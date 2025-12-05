Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Anche Barbero censurato a Torino. La denuncia del Prof. D'Orsi

1768
Anche Barbero censurato a Torino. La denuncia del Prof. D'Orsi

 

di Angelo d'Orsi*

 

A pochi giorni dall'evento “Democrazia in tempo di guerra. Disciplinare la cultura e la scienza, censurare l'informazione”, previsto per il giorno 9 dicembre al Teatro Grande Valdocco di Torino, nel quale il sottoscritto avrebbe dialogato con il collega Alessandro Barbero, con l’adesione di importanti nomi della cultura, della scienza, del giornalismo, della comunicazione (Elena Basile, Alberto Bradanini, Luciano Canfora, Alessandro Di Battista, Donatella Di Cesare, Margherita Furlan, Enzo Iacchetti, Marc Innaro, Roberto Lamacchia, Tomaso Montanari, Piergiorgio Odifreddi, Moni Ovadia, Marco Revelli, Carlo Rovelli, Vauro Senesi, Marco Travaglio), ci viene comunicato questa mattina dalla proprietà del teatro, col quale si era giunti alla firma di un regolare contratto dopo una lunga gestazione, che lo spazio non ci verrà concesso. 

Al di là delle motivazioni pretestuose e della rottura unilaterale di un regolare contratto – per cui abbiamo già allertato il nostro team legale per avviare azione di richiesta risarcitoria dei danni che questo comportamento ci procura – non possiamo non rilevare che il fatto conferma perfettamente le nostre preoccupazioni sulla limitazione degli spazi di libertà nel Paese e in generale l'inquietante deriva politica e culturale di una democrazia ormai palesemente illiberale, a dispetto della facciata. Di questo avremmo voluto parlare nel corso della serata. 

Intanto mentre a nome dei soggetti organizzatori, che hanno lavorato per settimane per preparare l’evento, esprimo rammarico a chi aveva prenotato i posti, e a quanti, colleghi e amici che avevano data la loro disponibilità, a partecipare (a cominciare dal prof. Barbero), chiedo a quanti mi sono stati vicini in questo mese di “passione”, a quanti hanno a cuore i principi della legalità democratica sancita dalla nostra Costituzione, a quanti anelano soltanto ad essere correttamente informati, per poter assumere una posizione in merito alle gravissime problematiche del nostro tempo, di sostenermi in questo nuovo capitolo di lotta. Ancora una volta non si tratta solo di Angelo d’Orsi, ma di coloro che, esponendosi in prima persona, mirano semplicemente a esprimere il loro pensiero anche quando esso non sia “in linea” con quello dei poteri forti, palesi o occulti che siano. 

In ogni caso, l’evento si terrà. Nei primi giorni della prossima settimana comunicheremo data e luogo. Però, intanto, annuncio che alle 18.00 del 9 dicembre, nel giorno dell’evento negato, faremo un sit-in di protesta davanti alla sede del Comune di Torino, come luogo simbolo di una città che è di tutti, e deve essere di tutti, una città medaglia d’oro della Resistenza, la città di Gramsci e di Gobetti, per semplificare, di Norberto Bobbio e di Gastone Cottino, e di tanti e tante che si sono battuti per la libertà.

Torino, 5 dicembre 2025

Angelo d'Orsi

Angelo d'Orsi

Prof. Angelo d'Orsi. Già Ordinario di Storia del pensiero politico Università degli Studi di Torino. Direttore di "Historia Magistra. Rivista di storia critica" e di "Gramsciana. Rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci"

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

The Unit dei BRICS

The Unit dei BRICS

05 Dicembre 2025 17:44
Con l’incontro Trump-Mamdani i socialisti e i trumpiani paiono (quasi) sulla stessa lunghezza d’onda

Con l’incontro Trump-Mamdani i socialisti e i trumpiani paiono (quasi) sulla stessa lunghezza d’onda

05 Dicembre 2025 17:33
Gli uomini come nemici: il nuovo reato di femminicidio 

Gli uomini come nemici: il nuovo reato di femminicidio 

05 Dicembre 2025 12:00
Caitlin Johnstone: Come diventare la prima specie ad estinguersi per troppo essere gentili

Caitlin Johnstone: Come diventare la prima specie ad estinguersi per troppo essere gentili

05 Dicembre 2025 12:00
Macron in Cina e la schizofrenia UE

Macron in Cina e la schizofrenia UE

05 Dicembre 2025 08:00
Caitlin Johnstone: Mi dispiace se questo è antisemita, ma penso che sia sbagliato addestrare i cani per violentare i prigionieri

Caitlin Johnstone: Mi dispiace se questo è antisemita, ma penso che sia sbagliato addestrare i cani per violentare i prigionieri

04 Dicembre 2025 09:00
Caitlin Johnstone: Il governo più tirannico del mondo vuole liberare il Venezuela dalla tirannia

Caitlin Johnstone: Il governo più tirannico del mondo vuole liberare il Venezuela dalla tirannia

03 Dicembre 2025 12:00
Daniele Luttazzi - Per voi che stigmatizzate i “moniti” di Albanese, ora la stronzaggine si cura

Daniele Luttazzi - Per voi che stigmatizzate i “moniti” di Albanese, ora la stronzaggine si cura

03 Dicembre 2025 08:00
EUROPA

"Se l'Italia entra in guerra".... un sondaggio shock del Garante agli adolescenti italiani

33624
RUSSIA

"Attacchi preventivi" della Nato? Il Generale Andrei Gurulëv sintetizza la pianificazione strategica russa

16029
RUSSIA

“Chiamate i paramedici”. La risposta Maria Zakharova a Kallas sui presunti attacchi della Russia a più di 19 paesi

15058
EUROPA

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

12426
EUROPA

L'ammiraglio Dragone al Financial Times: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia"

11933
RUSSIA

La guerra degli zombie europei alla Russia

11382
EUROPA

Alessandro Orsini - Meloni, Crosetto e Tajani sono tre falliti

10463
EUROPA

Marco Travaglio - All'armi: pericolo di pace

9265
RUSSIA

“Per paura della verità”: Putin rivela il vero motivo per cui l'Occidente censura RT

AMERICA LATINA

Esperti ONU: gli USA non hanno l'autorità per chiudere lo spazio aereo del Venezuela

RUSSIA

"Casus belli". Il messaggio di Medvedev all'Ue sui beni russi congelati

AMERICA LATINA

La Spagna condanna le minacce di Trump contro il Venezuela

EUROPA

Szijjarto accusa: "A Bruxelles corruzione come a Kiev"

RUSSIA

Ue: Stop Definitivo al Gas Russo Entro il 2027

CINA

Pechino: "I complici dell'indipendenza di Taiwan che perseguitano i coniugi della Cina continentale saranno puniti"

Lavrov: "Senza la regola del consenso, l'OSCE perderà la sua ragione d'essere"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

  • 30 Novembre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro di Fabrizio Verde Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

  • 02 Dicembre 2025 17:34
Eurosuicidio: lo spengleriano tramonto dell'Europa di Giuseppe Masala Eurosuicidio: lo spengleriano tramonto dell'Europa

Eurosuicidio: lo spengleriano tramonto dell'Europa

  • 04 Dicembre 2025 10:00
RADIO GAZA - puntata 15 - “Rubano le tende e le vendono al mercato nero” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 15 - “Rubano le tende e le vendono al mercato nero”

RADIO GAZA - puntata 15 - “Rubano le tende e le vendono al mercato nero”

  • 04 Dicembre 2025 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità   Una finestra aperta Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

  • 03 Dicembre 2025 12:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il (vero) partito della guerra di Paolo Desogus Il (vero) partito della guerra

Il (vero) partito della guerra

  • 28 Novembre 2025 15:00
Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo di Geraldina Colotti Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

  • 30 Novembre 2025 19:00
Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

  • 02 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
La rimozione dell'esistente di Giuseppe Giannini La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

  • 03 Dicembre 2025 17:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La realtà è diversa dalle notizie false di Michele Blanco La realtà è diversa dalle notizie false

La realtà è diversa dalle notizie false

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Il PD e lo stato di Israele di Giorgio Cremaschi Il PD e lo stato di Israele

Il PD e lo stato di Israele

  • 05 Dicembre 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti