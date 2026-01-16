Venezuela: Delcy Rodríguez parla alla Nazione in un contesto senza precedenti

La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pronunciato il Messaggio Annuale alla Nazione in una situazione politica del tutto eccezionale, dovuta al sequestro del presidente Nicolás Maduro e della deputata, prima combattente, Cilia Flores da parte degli Stati Uniti, dopo l’invasione militare del 3 gennaio che ha causato oltre cento vittime.

In apertura del suo intervento davanti all’Assemblea Nazionale, Rodríguez ha chiesto un minuto di applausi per i giovani caduti combattendo contro l’aggressione straniera, trasformando il dolore collettivo in un appello alla resistenza e alla speranza. La liberazione di Maduro e Flores è stata indicata come priorità assoluta del suo mandato. La presidente incaricata ha spiegato che il rapporto di governo 2025 presentato al Parlamento è stato redatto dallo stesso Maduro e completato poche ore prima del suo sequestro.

Un documento che contiene il piano politico denominato “Reto Admirable”, ispirato alla Campagna Ammirabile di Simón Bolívar. Rodríguez ha denunciato il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e il tentativo di soffocare il Venezuela come paese esportatore di energia, negandogli il diritto di commerciare liberamente le proprie risorse strategiche. Ha inoltre sottolineato la gravità senza precedenti dell’attacco di una potenza nucleare contro il paese sudamericano. Il Messaggio alla Nazione, previsto dalla Costituzione, assume quest’anno un carattere storico e straordinario.

Le istituzioni, ha ribadito Rodríguez, restano pienamente operative per garantire continuità amministrativa e sovranità nazionale, mentre imponenti mobilitazioni popolari chiedono la liberazione immediata del presidente e della prima combattente.



