si presenti ora come l'autorità fornitrice di prove contro l'Iran sarebbe ridicolo, se la posta in gioco non fosse così alta. 

Lo Stato che ha esercitato pressioni incessanti per la guerra contro Teheran, che dichiara apertamente che il cambio di regime in Iran è un obiettivo strategico e che ha più da guadagnare di qualsiasi altro attore dal collasso iraniano, viene improvvisamente trasformato in un testimone umanitario neutrale. Tel Aviv è stata così elevata a procuratore capo; le sue affermazioni sono state trattate non come un'advocacy, ma come fatti.

Ciò non significa che l'Iran non sia in crisi. Lo è. Un gran numero di iraniani è stato costretto a scendere in piazza da una vera e propria stanchezza dopo decenni di strangolamento economico. Le loro lamentele sono reali, la loro rabbia innegabile.

Ma questi sono anche i momenti in cui i movimenti popolari sono più vulnerabili, non solo alla repressione, ma anche alla cattura. Le potenze esterne non devono inventare il malcontento interno; devono solo guidarlo.

Struttura familiare

Lo schema è ben consolidato. Ci fu il colpo di stato del 1964 in Brasile contro il leader João Goulart ; il colpo di stato del 1973 in Cile contro Salvador Allende; e prima ancora, il colpo di stato in Congo del 1961, in cui Patrice Lumumba fu deposto e ucciso. Poi c'è la lunga e torbida storia dei rovesciamenti controrivoluzionari seguiti alla Primavera araba.

Questi casi non sono identici, ma la struttura è abbastanza familiare da fungere da monito. 

Dalla Seconda Guerra Mondiale, quando i movimenti minacciano gli interessi occidentali radicati, si ricorre alle sanzioni. Si fomentano crisi economiche. Si infiammano le divisioni interne. Si moltiplicano le campagne mediatiche. Si finanziano le controrivoluzioni. 

Se queste misure falliscono, si organizzano colpi di stato, si lanciano occupazioni o si giustificano guerre con il linguaggio della salvezza.

L'Iran conosce questo schema non come teoria, ma come trauma vissuto. Nel 1953, Mohammad Mossadeq, un primo ministro democraticamente eletto, fu rovesciato da un colpo di stato anglo- americano non perché avesse governato brutalmente, ma perché aveva nazionalizzato il petrolio iraniano. All'epoca, la Anglo-Iranian Oil Company , che in seguito divenne nota come BP, offrì all'Iran solo il 16% dei profitti netti derivanti dalle proprie risorse. 

La Gran Bretagna rispose con un blocco, chiudendo la raffineria di Abadan, facendo pressione sugli acquirenti stranieri affinché rifiutassero il petrolio iraniano e gettando deliberatamente l'economia in una crisi.

Quando la guerra economica si rivelò insufficiente, Londra convinse Washington a intervenire invocando i timori della Guerra Fredda. L'Operazione Ajax della CIA inondò l'Iran di disinformazione, corrompò politici, vessò figure religiose e orchestrò disordini. Mosaddegh fu rimosso. Lo Scià fu restaurato. Persino la CIA ora riconosce ufficialmente il colpo di Stato come antidemocratico.

Quell'episodio non ha solo alterato la traiettoria politica dell'Iran; ne ha definito le strategie. Gli stessi strumenti sono visibili oggi. Le notizie di attacchi a decine di moschee in tutto l'Iran sollevano inevitabili interrogativi sui tentativi esterni di fomentare divisioni e lotte intestine, attraverso esattamente le stesse faglie sfruttate sette decenni fa.

E non si tratta solo di una destabilizzazione occulta. Personaggi dei media israeliani hanno parlato apertamente di ciò che seguirebbe il crollo del regime, dichiarando che, una volta caduto l'Iran, verrà bombardato in tutto il suo territorio, proprio come è accaduto alla Siria, sistematicamente privata della capacità militare dopo la deposizione del presidente Bashar al-Assad. 

Il messaggio è inequivocabile: il cambio di regime non è l'obiettivo finale, ma la precondizione per uno smantellamento completo.

Assedio lento

Dal 1979, l'Iran ha subito uno dei regimi sanzionatori più lunghi e completi della storia moderna. Quello che è iniziato con il congelamento dei beni e il divieto di vendita del petrolio si è evoluto in un sistema che ha preso di mira finanza, energia, commercio, tecnologia e vita quotidiana. 

Le sanzioni si sono intensificate nel corso degli anni '90, sono state estese multilateralmente dopo il 2006, sono state parzialmente revocate con l' accordo nucleare del 2015 e poi sono state completamente reimposte con la campagna di "massima pressione" di Trump nel 2018.

L'anno scorso, le potenze europee hanno attivato il meccanismo di snapback, ripristinando automaticamente le sanzioni delle Nazioni Unite in nome della non conformità e dei diritti umani. 

Le sanzioni sono spesso descritte come un'alternativa pacifica alla guerra. In realtà, funzionano come un lento assedio. Fanno crollare le valute, svuotano le società, radicalizzano la politica e fanno sì che sia la gente comune a pagare il prezzo dello scontro geopolitico.

La Gran Bretagna ha utilizzato questo metodo contro l'Iran nel 1951. Da allora gli Stati Uniti lo hanno perfezionato. Non è un caso che le richieste di un cambio di regime accompagnino così spesso le richieste di sanzioni più severe; chi le sostiene sa esattamente chi ne sopporta il peso.

L'interesse di Washington per l'Iran affonda le sue radici nell'egemonia. Il petrolio iraniano non è solo una risorsa economica; è una leva strategica nella competizione globale con la Cina

Oggi, la Cina è il principale acquirente di greggio iraniano. L'indebolimento dell'Iran indebolisce quindi un'arteria energetica fondamentale per Pechino: nel 2025, l'Iran rappresentava circa il 13% delle importazioni petrolifere via mare della Cina, con circa 1,38 milioni di barili al giorno destinati agli acquirenti cinesi. 

L'agenda di Israele va oltre. Negli ultimi due anni, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si è ripetutamente rivolto direttamente al popolo iraniano, esortandolo a scendere in piazza, presentando le azioni militari israeliane come un modo per aprire la strada alla libertà e promettendo assistenza una volta caduto il regime. 

L'ex ministro della Difesa Yoav Gallant è stato ancora più esplicito, parlando di come gli eventi siano stati guidati "da una mano invisibile", sottolineando la centralità dell'azione di massa pur rimanendo formalmente in disparte.

"Siamo con voi"

Questa retorica è stata sempre più accompagnata da segnalazioni mediatiche. I media israeliani hanno apertamente suggerito che attori stranieri stiano armando i manifestanti, un'affermazione espressa con la massima schiettezza da un corrispondente diplomatico di Canale 14 - la rete televisiva più vicina a Netanyahu - che ha esultato dicendo che ai manifestanti venivano fornite armi da fuoco vere, "che è la ragione delle centinaia di membri del regime uccisi. Ognuno è libero di indovinare chi c'è dietro", ha aggiunto. 

Tali osservazioni non sono passi falsi, ma fanno parte di un più ampio ecosistema mediatico israeliano che ha iniziato a dire ad alta voce ciò che prima era lasciato implicito.

Questi segnali mediatici si sposano in modo poco chiaro con i messaggi ufficiali dell'intelligence. Dopo la guerra del giugno scorso, il direttore del Mossad David Barnea ha rilasciato una dichiarazione rara e sorprendente , assicurando sia alla sua agenzia che all'opinione pubblica che Israele avrebbe continuato a "essere lì, come siamo stati lì" - un'espressione ampiamente interpretata come un presagio di continue attività segrete all'interno dell'Iran. 

E il mese scorso, un account X (ex Twitter) in lingua persiana, collegato al Mossad, ha esortato gli iraniani a partecipare alle proteste, dichiarando: "Uscite insieme per le strade. È giunto il momento. Siamo con voi. Non solo a distanza e verbalmente. Siamo con voi sul campo". 

Sebbene i funzionari israeliani abbiano formalmente negato qualsiasi collegamento con il racconto, le agenzie di intelligence hanno a lungo fatto affidamento su fronti negabili proprio per tali scopi.

