Ripristino della massima pressione: L'Iran può resistere alla stretta economica?

di Vali Kaleji* - The Cradle

Il 4 febbraio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un Memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale, ripristinando di fatto la politica di “massima pressione” del suo precedente mandato sull'Iran.

Questo ordine esecutivo ripristina le sanzioni globali dopo il ritiro unilaterale di Trump dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), noto anche come negoziati sul nucleare iraniano, avvenuto nel 2018, e conferisce a diverse agenzie statunitensi, tra cui il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Commercio, il Dipartimento di Giustizia e il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, il compito di far rispettare questa politica.

Uno degli obiettivi principali è ridurre a zero le esportazioni di petrolio dell'Iran, in particolare verso la Cina, e porre fine ad alcune esenzioni, come quelle per il porto di Chabahar, che collega l'Iran al mare di Oman.

L'aggressiva reintroduzione della massima pressione ha provocato una forte reazione da parte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Se inizialmente aveva evitato la retorica conflittuale dopo la rielezione di Trump, il 7 febbraio ha assunto una posizione ferma in un incontro pubblico con i comandanti delle forze aeree iraniane.

Khamenei ha liquidato i negoziati con gli Stati Uniti come “né razionali, né intelligenti, né onorevoli, e [l'Iran] non dovrebbe impegnarsi in negoziati con loro”, affermando che le esperienze passate - riferendosi al JCPOA - avevano dimostrato che impegnarsi con Washington non avrebbe risolto i problemi dell'Iran. Ha inoltre sottolineato che “gli Stati Uniti sono un'eccezione nei negoziati”.

Crollo dell'economia: La caduta del rial e l'ascesa dell'oro

L'economia iraniana ha reagito rapidamente a questi sviluppi, in particolare data l'incertezza sui futuri negoziati nucleari e sulla riduzione delle sanzioni. Il mercato dei cambi e i prezzi dell'oro hanno registrato una forte volatilità.

Il rial iraniano è crollato al minimo storico di 850.000 rial (1 dollaro) il 6 febbraio dopo l'ordine esecutivo di Trump. Nel giro di pochi giorni, la valuta si è ulteriormente indebolita fino a 940.000 rial (1 dollaro) prima di rafforzarsi leggermente a 880.000 rial (1 dollaro).

Dall'insediamento del Presidente Masoud Pezeshkian il 28 luglio 2024, il rial ha perso quasi il 57% del suo valore, attestandosi all'epoca a 590.000 rial (7 dollari).

Parallelamente alla svalutazione della moneta, anche il mercato dell'oro iraniano ha subito delle turbolenze. Il prezzo della moneta d'oro Bahar Azadi è schizzato a 740 milioni di rial (800 dollari), mentre l'oro al grammo ha raggiunto i 60 milioni di rial (65 dollari) - un massimo storico.

In risposta, la Banca centrale iraniana ha annunciato l'intenzione di prevendita di un milione di monete d'oro Bahar Azadi per stabilizzare il mercato. Tuttavia, l'efficacia di questa mossa rimane incerta, poiché i mercati dell'oro e della valuta iraniani sono fortemente influenzati da fattori politici e psicologici, in particolare dallo stato dei colloqui sul nucleare e dalle sanzioni. Le forti fluttuazioni dei mercati valutari e dell'oro hanno indotto il parlamento iraniano ad approvare l'impeachment del ministro iraniano dell'Economia e delle Finanze, Abdolnaser Hemmati. L' implementazione dell' istituto dell' impeachment è prevista per il 2 marzo in una sessione speciale del parlamento iraniano e, se non riuscirà a convincere l' opposizione e i rappresentanti critici, sarà il primo ministro del governo moderato di Masoud Pezeshkian a dimettersi dal suo gabinetto.

Inflazione e deficit di bilancio

La tensione economica si estende oltre i mercati valutari e dell'oro, alimentando un'elevata inflazione. Negli ultimi anni, il tasso di inflazione annuale dell'Iran ha oscillato tra il 30% e il 40%. Gli ultimi dati del Centro statistico iraniano (SCI) hanno registrato un tasso di inflazione annuale del 32% per il periodo di 12 mesi terminato il 20 gennaio 2025, con un leggero calo dello 0,5% rispetto al periodo precedente.

Tuttavia, l'onere maggiore ricade su settori essenziali come l'abitazione, il cibo e le medicine, dove i salari non riescono a tenere il passo con l'inflazione. Per mitigare le difficoltà economiche, dal 2010 il governo iraniano emette sussidi mensili in denaro.

Nel giugno 2023, il governo ha istituito la Rete nazionale di credito, il programma iraniano di razionamento dei generi alimentari e di buoni elettrici. A questo proposito, il governo di Masoud Pezeshkian ha deciso di assegnare buoni elettronici [Electronic Kala Barg] a 30 milioni di persone in due fasi nel Ramadan e nel Nowruz (il capodanno iraniano a metà marzo). La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha inoltre deciso di prelevare 1 miliardo di dollari dal Fondo Nazionale di Sviluppo (NDF) per finanziare l'assegnazione dei buoni digitali.

Secondo i dati ufficiali, 78,7 milioni di iraniani su una popolazione di oltre 85 milioni ricevono 26,32 trilioni di toman (6,2 miliardi di dollari) in sussidi mensili.

Una delle principali conseguenze delle sanzioni in corso è il crescente deficit di bilancio dell'Iran. Il Centro di ricerca del Parlamento iraniano ha riportato un deficit di bilancio di 19 mila miliardi di tomans (2,2 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi dell'anno iraniano 1403 (aprile-luglio 2024), che si prevede raggiungerà i 270 mila miliardi di tomans (31,5 miliardi di dollari) entro marzo 2025. L'ammanco deriva principalmente dalle entrate petrolifere non realizzate (142 trilioni di toman, pari a 16,5 miliardi di dollari) e dalla sottoperformance delle vendite di beni statali (53 trilioni di toman, pari a 6,2 miliardi di dollari).

La crisi energetica si aggrava

Un'altra crisi esacerbata dalle sanzioni è il crescente squilibrio energetico dell'Iran, in particolare nei settori del gas e dell'elettricità. I frequenti cali di pressione del gas e le interruzioni di corrente hanno costretto gli impianti industriali a passare alla combustione del mazut, un combustibile di bassa qualità e fortemente inquinante.

La carenza di energia elettrica ha portato alla chiusura delle fabbriche, con 22 delle 31 province iraniane che hanno subito blackout solo la scorsa settimana. Se da un lato le inefficienze interne contribuiscono alla crisi, dall'altro le sanzioni hanno soffocato gli investimenti stranieri necessari per modernizzare l'infrastruttura energetica iraniana. Di conseguenza, l'Iran è in ritardo rispetto a concorrenti regionali come il Qatar e l'Iraq nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas condivisi. Dei 28 giacimenti comuni iraniani, solo 15 sono operativi.

Per superare queste sfide, l'Iran ha deciso di importare gas dal Turkmenistan e dalla Russia, nonostante sia uno dei Paesi più ricchi di risorse energetiche al mondo. L'Iran ha le seconde riserve di gas dopo la Russia (17%) e il 9,54% delle riserve mondiali di petrolio.

I sussidi per il carburante appesantiscono ulteriormente il bilancio iraniano. Il viceministro del Petrolio Houshang Falahatiyan ha stimato nel gennaio 2024 che l'Iran spende 80-100 miliardi di dollari all'anno in sussidi energetici. Benzina e diesel sono pesantemente sovvenzionati, eppure i livelli di consumo continuano ad aumentare.

Presentando il bilancio del Paese al Parlamento il 22 ottobre, il Presidente Pezeshkian ha avvertito che “se le attuali tendenze di consumo continueranno, l'anno prossimo l'Iran dovrà importare 130.000 miliardi di tomans (oltre 2 miliardi di dollari) di benzina”.

L'aumento del prezzo della benzina e la riduzione dei sussidi possono anche causare shock economici e aumenti dei prezzi. Il ricordo delle proteste del 2019, scatenate da un aumento del 200% del prezzo del carburante, rende il governo riluttante a tagliare i sussidi. Ad aggravare la sfida, gli Stati Uniti potrebbero presto imporre sanzioni sulle esportazioni di benzina in Iran, restringendo ulteriormente l'offerta.

L'Iran “guarda ancora a est"

In risposta alla crescente pressione economica, l'Iran sta raddoppiando le sue strategie di “sguardo a est” e “politica di vicinato”. Le misure chiave includono il rafforzamento della sua “economia di resistenza”, riducendo la dipendenza dalle esportazioni di petrolio e isolandosi dai mercati globali.

L'Iran ha anche firmato un accordo strategico di 25 anni con la Cina, una partnership di 20 anni con la Russia e si è assicurato l'adesione a organizzazioni come la Shanghai Cooperation Organization (SCO) e i BRICS. Inoltre, l'Iran sta finalizzando un accordo di libero scambio con l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) e sta lavorando per integrare il proprio sistema bancario con quello russo, al fine di aggirare le sanzioni statunitensi. Questi sforzi mirano a facilitare il commercio in valute locali e ad espandere gli accordi di baratto.

Nonostante queste contromisure, le sfide economiche dell'Iran sotto la rinnovata campagna di massima pressione appaiono più gravi rispetto al primo mandato di Trump. L'inflazione ha superato il 40% e persistono squilibri energetici nel settore del gas, dell'elettricità e del carburante.

A differenza del precedente regime di sanzioni, le esenzioni statunitensi, come quelle per il porto di Chabahar e per le esportazioni di energia iraniana in Iraq, sono state revocate. Inoltre, la proposta di Trump di imporre una tariffa del 100% ai Paesi membri dei BRICS potrebbe dissuadere India, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Arabia Saudita e Sudafrica dal sostenere gli sforzi di de-dollarizzazione dell'Iran.

Tuttavia, Teheran punta sull'imminente accordo di libero scambio con l'UEEA, che eliminerà le tariffe su circa 5.000 merci, nonché sullo strategico Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC) che collega l'Eurasia alla regione del Golfo Persico.

Se le tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti - o Israele - non degenereranno in un confronto militare diretto, Teheran potrebbe ancora una volta resistere alla campagna di pressione, anche se a caro prezzo.

Tuttavia, il persistere delle sanzioni ostacolerà la crescita economica a lungo termine dell'Iran, i progetti infrastrutturali, gli investimenti esteri e i progressi tecnologici, in particolare nei settori del petrolio e del gas. La capacità di Teheran di resistere a queste pressioni dipenderà da quanto riuscirà ad approfondire i legami economici con la Cina, la Russia e i suoi vicini, manovrando al contempo attraverso le sfide poste dalle sanzioni statunitensi e dalle mutevoli realtà geopolitiche.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Vali Kaleji vive a Teheran, in Iran, e ha conseguito un dottorato di ricerca in Studi regionali, Asia centrale e Caucaso. Ha pubblicato numerosi articoli analitici su questioni eurasiatiche e sulla politica estera dell'Iran per Oxford Analytica nel Regno Unito, Eurasia Daily Monitor della Jamestown Foundation, Institute of Central Asia and the Caucasus (American Foreign Policy Council), National Interest e Middle East Institute negli Stati Uniti, TRENDS Research & Advisory negli Emirati Arabi Uniti, Middle East Council on Global Affairs a Doha, Qatar, e anche Nikkei Asia.