Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Rossobruni (di Vincenzo Costa)

809
Rossobruni (di Vincenzo Costa)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Vincenzo Costa*
 
“Rossobruno” è l’appellativo con cui si cerca di squalificare qualcuno, sulle prime. Ma in realtà io credo che il suo uso abbia di mira qualcosa di più fondamentale: troncare sul nascere una possibilità, classificandola come qualcosa di ignobile e dividendo le persone che potrebbero riconoscersi in essa. Quale possibilità? Quella secondo cui giustizia sociale e tradizione non solo non si escludono ma viaggiano insieme.
 
È la possibilità che nasca una cultura e un progetto politico di questa natura a fare paura. Va bene persino Vannacci, ma non i rossobruni. Del resto, l'uso del termini "Rossobruni" mira a dividere le persone. Serve a ricondurre a vecchie distinzioni. Serve a ricondurre all’ovile: alcuni alla Meloni o a Vannacci e altri al PD o a AVS.
 
I rossobruni non esistono, dunque, e tuttavia esistono persone che hanno un progetto politico-culturale che mira a tenere insieme giustizia sociale e tradizione.
 
A fare paura è proprio che questi due termini vengano a saldarsi. È questo che il sistema non può tollerare, perché farebbe saltare l’alternanza senza alternativa, mostrerebbe la complicità di Destra e Sinistra, il loro essere una funzione di stabilizzazione e ciò che impedisce al paese di cambiare.
Se solo per un attimo dovessimo dire che cosa è quel movimento, complesso, litigioso, informe, ma che esprime un’esigenza e che si esprime nel rifiuto di scegliere tra questa destra e questa sinistra in quanto mere versioni del neoliberalismo, potremmo forse indicare alcune caratteristiche:
 
1) I rossobruni sono coloro che tengono insieme giustizia sociale e tradizione.
 
2) I rossobruni considerano importante la giustizia sociale perché la sua mancanza distrugge il legame sociale, tra le persone.
 
3) I rossobruni credono che la persona sia una struttura relazionale, che esiste in una rete di relazioni, e non un atomo irrelato e un mero insieme di pulsioni e di ricerca del piacere e di tentativi di evitare il dispiacere, come pensava quell’asino di Mill (citazione di Nietzsche)
 
4) I rossobruni possono rifarsi a una tradizione radicata nel nostro paese, in primo luogo Luigi Sturzo e Antonio Gramsci, che in maniera diversa cercavano di pensare a una politica che tenesse insieme giustizia sociale e tradizione. Questa tradizione è amplissima, cioè tutti coloro che hanno cercato di tenere insieme i due principi.
 
5) I rossobruni mantengono come principio non negoziabile la sovranità popolare, che non può esercitarsi senza sovranità sulla propria nazione. A qualche asino che ha recentemente ragliato ricordano che la UE è stata costruita per spostare la sede delle decisioni in organismi sottratti al controllo popolare modello von Hayek). C’è un nesso tra giustizia sociale, tradizione e sovranità popolare, perché la sottrazione di sovranità è stato il modo in cui sono stati dissolte le conquiste in termini di diritti sociali e di giustizia sociale, così come per abolire d’ufficio e dall’alto le tradizioni storiche, nazionali, per omogeneizzare e abolire le differenze, che sono la ricchezza dell’Europa.
 
6) I rossobruni considerano la pace il valore supremo, perché con la pace tutto si può aggiustare, ma senza pace e con una guerra devastante tutto e' perduto e niente è rimediabile.
 
7) I rossobruni considerano Trump il peggio che possa accadere al nostro mondo, perché esprime un disprezzo assoluto per giustizia sociale e tradizione
Ecco, potremmo dire così, potremmo dire che questo sono i rossobruni. Ma non lo diremo, perché assumere il nome che il regime ti dà significa accettare che il regime è il padrone del linguaggio.
 
Non siamo rossobruni, perché non siamo un misto di bruni e di rossi: siamo uomini e donne che vogliono lasciare ai propri figli un mondo più giusto, che vogliono trasmettere loro i valori buoni che hanno ricevuto dalle generazioni passate, certo in un contesto nuovo e lasciandone da parte molti altri, perché tradizione è un atto della libertà (Gadamer, per gli asini), di accettazione e rifiuto, di trasformazione e ripresa, di innesto e iterazione in nuovi contesti.
 
