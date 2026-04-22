L'errore fatale di sottovalutare l'Iran: come il 'disprezzo razziale' sta portando gli USA verso un nuovo Vietnam

di Joe Gill - Middle East Eyes

E' da tempo considerato offensivo e antisemita paragonare la Germania nazista a Israele, ma sulla questione specifica del genocidio israeliano a Gaza e delle sue guerre di espansione, inclusa la guerra contro l'Iran, la diga è crollata.

Norman Finkelstein, eminente studioso ebreo americano e figlio di sopravvissuti all'Olocausto, in una recente intervista a Middle East Eye ha tracciato un parallelo diretto tra la guerra di Hitler in Oriente e la guerra lanciata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran il 28 febbraio .

Ritengo da tempo che il paragone sia giustificato, per una serie di ragioni, a cominciare dal 2023 con l'inizio della guerra a Gaza.

Come la Germania di Hitler, i leader israeliani hanno commesso l'errore fatale di non sapere quando fermarsi, aprendo diversi fronti – sette a un certo punto. Ogni vittoria tattica – contro Hamas, poi contro Hezbollah – ha incoraggiato ulteriori attacchi audaci. Dopo aver condotto una campagna genocida a Gaza, l'espansione coloniale in Cisgiordania e attacchi incessanti contro Libano, Siria e Yemen, il Primo Ministro Netanyahu si è rivolto all'Iran nel 2025.

Perché? Un'ideologia messianica di supremazia ebraica che anima il primo ministro e i politici di ispirazione coloniale da cui dipende. Le politiche di etnonazionalismo, espansione territoriale e ipermilitarismo sono simili, se non identiche, all'ideologia dell'asse fascista della Seconda Guerra Mondiale guidato dalla Germania nazista. E questa ideologia di supremazia etnica porta a eccessi.

Trump, in quanto nazionalista bianco che crede nell'eccezionalismo americano , condivide la stessa esagerata convinzione di un potere illimitato degli Stati Uniti, ma è meno inequivocabilmente intenzionato a perseguire una guerra permanente. (Trump presenta alcune analogie con il dittatore fascista italiano Benito Mussolini , la cui storia di fallimentari avventure imperialiste assomiglia maggiormente a quella di Trump.)

Iran e Unione Sovietica

Finkelstein, parlando della guerra con l'Iran, l'ha paragonata alla guerra di sterminio condotta da Hitler contro il popolo sovietico, che lo spinse a unirsi e a difendere il Paese. "È stato lo stesso errore commesso da Trump. Più Trump la trasformava in una guerra di sterminio, come quella che i nazisti fecero con la Russia... più il popolo si univa, era la Grande Guerra Patriottica dell'Unione Sovietica, una seconda volta."

Un altro parallelismo con la Seconda Guerra Mondiale è che il nemico dell'Occidente è un regime rivoluzionario che si trova ad affrontare forti pressioni interne. L'Unione Sovietica negli anni '30 era percepita come debole a causa di violenti sconvolgimenti interni; la situazione analoga dell'Iran prima della guerra ha incoraggiato Netanyahu e Trump a credere che un attacco a sorpresa avrebbe portato a una rapida vittoria.

Sia l'Unione Sovietica che l'Iran non disponevano di grandi alleati globali pronti a intervenire in loro difesa. Come l'Unione Sovietica, l'Iran aveva gruppi non statali in diversi paesi che sostenevano la sua visione internazionale, ma questi gruppi rappresentano una minaccia limitata per la potenza militare più avanzata al mondo e per una potenza militare regionale dotata di armi nucleari.

Come l'Iran, anche l'Unione Sovietica aveva cercato di evitare la guerra stringendo accordi con il suo principale nemico, la Germania, nel patto nazi-sovietico del 1939. Nel caso dell'Iran, l' accordo sul nucleare del 2015 avrebbe dovuto porre fine alla minaccia di conflitto. Ma Trump lo ha stracciato nel 2018.

Sia l'Iran che l'Unione Sovietica avevano attraversato anni molto difficili prima di questo attacco militare frontale. L'Iran aveva subito sanzioni generalizzate, che avevano contribuito a scatenare tre grandi rivolte contro il regime, nel 2019, nel 2022 e infine nel gennaio 2026.

Il regime sovietico, pur essendo impegnato in un rapido processo di industrializzazione, aveva condotto una campagna di terrore contro i kulaki , le minoranze nazionali e ampie fasce dell'amministrazione bolscevica, compreso il corpo ufficiali dell'Armata Rossa, causando milioni di morti – un punto esplicitamente sottolineato da Finkelstein (sebbene egli esagerasse parlando di "decine di milioni" di vittime). Di conseguenza, Hitler considerava la Russia sovietica debole e vulnerabile e predisse una schiacciante vittoria su Stalin.

Come spiegò Finkelstein: "I primi mesi di guerra furono una passeggiata, un disastro per i sovietici... ma i tedeschi commisero un grosso errore: volevano quello che veniva chiamato spazio vitale, Lebensraum, e [ciò] significava che dovevano sbarazzarsi delle persone che ci vivevano, e così intrapresero una guerra di sterminio... Nonostante la brutalità del regime di Stalin, nonostante la collettivizzazione e i processi di epurazione, che eliminarono l'intera leadership militare e politica, il popolo abbracciò la "Grande Guerra Patriottica".

Come gli israeliani e la Casa Bianca di Trump, i nazisti nutrivano un disprezzo razziale per i loro nemici slavi, che consideravano inferiori e incapaci di resistere all'avanzata delle forze armate tedesche. Allo stesso modo, Trump e Netanyahu minimizzano costantemente le capacità dei loro nemici, credono che il regime iraniano crollerebbe sotto un attacco diretto e considerano la loro superiorità tecnologica e militare decisiva sugli "arabi" e sull'Iran. Trump ha definito gli iraniani "animali".

L' uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei il primo giorno di guerra avrebbe dovuto essere il colpo di grazia. Sarebbe stato come se Hitler avesse avuto un sistema missilistico in grado di colpire con precisione gli uffici di Stalin al Cremlino ed eliminare il dittatore e il suo Politburo. Avrebbe causato il crollo del regime sovietico durante l'invasione? Improbabile.

Il primo anno dell'invasione nazista vide una serie devastante di ritirate e sconfitte per i sovietici. La Wehrmacht avanzò attraverso l'Ucraina, dove la carestia e il terrore del decennio precedente avevano indebolito il sostegno ai sovietici, permettendo ai tedeschi di marciare rapidamente verso le steppe russe; a nord i nazisti avanzarono attraverso la Bielorussia fino alle porte di Mosca e Leningrado, imponendo un brutale assedio a quest'ultima. Hitler aveva ogni ragione di credere che la vittoria sul regime comunista in Russia fosse pressoché certa.

Ma per rovesciare con successo un regime è necessario trovare nuovi governanti malleabili, capaci di sostituire i vecchi. Ciò non si è rivelato possibile in Iran, dove Reza Pahlavi si è dimostrato del tutto inadeguato al compito, privo di abilità politiche e di un ampio consenso popolare.

Germania, Stati Uniti e Israele hanno sottovalutato la mancanza di una strategia vincente per sconfiggere i propri nemici nel lungo periodo. Nel breve e medio termine, la vittoria si basa sulla superiorità aerea, sull'intelligence e su forze offensive devastanti, ma nel lungo termine la prospettiva è più problematica, poiché le popolazioni costantemente attaccate sul proprio territorio opporranno inevitabilmente resistenza.

Gli iraniani hanno compreso che Trump e Netanyahu non sono interessati alla loro liberazione, bensì a distruggere l'indipendenza del Paese e a frammentarlo su base etnica.

I nuovi leader dell'Iran

Inoltre, nel caso dell'Iran, l'eliminazione della vecchia generazione di leader e comandanti ha cambiato gli equilibri del regime, ha portato alla ribalta nuovi comandanti e, se non altro, ha posto fine alla moderazione che aveva caratterizzato la politica sotto Khamenei. Gli attacchi contro gli stati del Golfo, il blocco di Hormuz e l'insistenza affinché il Libano faccia parte di un accordo di cessate il fuoco duraturo dimostrano quanto l'Iran, dopo febbraio, non abbia più timore di affrontare direttamente l'accerchiamento imposto dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

L'Iran, come la Russia, è una vasta nazione continentale e rappresenta una sfida enorme per qualsiasi potenza straniera che desideri conquistarla o smembrarla. Hitler vedeva apertamente l'Unione Sovietica come parte del futuro Terzo Reich, come un vasto territorio coloniale in grado di fornire risorse e terre agricole per nutrire l'impero, riducendo al contempo la sua popolazione in condizioni di schiavitù. Dopo le vittorie del primo anno di guerra sul fronte orientale, la situazione per i nazisti si aggravò a Stalingrado alla fine del 1942.

Netanyahu e altri leader israeliani avevano da tempo dichiarato la loro intenzione di rovesciare il regime iraniano, ricorrendo ad agenti sul campo, assassinii e sabotaggi, e implorando gli iraniani di insorgere contro gli ayatollah. Ma dopo le proteste di massa e la brutale repressione di gennaio, questi appelli sono rimasti inascoltati. Gli iraniani si sono uniti alla nazione.