E non si tratta solo di una campagna di sensibilizzazione occulta. Le bandiere israeliane sono diventate un elemento distintivo delle manifestazioni anti-regime fuori dall'Iran, accompagnate da una campagna coordinata sui social media che amplifica narrazioni specifiche e risultati politici auspicati. 

Un'analisi dei dati di Al Jazeera ha mostrato come i resoconti collegati a Israele abbiano lavorato sistematicamente per plasmare la percezione globale delle proteste, promuovendo Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià iraniano, come unica alternativa politica. Lo stesso Pahlavi si è impegnato nella campagna, una mossa che è stata rapidamente amplificata dai resoconti israeliani che lo descrivevano come il "volto dell'Iran alternativo".

Questi interventi non sono isolati. Sono in linea con una visione strategica più ampia, sempre più articolata negli ambienti politici e intellettuali israeliani: l'indebolimento e la successiva frammentazione dell'Iran. 

Editoriali e documenti politici israeliani hanno sostenuto apertamente la spartizione dell'Iran e incoraggiato la secessione etnica, mentre altri hanno sostenuto l'armamento delle minoranze per destabilizzare lo Stato dall'interno . Non si tratta di speculazioni marginali; compaiono nei principali media e nel dibattito politico.

Coreografia coloniale

La promozione di Reza Pahlavi come "alternativa" all'Iran deve essere intesa in questo contesto. Pur sostenendo di difendere l'integrità territoriale dell'Iran, ha chiesto attacchi militari statunitensi contro il suo stesso Paese e ha sostenuto l'inasprimento delle sanzioni che hanno devastato la società iraniana. 

Il suo percorso rispecchia quello del padre con una precisione quasi rituale: Mohammad Reza Shah fu insediato al potere per la prima volta nel 1941 dagli inglesi e dall'Unione Sovietica, dopo che costrinsero il padre ad abdicare, e poi reinsediato nel 1953 dopo il colpo di stato della CIA e dell'MI6 contro Mosaddegh.

Oggi, il figlio cerca di nuovo di essere insediato, questa volta dagli Stati Uniti e da Israele, ripetendo la stessa coreografia coloniale sotto una bandiera diversa. Governerebbe, come fece suo padre, attraverso sponsorizzazioni esterne piuttosto che una legittimazione interna.

Suo padre governava attraverso la Savak , un apparato di sicurezza creato con l'assistenza della CIA e del Mossad, tristemente noto per torture e repressioni. Uno dei principali esponenti della Savak, che ha trascorso decenni nascosto negli Stati Uniti, ora si trova ad affrontare un importante contenzioso civile per le passate atrocità commesse dalle forze di polizia. 

Il passato non viene semplicemente ricordato: viene rivissuto.

Niente di tutto ciò assolve le autorità iraniane dalla responsabilità per la repressione o la violenza. Ma mette a nudo la vacuità dell'atteggiamento morale straniero.

Coloro che hanno affamato economicamente l'Iran per quasi mezzo secolo, hanno sostenuto una devastante guerra per procura negli anni '80 e ora discutono apertamente della spartizione, mentre le loro mani sono macchiate dai crimini regionali contemporanei, sono i custodi meno credibili della libertà iraniana.

Non c'è nulla di casuale nella tempistica dell'attuale escalation. Il 1° febbraio segna l' anniversario del ritorno dell'ayatollah Ruhollah Khomeini a Teheran nel 1979, il giorno in cui una monarchia instaurata da stranieri crollò definitivamente e l'Iran rivendicò la sua indipendenza politica. 

Il fatto che i preparativi per un nuovo assalto americano stiano accelerando proprio in questa data non è una coincidenza, ma una questione di continuità. 

Svela una verità che è rimasta immutata per più di sette decenni: ciò che l'Iran ha affermato nei primi anni '50 e di nuovo nel 1979 - sovranità, indipendenza e diritto all'autodeterminazione - è esattamente ciò che le potenze esterne non hanno mai accettato, non hanno mai perdonato e non hanno mai smesso di cercare di ribaltare.

_______________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana.

__________________________________________________