Ma c’è una ragione per cui l’attacco ai “rossobruni” monta e monterà sempre più: i rossobruni impediscono che le pecorelle tornino all’ovile, al PD e ad AVS e altre simili formazioni, oppure che si allontanino dalla Meloni.
 
C’è un’area che non vota per i due falsi opposti, e che non vota per i due blocchi per ragioni politiche, non per apatia: esprime una coscienza politica. Non vota per loro perché non vuole legittimare un sistema che è un regime, e basta ascoltare il TG per capirlo. C’è un’area di dissidenza, nel senso in cui la concepisce Patocka. E senza quest’area e sin quando questi non votano le schifezze piddine e di AVS questi non possono tornare a fare i loro comodi. Di qui i tentativi di gettare fango, di dire che chi non si schiera con il PD e cespugli è con la destra, contro la democrazia.
 
Serve ad impedire che diventino temi politici giustizia sociale e tradizione, nella loro indissolubile unità.
 
*Post Facebook del 26 gennaio 2026

Vincenzo Costa

Vincenzo Costa

Vincenzo Costa è professore ordinario alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove insegna Fenomenologia (triennale) e Fenomenologia dell’esperienza (biennio magistrale). Ha scritto molti saggi in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, apparsi in numerose riviste e libri collettanei. Ha pubblicato 20 volumi, editato e co-editato molte traduzioni e volumi collettivi. Il suo ultimo lavoro è Psicologia fenomenologica (Els, Brescia 2018).

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Esclusivo - Come la Cina e il Pakistan potrebbero fornire l'accordo vero e proprio (di Pepe Escobar)

Esclusivo - Come la Cina e il Pakistan potrebbero fornire l'accordo vero e proprio (di Pepe Escobar)

27 Maggio 2026 14:00
La svolta senza elezioni in Turchia

La svolta senza elezioni in Turchia

27 Maggio 2026 12:30
Debito russo in Yuan: il mattone cinese che sgretola l’impero del dollaro e il servilismo Ue

Debito russo in Yuan: il mattone cinese che sgretola l’impero del dollaro e il servilismo Ue

26 Maggio 2026 10:00
Chi può e chi non può (di Marco Travaglio)

Chi può e chi non può (di Marco Travaglio)

26 Maggio 2026 10:00
L'ulteriore escalation nella guerra dell'Impero alla verità e alla morale (di Caitlin Johnstone)

L'ulteriore escalation nella guerra dell'Impero alla verità e alla morale (di Caitlin Johnstone)

26 Maggio 2026 08:30
Quando l’Intelligenza Artificiale scopre la lotta di classe....

Quando l’Intelligenza Artificiale scopre la lotta di classe....

23 Maggio 2026 12:00
Il "fantastico" mondo dove vivono i neoliberali italiani (di Alessandro Volpi)

Il "fantastico" mondo dove vivono i neoliberali italiani (di Alessandro Volpi)

23 Maggio 2026 10:00
Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

22 Maggio 2026 12:00
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

22129
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

17075
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

14843
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13285
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

11038
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7788
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7175

Abbattimento dei Cessna ed incriminazione di Raul Castro. L'articolo di Gianni Mina' (del 1996) che chiarisce tutto

7147
NORD-AMERICA

Trump riceve Flavio Bolsonaro alla Casa Bianca

MEDITERRANEO

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

RUSSIA

Notte di fuoco in Crimea: pioggia di missili Storm Shadow e droni ucraini su Sebastopoli

ASIA

Vertice bilaterale ad Astana: così Russia e Kazakistan blindano l'alleanza nel cuore dell'Eurasia

NORD-AMERICA

Il conflitto in Medio Oriente può accelerare la de-dollarizzazione? La risposta di Responsible Statecraft

RUSSIA

La Russia esorta nuovamente gli stranieri e il personale diplomatico a lasciare Kiev «il prima possibile»

ASIA

Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

ASIA

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

  • 25 Maggio 2026 07:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia di Paolo Desogus Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

  • 27 Maggio 2026 15:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti