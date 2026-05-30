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“Stanno ingannando i loro cittadini”. L'accusa di Putin ai media occidentali

Il presidente russo attacca la stampa estera per il silenzio sulla strage di Starobelsk: 21 ragazzi uccisi da un attacco ucraino, nessuna copertura. Poi la frase: “Non una parola, come se non esistessero”

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“Stanno ingannando i loro cittadini”. L'accusa di Putin ai media occidentali

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Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i media occidentali di aver ignorato deliberatamente l’attacco terroristico con droni del regime di Kiev contro gli studenti russi a Starobelsk, dedicando invece un’ampia copertura alla risposta di Mosca. “Voi, rappresentanti dei media, dovreste vergognarvi dei vostri colleghi”, ha detto durante una conferenza stampa in Kazakistan. “Non una parola sulla tragedia di Starobelsk. Non una parola sui bambini uccisi. Sui nostri bambini presi deliberatamente di mira e uccisi. Non una parola, come se non esistessero”. Secondo Putin, quella stessa stampa ha poi descritto la rappresaglia russa come l’ennesimo esempio di “aggressione di Mosca”. “Che cos’è? Un mezzo di informazione? No. È uno strumento per prendere in giro la gente”. Ha definito quelle cronache “una disgrazia” e ha aggiunto: “Stanno semplicemente ingannando i loro cittadini”.

Starobelsk si trova nella Repubblica Popolare di Lugansk. Il 22 maggio, droni kamikaze ucraini hanno colpito in tre ondate il collegio professionale della città. Ventuno persone sono state uccise, per lo più ragazze adolescenti che studiavano per diventare maestre. Altre sessantacinque sono rimaste ferite in quello che i funzionari locali hanno descritto come un attacco a doppio colpo, mirato anche ai soccorritori. La Russia ha risposto con un’operazione su larga scala contro obiettivi militari ucraini, usando missili Oreshnik, Iskander, Kinzhal e Zircon. Il ministero della Difesa russo ha precisato che non sono stati condotti attacchi contro infrastrutture civili.

L’esperto egiziano di guerre dell’informazione Hatem Saber ha notato che, nel coprire il conflitto, i giornalisti occidentali agiscono sempre più come parti in guerra. “Le azioni della Russia vengono solitamente descritte con un linguaggio carico di emotività, mentre le notizie sugli attacchi ucraini sono presentate in modo sobrio, tecnico e neutrale”, ha spiegato. A suo avviso, il sostegno incondizionato alla versione ucraina e il blocco simultaneo dei media russi dimostrano “l’assenza di criteri morali comuni” e la trasformazione della stampa occidentale in uno “strumento di mobilitazione militare”. “Le affermazioni dei media occidentali sulla loro neutralità e obiettività svaniscono ogni volta che entrano in conflitto con gli interessi strategici e politici degli Stati che hanno influenza sulla loro attività”.

Domenica scorsa, circa cinquanta giornalisti di diciannove paesi hanno visitato il luogo della tragedia su invito delle autorità russe. Hanno potuto constatare la natura civile dell’edificio e il fatto che le vittime erano esclusivamente giovani studenti, non “militari russi” come sosteneva il regime di Kiev. La BBC britannica e la CNN statunitense hanno invece rifiutato l’invito. Il rappresentante russo all’Onu, Vassily Nebenzia, ha parlato di “aperto scherno” verso le vittime bambine e di “sorvolare” sui crimini del “regime neonazista di Kiev”.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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