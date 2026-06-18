Usa-Iran, firmata l'intesa digitale: cosa prevede il memorandum di Islamabad

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I presidenti di Iran e Stati Uniti hanno siglato in via telematica il memorandum d'intesa, con la mediazione del Pakistan, per porre fine alle ostilità.

"In questo preciso istante, mentre parliamo, è probabile che il testo del memorandum d'intesa di Islamabad sia già stato firmato dai presidenti di Iran e Stati Uniti. È stato concordato che il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti venga firmato digitalmente", ha annunciato mercoledì il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai.

Secondo quanto riferito da Baqai, l'agenda che prevede l'incontro a Ginevra delle delegazioni negoziali di Teheran e Washington resta confermata. La ratifica del documento è avvenuta online, motivo per cui non si terrà alcuna cerimonia ufficiale in territorio svizzero.

Il nodo cruciale del Libano

Il portavoce della diplomazia iraniana ha rimarcato come per Teheran fosse prioritario fermare l'offensiva israeliana in Libano, ottenendo l'inserimento di questo punto cruciale nel testo definitivo.

“Per noi, il cessate il fuoco e la fine della guerra in Libano hanno avuto e hanno la stessa importanza che hanno per l'Iran. Nella prima sezione del memorandum d'intesa, il nome del Libano viene menzionato tre volte. È inoltre incluso il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale del Libano.”

Il valore della non ingerenza reciproca

Analizzando la sezione dell'accordo in cui entrambe le potenze si impegnano a non interferire nelle dinamiche interne della controparte, il portavoce ha evidenziato la natura simmetrica e bilaterale degli obblighi sottoscritti.

“La storia degli interventi statunitensi in vari paesi, tra cui l'Iran, è lunga. Nel caso iraniano, risale agli anni '50, ovvero all'anno 1330 del calendario iraniano. Pertanto, questo impegno è particolarmente significativo”, ha rimarcato Baqai.

Il dossier nucleare escluso dalla prima fase

In merito ai 60 giorni di trattative e ai temi sul tavolo, Baqai ha difeso la scelta strategica di Teheran di escludere la questione nucleare dal primo step dei colloqui. Una mossa definita saggia, dato che in passato lo stesso argomento aveva provocato il collasso dei negoziati a causa della controparte, sfociando poi in un attacco al Paese.

Il portavoce ha chiarito che l'attuale linea d'azione ha previsto la massima concentrazione esclusivamente sulla fine del conflitto.

La revoca immediata del blocco marittimo

Baqai ha poi chiarito i dettagli dietro l'immediato sblocco delle rotte navali dopo l'annuncio dell'intesa. In base agli accordi, gli Stati Uniti avrebbero dovuto rimuovere il cosiddetto "blocco marittimo" entro 30 giorni, a fronte di contromisure simmetriche da parte dell'Iran nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, i tempi si sono accelerati.

"A seguito degli eventi legati all'attacco del regime israeliano a Dahiya (nella zona meridionale di Beirut) e al piano di rappresaglia della Repubblica islamica dell'Iran – una minaccia considerata molto seria e credibile – si sono tenuti negoziati urgenti, durante i quali si è concordato che gli Stati Uniti avrebbero immediatamente mantenuto il loro impegno a revocare il blocco marittimo, cosa che hanno fatto", ha rivelato il portavoce.

Sicurezza nello Stretto di Hormuz: l'asse Iran-Oman

Il ripristino della regolare navigazione nello Stretto di Hormuz dimostra, secondo il portavoce, l'atteggiamento responsabile di Teheran verso il diritto di transito internazionale.

"L'Iran e l'Oman sono i due paesi costieri dello Stretto di Hormuz, le cui acque fanno parte del mare territoriale di entrambi gli stati e che, per decennesi, sono stati i custodi di questo passaggio strategico", ha ricordato.

Richiesta di risarcimento per i danni di guerra

Teheran non intende rinunciare alle riparazioni finanziarie per le perdite subite durante le ostilità. Baqai ha confermato che la ricostruzione è una priorità assoluta per la nazione.

“Sappiamo che questa guerra è stata imposta all'Iran dagli Stati Uniti e dal regime sionista, e che si è trattato di una guerra illegale in cui sono stati commessi numerosi crimini nell'arco di 40 giorni. Pertanto, il popolo iraniano continuerà a chiedere giustizia agli aggressori. La realtà è che alcuni dei danni che ci hanno causato non possono essere quantificati, e continueremo a chiedere giustizia per questi crimini a tempo indeterminato.”

Sanzioni e risoluzioni ONU: Teheran esige la cancellazione

Sul fronte economico e diplomatico, il portavoce ha specificato che il memorandum impone lo stop totale a ogni misura punitiva contro l'Iran. Il testo sancisce espressamente la revoca di tutte le sanzioni statunitensi (sia primarie che secondarie), delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell'AIEA.

Capitolo missili: capitolo non negoziabile

Baqai ha infine blindato il programma missilistico del Paese, precisando che nei due mesi di trattative il dialogo si è focalizzato unicamente sulla questione nucleare e sulla fine delle sanzioni, senza toccare altri asset difensivi.

Un ultimo dettaglio rilevante riguarda il bilinguismo del documento, fortemente voluto dalla delegazione iraniana per evitare asimmetrie interpretative.

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