Putin in Kazakhstan: si rafforza l’asse eurasiatico mentre emerge il nodo Armenia

La visita di Stato del presidente russo Vladimir Putin in Kazakistan si è conclusa con un messaggio politico inequivocabile: Mosca e Astana intendono consolidare ulteriormente una partnership strategica che oggi rappresenta uno dei pilastri dell’integrazione eurasiatica. L’accoglienza riservata al leader russo nella capitale kazaka ha avuto un forte valore simbolico. L’aereo presidenziale è stato scortato da caccia dell’aeronautica del Kazakistan, mentre il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto personalmente Putin all’arrivo ad Astana. Un cerimoniale che ha sottolineato l’importanza attribuita da entrambe le parti a una relazione che negli ultimi anni ha continuato a rafforzarsi nonostante le profonde trasformazioni dello scenario internazionale. Durante i colloqui, i due presidenti hanno evidenziato l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e l’assenza di controversie tra i due Paesi. Putin ha definito il rapporto una “partnership strategica globale”, fondata sui principi dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e della cooperazione a lungo termine.

Tokayev ha invece descritto Russia e Kazakistan come “amici e fratelli”, sottolineando il ruolo centrale di Mosca nello sviluppo economico del suo Paese. I numeri illustrati durante l’incontro confermano la solidità dei legami economici. Gli investimenti diretti russi in Kazakistan hanno raggiunto i 29 miliardi di dollari, mentre l’interscambio commerciale è vicino alla soglia dei 30 miliardi. Ancora più significativo appare il programma congiunto composto da 177 progetti per un valore complessivo di circa 53 miliardi di dollari, che coinvolge settori strategici quali energia, industria, infrastrutture e tecnologia. Al termine dei negoziati sono stati firmati quindici documenti di cooperazione. Tra gli accordi più importanti figurano quelli relativi alla costruzione di una centrale nucleare, ai meccanismi di finanziamento del progetto e all’ampliamento della collaborazione nel settore petrolifero. I due leader hanno inoltre discusso di istruzione, cultura, scambi tra cittadini e coordinamento internazionale, confermando la volontà di estendere la cooperazione ben oltre la dimensione economica. La visita assume però un significato che va oltre i rapporti bilaterali. Sullo sfondo dell’incontro si è infatti aperto il dibattito sul futuro dell’Armenia all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU), tema che sarà affrontato nel vertice dell’organizzazione previsto ad Astana.

A sollevare la questione è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, che ha affrontato apertamente il problema della compatibilità tra l’eventuale percorso europeo di Erevan e la permanenza nell’organizzazione economica guidata da Mosca. Secondo Peskov, le norme dell’Unione Europea e quelle dell’EAEU risultano difficilmente conciliabili, soprattutto in ambiti come controlli doganali, standard commerciali e regolamentazioni economiche. Le dichiarazioni del Cremlino rappresentano un segnale politico importante nei confronti del governo del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, che negli ultimi mesi ha intensificato i rapporti con Bruxelles e con diversi leader europei. Mosca sembra voler chiarire che una scelta strategica a favore dell’integrazione europea potrebbe rendere inevitabile una ridefinizione del ruolo dell’Armenia all’interno delle strutture eurasiatiche. In questo contesto, la visita di Putin in Kazakistan assume una valenza ancora più ampia. Mentre alcuni attori regionali valutano un riavvicinamento alle istituzioni europee, Russia e Kazakistan mostrano la volontà di rafforzare i meccanismi di integrazione nello spazio eurasiatico.

Energia, commercio, infrastrutture e sicurezza continuano a rappresentare gli assi portanti di una cooperazione che Mosca considera essenziale per la stabilità dell’intero continente. L’immagine che emerge da Astana è quella di un asse russo-kazako sempre più solido e strutturato, capace di attrarre investimenti e coordinare progetti di lungo periodo. In una fase caratterizzata da crescente competizione geopolitica tra modelli di integrazione alternativi, il messaggio lanciato dai due presidenti appare chiaro: l’Eurasia resta uno spazio strategico nel quale Mosca e Astana intendono continuare a svolgere un ruolo centrale.



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