Se, per quanto improbabile possa sembrare, l'ultimo cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dovesse in qualche modo trasformarsi in un accordo più permanente per porre fine alle ostilità alle condizioni dell'Iran, ciò sarebbe considerato una sconfitta storica per gli Stati Uniti, paragonabile a quella del Vietnam. E una rottura con la guerra totale che causò decine di milioni di morti negli anni '40.

Al momento, gli Stati Uniti stanno bloccando i porti iraniani e sequestrando una nave iraniana , oltre a inviare migliaia di soldati nella regione. In patria, Trump è in stato di guerra, intimando al settore automobilistico di convertirsi alla produzione di armi e chiedendo al Congresso un budget per la "difesa" di 1.500 miliardi di dollari, il più alto mai stanziato. Non sembra che la pace sia imminente, ma con Trump, chi lo sa?

Quando finirà?

E che dire di Gaza? Il genocidio è tutt'altro che finito. Per i palestinesi, questa domanda è esistenziale.

La storia offre alcuni indizi. Nessun genocidio moderno è durato più di quattro anni. Quello del Ruanda è durato 100 giorni, il più rapido e brutale della storia. Quello della Cambogia è durato oltre tre anni, fino all'invasione vietnamita che ha rovesciato i Khmer Rossi. Il genocidio armeno è durato poco più di un anno. L'operazione speciale di Stalin contro polacchi, ucraini e altre minoranze nazionali è durata 16 mesi. L'assedio tedesco di Leningrado è durato 872 giorni. L'Olocausto, il peggiore di tutti, è durato quattro anni.

Finora i palestinesi hanno sopportato 926 giorni di sterminio e assedio. Secondo un'indagine sulle famiglie del 2025 e uno studio congiunto sulla mortalità, il bilancio delle vittime a Gaza aveva raggiunto le 84.000 unità a gennaio 2025 ed è probabile che ora superi di gran lunga le 100.000, oltre alle 6.500 persone uccise da Israele in Libano e alle migliaia di altre uccise in Iran.

È fondamentale sottolineare che, nella maggior parte dei casi, il genocidio precede il crollo o la sconfitta militare del responsabile.

Israele ha sempre fatto affidamento sul sostegno incondizionato degli Stati Uniti, culminato con Washington nell'armamento di un genocidio, nel sostegno a ben due attacchi non provocati contro l'Iran e in una guerra prolungata contro Hezbollah. Tutti questi interventi sono falliti, a un costo umano spaventoso. E ora questo canale di approvvigionamento di armi statunitensi è in pericolo.

La votazione della scorsa settimana al Senato degli Stati Uniti sulla fornitura di armi a Israele è stata storica. Nonostante l'approvazione, 40 dei 47 senatori democratici hanno votato a favore della risoluzione di Bernie Sanders che bloccava una partita di aiuti militari. Al contrario, lo scorso aprile, solo 15 dei 47 membri del gruppo parlamentare democratico avevano sostenuto misure simili. Questo segnala un drastico cambiamento di rotta a Washington nei confronti di Israele.

I democratici che aspirano alla rielezione a novembre sanno di dover prendere le distanze, non solo a livello retorico, ma anche finanziario e politico, da Israele e dalla sua potente lobby statunitense. L'AIPAC continua a spendere centinaia di milioni di dollari per far eleggere i propri candidati, ma l' influenza del denaro delle lobby si sta rivelando sempre più un veleno elettorale.

Netanyahu ha vissuto il suo periodo d'oro durante il primo mandato di Trump, poi con Joe Biden e infine con il secondo di Trump. Quest'epoca sta volgendo al termine. Molto probabilmente, cercherà un modo per prolungare la campagna di Israele per la supremazia regionale e rimanere al potere il più a lungo possibile, ma le sue possibilità sono limitate.

Ora si trova ad affrontare la sua più grande sconfitta; non in Libano o in Iran, ma a Washington. Gli elettori statunitensi ne hanno abbastanza delle guerre infinite e di Israele.

In Israele, come avverte Finkelstein, non è solo Netanyahu, ma l'intera società israeliana ad essersi "trasformata in un branco di maniaci omicidi" che appoggiano la guerra contro l'Iran , la pulizia etnica in Cisgiordania e in Libano e il genocidio a Gaza.

L'ultima lezione della Seconda Guerra Mondiale fu che il fascismo venne sconfitto dopo la disastrosa audacia militare dei suoi leader e la conseguente sconfitta per mano dell'Armata Rossa sovietica e della resistenza partigiana. Gli attuali leader fascisti in tempo di guerra non hanno imparato nulla da questa storia.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)