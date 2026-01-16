Abbonati / Sostienici
Putin esprime solidarietà a Pezeshkian ed elogia il sostegno popolare al governo iraniano

Putin esprime solidarietà a Pezeshkian ed elogia il sostegno popolare al governo iraniano

In un momento delicato per la Repubblica Islamica, la telefonata del Presidente russo Vladimir Putin al suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian ha rappresentato molto più di un gesto diplomatico di routine. È stata una dichiarazione di solidarietà politica ampia e articolata, che abbraccia la sfera interna, la partnership bilaterale e la visione strategica per la regione. Putin non si è limitato a esprimere vicinanza personale, ma ha costruito un solido muro di sostegno attorno alla leadership di Teheran, legittimandone l’autorità sia di fronte alle pressioni esterne sia di fronte al proprio popolo.

Il fulcro di questa solidarietà è la chiara e pubblica convalida del consenso interno al governo iraniano. Elogiando le "marce di milioni di iraniani", Putin ha volutamente messo in risalto una visione di unità nazionale e sostegno popolare, contrapponendola alle immagini di protesta e instabilità diffuse dai media occidentali. Questa manifestazione di sostegno vuole rafforzare la posizione di Pezeshkian, suggerendo che la sua leadership gode di un ampio mandato e che le turbolenze sono frutto di interferenze straniere piuttosto che di un malcontento genuino e diffuso come pretende di imporre la narrazione occidentale. In tal modo, Mosca offre a Teheran uno strumento di legittimazione nella battaglia delle percezioni, cruciale in periodi di tensione domestica.

 

Questa solidarietà si estende naturalmente alla lettura geopolitica degli eventi. Putin ha recepito e implicitamente avallato la tesi esposta da Pezeshkian, che attribuisce le recenti difficoltà al "ruolo evidente" di Stati Uniti e Israele. Accettando questa interpretazione, la Russia si schiera al fianco dell'Iran non solo come partner, ma come alleato nella comune resistenza a quelle che entrambi i paesi giudicano come manovre destabilizzanti guidate dall'Occidente. È una solidarietà che trasforma una crisia interna iraniana in un capitolo di una più ampia rivalità strategica, dove Mosca e Teheran si trovano a confrontare ondate di ingerenza esterna.

Il sostegno, infine, ha una proiezione concreta e futura nel rafforzamento del partenariato strategico. La conferma dell'impegno a sviluppare progetti economici comuni e a intensificare la cooperazione invia un segnale preciso: la Russia non vede l'Iran attraverso la lente temporanea delle sue difficoltà attuali, ma come un pilastro stabile e duraturo nella sua architettura di alleanze in Medio Oriente. La solidarietà di Putin è quindi anche una scommessa sul lungo termine, un investimento politico per preservare e accrescere l'influenza congiunta in aree di interesse comune, dalla sicurezza alla energia.

In ultima analisi, per Mosca, la solidarietà con Teheran è un principio cardine della sua politica estera, applicato tanto nelle parole di sostegno quanto nella condivisione di una visione del mondo che vede le due potenze unite nel contrastare l'egemonia occidentale e nel promuovere un ordine multipolare.

 

