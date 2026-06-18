Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Usa-Iran, firmata l'intesa digitale: cosa prevede il memorandum di Islamabad

450
Usa-Iran, firmata l'intesa digitale: cosa prevede il memorandum di Islamabad

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

I presidenti di Iran e Stati Uniti hanno siglato in via telematica il memorandum d'intesa, con la mediazione del Pakistan, per porre fine alle ostilità.

"In questo preciso istante, mentre parliamo, è probabile che il testo del memorandum d'intesa di Islamabad sia già stato firmato dai presidenti di Iran e Stati Uniti. È stato concordato che il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti venga firmato digitalmente", ha annunciato mercoledì il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai.

Secondo quanto riferito da Baqai, l'agenda che prevede l'incontro a Ginevra delle delegazioni negoziali di Teheran e Washington resta confermata. La ratifica del documento è avvenuta online, motivo per cui non si terrà alcuna cerimonia ufficiale in territorio svizzero.

Il nodo cruciale del Libano

Il portavoce della diplomazia iraniana ha rimarcato come per Teheran fosse prioritario fermare l'offensiva israeliana in Libano, ottenendo l'inserimento di questo punto cruciale nel testo definitivo.

“Per noi, il cessate il fuoco e la fine della guerra in Libano hanno avuto e hanno la stessa importanza che hanno per l'Iran. Nella prima sezione del memorandum d'intesa, il nome del Libano viene menzionato tre volte. È inoltre incluso il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale del Libano.”

Il valore della non ingerenza reciproca

Analizzando la sezione dell'accordo in cui entrambe le potenze si impegnano a non interferire nelle dinamiche interne della controparte, il portavoce ha evidenziato la natura simmetrica e bilaterale degli obblighi sottoscritti.

“La storia degli interventi statunitensi in vari paesi, tra cui l'Iran, è lunga. Nel caso iraniano, risale agli anni '50, ovvero all'anno 1330 del calendario iraniano. Pertanto, questo impegno è particolarmente significativo”, ha rimarcato Baqai.

Il dossier nucleare escluso dalla prima fase

In merito ai 60 giorni di trattative e ai temi sul tavolo, Baqai ha difeso la scelta strategica di Teheran di escludere la questione nucleare dal primo step dei colloqui. Una mossa definita saggia, dato che in passato lo stesso argomento aveva provocato il collasso dei negoziati a causa della controparte, sfociando poi in un attacco al Paese.

Il portavoce ha chiarito che l'attuale linea d'azione ha previsto la massima concentrazione esclusivamente sulla fine del conflitto.

La revoca immediata del blocco marittimo

Baqai ha poi chiarito i dettagli dietro l'immediato sblocco delle rotte navali dopo l'annuncio dell'intesa. In base agli accordi, gli Stati Uniti avrebbero dovuto rimuovere il cosiddetto "blocco marittimo" entro 30 giorni, a fronte di contromisure simmetriche da parte dell'Iran nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, i tempi si sono accelerati.

"A seguito degli eventi legati all'attacco del regime israeliano a Dahiya (nella zona meridionale di Beirut) e al piano di rappresaglia della Repubblica islamica dell'Iran – una minaccia considerata molto seria e credibile – si sono tenuti negoziati urgenti, durante i quali si è concordato che gli Stati Uniti avrebbero immediatamente mantenuto il loro impegno a revocare il blocco marittimo, cosa che hanno fatto", ha rivelato il portavoce.

Sicurezza nello Stretto di Hormuz: l'asse Iran-Oman

Il ripristino della regolare navigazione nello Stretto di Hormuz dimostra, secondo il portavoce, l'atteggiamento responsabile di Teheran verso il diritto di transito internazionale.

"L'Iran e l'Oman sono i due paesi costieri dello Stretto di Hormuz, le cui acque fanno parte del mare territoriale di entrambi gli stati e che, per decennesi, sono stati i custodi di questo passaggio strategico", ha ricordato.

Richiesta di risarcimento per i danni di guerra

Teheran non intende rinunciare alle riparazioni finanziarie per le perdite subite durante le ostilità. Baqai ha confermato che la ricostruzione è una priorità assoluta per la nazione.

“Sappiamo che questa guerra è stata imposta all'Iran dagli Stati Uniti e dal regime sionista, e che si è trattato di una guerra illegale in cui sono stati commessi numerosi crimini nell'arco di 40 giorni. Pertanto, il popolo iraniano continuerà a chiedere giustizia agli aggressori. La realtà è che alcuni dei danni che ci hanno causato non possono essere quantificati, e continueremo a chiedere giustizia per questi crimini a tempo indeterminato.”

Sanzioni e risoluzioni ONU: Teheran esige la cancellazione

Sul fronte economico e diplomatico, il portavoce ha specificato che il memorandum impone lo stop totale a ogni misura punitiva contro l'Iran. Il testo sancisce espressamente la revoca di tutte le sanzioni statunitensi (sia primarie che secondarie), delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell'AIEA.

Capitolo missili: capitolo non negoziabile

Baqai ha infine blindato il programma missilistico del Paese, precisando che nei due mesi di trattative il dialogo si è focalizzato unicamente sulla questione nucleare e sulla fine delle sanzioni, senza toccare altri asset difensivi.

Un ultimo dettaglio rilevante riguarda il bilinguismo del documento, fortemente voluto dalla delegazione iraniana per evitare asimmetrie interpretative.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"Nessuno dei 9 obiettivi raggiunto": il durissimo attacco dell'Iran a Usa e Israele

"Nessuno dei 9 obiettivi raggiunto": il durissimo attacco dell'Iran a Usa e Israele

18 Giugno 2026 09:00
Il fronte ucraino arretra: Mosca annuncia la conquista di Kutuzovka

Il fronte ucraino arretra: Mosca annuncia la conquista di Kutuzovka

18 Giugno 2026 07:00
Lavrov: “Colpire i bambini è tipico del regime di Kiev”

Lavrov: “Colpire i bambini è tipico del regime di Kiev”

18 Giugno 2026 07:00
Russia-ASEAN: a Kazan il blocco rivendica il suo ruolo nel mondo multipolare

Russia-ASEAN: a Kazan il blocco rivendica il suo ruolo nel mondo multipolare

17 Giugno 2026 16:37
Palmerola e il ritorno dell'ingerenza: Honduras verso operazioni congiunte con gli USA

Palmerola e il ritorno dell'ingerenza: Honduras verso operazioni congiunte con gli USA

17 Giugno 2026 15:36
G7, Trump sull'Iran: "L'accordo non è definitivo. Se non rigano dritto, torneremo a sganciare bombe"

G7, Trump sull'Iran: "L'accordo non è definitivo. Se non rigano dritto, torneremo a sganciare bombe"

17 Giugno 2026 14:30
La "via italiana" ai droni militari passa per Modena: investimenti milionari e produzione record

La "via italiana" ai droni militari passa per Modena: investimenti milionari e produzione record

17 Giugno 2026 13:00
Iran-USA, spunta il Memorandum: ecco l'accordo in 14 punti

Iran-USA, spunta il Memorandum: ecco l'accordo in 14 punti

17 Giugno 2026 13:00
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

12047
CINA

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

11947

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

9844
RUSSIA

Consigliere di Putin ai paesi baltici: "Non tirate i baffi a un gatto dagli artigli nucleari"

9636
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

8829

La «lobby ebraica» ha ingannato Putin – Lukashenko

8636

Obama si esprime sull'accordo tra Stati Uniti e Iran

8051
NORD-AMERICA

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

7605
ASIA

Fine della guerra USA-Iran? Tucker Carlson svela l'inganno dietro il conflitto

Gaza, oltre 1.000 morti dopo il "cessate il fuoco". Israele controlla più territorio e gli ospedali sono al collasso

MEDITERRANEO

La polizia israeliana strappa i pantaloni agli ebrei ultraortodossi (VIDEO)

RUSSIA

Zakharova: "Kiev prende di mira i civili, soprattutto i bambini"

RUSSIA

L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

ASIA

Accordo USA-Iran. Cosa si sono detti al telefono Lavrov e Araqchi

MEDITERRANEO

"Niente cibo e torture con i cani": il calvario del medico di Gaza Abu Safia fa tremare Israele

ASIA

Trump critica Israele: "Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli   Una finestra aperta Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

  • 16 Giugno 2026 14:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

  • 16 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda di Michele Blanco Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

  • 15 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti