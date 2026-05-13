Terremoto nel governo Netanyahu: la coalizione presenta la legge per lo scioglimento

La coalizione di governo israeliana ha deciso di preparare un proprio disegno di legge per sciogliere la Knesset, secondo quanto riportato dai media israeliani il 13 maggio, dopo che i partiti ultraortodossi israeliani ne avevano chiesto lo scioglimento e sollecitato elezioni anticipate.

Secondo alcune fonti di Ynet ,"la coalizione dovrebbe presentare un disegno di legge per sciogliere la Knesset, che potrebbe essere sottoposto a una votazione preliminare già mercoledì prossimo".

Il Times of Israel ha riportato che la coalizione di governo presenterà un proprio disegno di legge per sciogliere la Knesset al fine di "controllare sia il processo legislativo che i tempi della votazione".

Se la mozione per lo scioglimento della Knesset venisse approvata, le elezioni dovrebbero tenersi entro cinque mesi dalla votazione. Secondo alcune fonti, i partiti ultraortodossi starebbero spingendo affinché le elezioni si svolgano a settembre. Attualmente, le elezioni sono previste per il 27 ottobre.

Il disegno di legge non fissa una data per lo scioglimento della Knesset. Si prevede che le diverse fazioni si coordineranno sulla questione.

La notizia giunge un giorno dopo che la fazione ultraortodossa Degel HaTorah ha dichiarato di aver perso fiducia nel primo ministro israeliano e di voler spingere per elezioni anticipate, dichiarandosi di fatto non più parte del blocco.

Anche United Torah Judaism (UTJ) ha annunciato di voler chiedere lo scioglimento della Knesset e l'indizione di elezioni anticipate. I partiti di opposizione hanno presentato diverse proposte di legge per sciogliere la Knesset, ma secondo Ynet "è probabile che i partiti ultraortodossi appoggino la proposta della coalizione, mentre una proposta presentata dall'opposizione non verrebbe approvata" .

Le fazioni ultraortodosse hanno boicottato l'agenda legislativa del governo, costringendo la coalizione ad annullare tutti i progetti di legge previsti per mercoledì alla Knesset a causa dei timori di una mancanza di maggioranza.

Tel Aviv non è riuscita a raggiungere un consenso su una legge per l'arruolamento nell'esercito di decine di migliaia di ebrei israeliani ultraortodossi, noti come Haredim.

Questi ebrei ultraortodossi, principalmente coloro che studiano la Torah, sono stati in gran parte esentati dal servizio militare per decenni. Nel giugno 2024, l'Alta Corte israeliana ha ordinato la loro coscrizione, a seguito di notevoli tensioni sulla questione.

I partiti ultraortodossi, che costituiscono una parte significativa del governo di coalizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, hanno cercato di garantire che le esenzioni rimanessero legali, ma l'opposizione ha accusato gli Haredim di non fare la loro parte per l'esercito, mentre altri si fanno carico del peso.

Il governo non è riuscito ad approvare una legge che potesse accontentare sia i partiti Haredi che l'opposizione.

I piani per sciogliere la Knesset coincidono con una massiccia invasione di terra e occupazione israeliana nel Libano meridionale.

Le truppe israeliane stanno subendo pesanti perdite e sono bersaglio, più volte al giorno, dei droni FPV di Hezbollah, sia nel sud del Libano che nelle loro basi oltre confine.

Mentre Israele si prepara ad ampliare l'invasione del Libano, il capo dell'esercito Eyal Zamir ha ripetutamente avvertito che "l'esercito israeliano ha bisogno immediatamente di più soldati".

“L’esercito di riserva collasserà su se stesso. I riservisti saranno sottoposti a un carico irragionevole. Se non cambia nulla, i riservisti non saranno in grado di sopportare questa pressione negli anni a venire”, ha aggiunto.