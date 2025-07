Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

di Liu Xin, Feng Fan e Yin Yeping - Global Times

Giovedì, il Presidente cinese Xi Jinping ha invitato la Cina e l'Unione Europea (UE) a garantire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni Cina-UE stabili e solide, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante l'incontro con il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presenti a Pechino per il 25° Vertice Cina-UE.

Xi ha affermato che negli ultimi 50 anni la Cina e l'UE hanno raggiunto risultati fruttuosi negli scambi e nella cooperazione, generando successi reciproci e benefici a livello mondiale, e che un'importante intesa e consapevolezza è che le due parti dovrebbero rispettarsi a vicenda, ricercare punti in comune pur mantenendo le differenze, sostenere l'apertura e la cooperazione e perseguire il reciproco vantaggio.

Questi sono anche principi importanti e la giusta direzione per le relazioni tra Cina e UE in futuro, ha affermato Xi. Xi ha sottolineato l'importanza, per la Cina e l'UE – entrambe forze costruttive a favore del multilateralismo, dell'apertura e della cooperazione – di rafforzare la comunicazione, accrescere la fiducia reciproca e approfondire la cooperazione in un contesto internazionale sempre più complesso e impegnativo, al fine di offrire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni sino-europee stabili e solide.

Essendo entrambe "grandi potenze" nella comunità internazionale, la Cina e l'UE dovrebbero mantenere la loro relazione bilaterale orientata nella giusta direzione e collaborare per aprire insieme la strada a ulteriori 50 anni ancora più promettenti, ha aggiunto.

Le tre proposte del presidente Xi – attenersi al rispetto reciproco per consolidare il partenariato; sostenere l’apertura e la cooperazione per affrontare adeguatamente le divergenze; e praticare il multilateralismo per salvaguardare le regole e l’ordine internazionali – delineano chiaramente i pilastri fondamentali di una relazione stabile e duratura tra Cina ed Europa. Esse forniscono non solo un orientamento strategico, ma anche percorsi concreti per la collaborazione futura, ha dichiarato giovedì Gao Jian, studioso presso la Shanghai International Studies University, al Global Times.

Le osservazioni di Xi sottolineano anche l’approccio coerente e costante della Cina nei confronti dell’Europa, in netto contrasto con le politiche mutevoli che si osservano frequentemente in alcuni Paesi occidentali. La Cina considera i suoi legami con l’Europa come un’interazione tra due grandi civiltà, potenze e mercati, e rimane fermamente impegnata in un percorso politico stabile e a lungo termine, indipendentemente dai cambiamenti esterni, ha affermato l’esperto.

Arrivata a Pechino giovedì mattina presto, von der Leyen ha scritto su X che il vertice Cina-UE "rappresenta l'opportunità sia per far progredire che per riequilibrare le nostre relazioni". Dopo l'incontro con il presidente Xi, ha pubblicato un altro post per ringraziarlo di averli ospitati a Pechino, affermando: "Europa e Cina sono pesi massimi dell'economia mondiale. Le nostre relazioni sono importanti a livello globale e devono funzionare per entrambe le parti: per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Diamo forma a questo futuro insieme".

Anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha menzionato l'incontro con il presidente Xi in un post su X di giovedì, scrivendo: "Impegnati ad approfondire il nostro partenariato. Cerchiamo progressi concreti nell'affrontare le preoccupazioni, con rispetto, buona volontà e onestà. Lavoriamo insieme per sostenere il multilateralismo".

Giovedì, il premier cinese Li Qiang e i due leader dell'UE hanno presieduto congiuntamente il 25° vertice Cina-UE. Giovedì le due parti hanno inoltre rilasciato una dichiarazione congiunta sui cambiamenti climatici, in cui ribadiscono che, nell'attuale contesto internazionale fluido e turbolento, è fondamentale che tutti i Paesi, in particolare le principali economie, mantengano la continuità e la stabilità delle politiche e intensifichino gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici.

La dichiarazione ha inoltre rilevato che i leader cinesi e dell'UE riconoscono che il rafforzamento della cooperazione Cina-UE sui cambiamenti climatici influisce sul benessere dei popoli di entrambe le parti ed è di grande e speciale importanza per il sostegno del multilateralismo e il progresso della governance climatica globale.

Questo ciclo di colloqui ad alto livello tra Cina e UE ha sia un significato storico che una rilevanza pratica, segnando 50 anni di relazioni diplomatiche e svolgendosi sullo sfondo di un crescente unilateralismo e instabilità globale. In quanto due grandi potenze e mercati, Cina e UE dovrebbero riaffermare la loro responsabilità condivisa di sostenere il multilateralismo e resistere alle mentalità da Guerra Fredda, ha dichiarato giovedì al Global Times Cui Hongjian, professore dell'Accademia di Governance Regionale e Globale presso l'Università di Studi Esteri di Pechino.

Cui ha affermato che il meccanismo di incontro dei leader riflette una crescente maturità politica, una continuità politica e un impegno comune nel gestire le differenze, approfondendo al contempo la cooperazione.

Gestire attraverso il dialogo

Il Presidente Xi ha anche sottolineato che Cina e UE dovrebbero mantenere l'apertura e la cooperazione e gestire adeguatamente le divergenze. Xi ha affermato che "ridurre la dipendenza" non dovrebbe portare a una riduzione della cooperazione Cina-UE. Le relazioni economiche e commerciali bilaterali, che sono per loro natura complementari e reciprocamente vantaggiose, possono effettivamente raggiungere un equilibrio dinamico attraverso lo sviluppo, secondo Xinhua.

Si auspica che l'UE possa rimanere aperta nel mercato commerciale e degli investimenti, astenersi dall'utilizzare strumenti economici e commerciali restrittivi e promuovere un ambiente imprenditoriale solido per le imprese cinesi che investono e operano nell'UE, ha sottolineato Xi.

La Cina non si sottrae alle sfide nelle sue relazioni con l'UE. Essendo due delle maggiori economie mondiali e partner commerciali chiave, le tensioni sono naturali, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di gestirle attraverso il dialogo, non l'escalation, ha affermato Feng Zhongping, direttore dell'Istituto di Studi Europei presso l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Preoccupazioni come gli squilibri commerciali, la sovraccapacità produttiva e le terre rare dovrebbero essere affrontate attraverso negoziati, fondati sulla reciproca dipendenza di entrambe le economie. Nonostante le crescenti tensioni, il commercio rimane l'area di maggiore interesse comune. "Sebbene l'UE consideri ora la Cina un concorrente, continua a dare priorità alla riduzione del rischio rispetto al disaccoppiamento e cerca la cooperazione su questioni globali come il cambiamento climatico", ha affermato l'esperto. "Entrambe le parti dovrebbero adattarsi a una relazione improntata sia alla cooperazione che alla concorrenza".

La Cina e l'UE, in quanto due delle principali economie mondiali, hanno sia la responsabilità che la capacità di inviare un messaggio forte a sostegno dei sistemi commerciali multilaterali e di iniettare la tanto necessaria stabilità e certezza nei mercati globali in questi tempi difficili, ha dichiarato al Global Times Fang Dongkui, segretario generale della Camera di Commercio Cinese presso l'UE (CCCEU).

Nonostante le difficoltà, i fondamenti delle relazioni economiche Cina-UE rimangono solidi, con diverse aree che si distinguono in modo particolare per la futura cooperazione, tra cui la transizione verde, l'economia digitale e la cooperazione nei mercati terzi, ha affermato il Presidente della Camera.

Questo ciclo di interazioni ad alto livello tra Cina e UE ha attirato ampia attenzione e copertura mediatica anche in Europa. Un servizio dell'emittente tedesca Deutsche Welle (DW) ha osservato che Bruxelles ha definito i colloqui di giovedì come "una chiara opportunità per azioni dettagliate, franche e concrete su tutti gli aspetti delle nostre relazioni".

Cui ha affermato che nessuna delle due parti ha nutrito aspettative irrealistiche per l'esito di questo incontro. "Le complesse questioni nelle relazioni Cina-UE non possono essere risolte in un colpo solo", ha affermato Cui. "Finché entrambe le parti riusciranno a raggiungere un consenso di base su posizioni, comprensione e direzione futura, questo rappresenterà già un risultato significativo. Le questioni rimanenti possono essere affrontate attraverso gli oltre 70 meccanismi di dialogo esistenti".

Nutriamo aspettative razionali per le relazioni Cina-UE. È più probabile che il 2025 sia una fase incentrata sul mantenimento della stabilità e su un impegno duraturo, ha affermato Cui.

Gao ha anche sottolineato che la stabilizzazione delle relazioni Cina-UE richiede che l'UE superi la mentalità da Guerra Fredda e gli approcci opportunistici. L'Europa sta attraversando una profonda crisi strutturale: è invischiata nel conflitto Russia-Ucraina, si trova ad affrontare tensioni commerciali transatlantiche e non ha una strategia unitaria e coerente nei confronti della Cina.

"Per andare avanti, l'Europa deve rivalutare i principi che guidano la sua politica interna ed estera e adottare una visione più realistica dell'attuale panorama globale", ha affermato. "La Cina è un'opportunità, non una minaccia".