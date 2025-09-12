Abbonati / Sostienici
Caitlin Johnstone: Tutti i principali opinionisti politici statunitensi sono dei malvagi bastardi

di Caitlin Johnstone*

 

di Caitlin Johnstone*

Ciao, sono un conservatore anti-establishment. Sono indignato per l'omicidio di un opinionista repubblicano mainstream che venerava il presidente e chiedo misure autoritarie radicali per sradicare la sinistra politica. Credo a tutto ciò che dice la TV al riguardo. Sono anti-establishment.

Per essere chiari, sarei altrettanto indifferente se fosse stato ucciso un manipolatore democratico mainstream come Bill Maher o Joe Scarborough, e proverei lo stesso disprezzo per la loro memoria. Per me sono esattamente la stessa cosa.

Non provavo sentimenti violenti nei confronti di Charlie Kirk in particolare; per me era solo una delle innumerevoli scimmie volanti dell'impero, e il suo ruolo sarà facilmente sostituito dalla prossima scimmia volante in fila. Il mio disprezzo nei suoi confronti era del tipo generico che provo verso tutti i lacchè della struttura di potere più tirannica e sanguinaria del nostro pianeta, indipendentemente dalla loro affiliazione politica.

Tutti i commentatori, i politici e gli operatori politici repubblicani mainstream sono dei pezzi di merda malvagi. Tutti i commentatori, i politici e gli operatori politici democratici mainstream sono dei pezzi di merda malvagi. Non si può diventare un commentatore, un politico o un operatore politico di alto livello in nessuno dei due partiti mainstream senza essere un pezzo di merda malvagio. Fa parte della descrizione del lavoro, perché il lavoro richiede di trovare scuse per gli abusi di un impero che si estende su tutto il globo e che è alimentato dal sangue umano.

 

I repubblicani non sono vostri amici. I democratici non sono vostri amici. Se provate un attaccamento particolare per qualche opinionista, politico o operatore politico americano mainstream, allora provate un attaccamento particolare per un malvagio pezzo di merda. Questo include Charlie Kirk, tutti i principali opinionisti e politici repubblicani e tutti i principali opinionisti e politici democratici.

Non ci sono eccezioni. È così che è strutturato l'impero.

I conservatori hanno diffuso con forza la notizia che l'arma usata per uccidere Charlie Kirk conteneva munizioni con inciso “ideologia transgender e antifascista”, basandosi su un primo bollettino interno della polizia il cui contenuto è trapelato alla stampa tramite l'opinionista di destra Steven Crowder.

Sì, certo. Ehi ragazzi, hanno trovato scritto sui proiettili “Sono trans” e “Sono Antifa”, e anche “Niente può fermare noi radicali di sinistra se non un'enorme rete di sorveglianza Palantir” e “I robot killer della polizia e i droni assassini ostacolerebbero i nostri piani”. Ma dai.

L'affermazione è svanita quasi subito dopo essere stata resa nota, con un funzionario delle forze dell'ordine che ha dichiarato al New York Times che “il rapporto non era stato verificato dagli analisti dell'A.T.F., non corrispondeva ad altre sintesi delle prove e poteva rivelarsi errato o frainteso”.

La CNN ha poi appreso da due fonti delle forze dell'ordine che “gli agenti hanno rapidamente effettuato una ricerca iniziale su uno dei simboli, tra cui una serie di frecce, che gli analisti avevano inizialmente interpretato come un collegamento con la comunità transgender. Tale informazione rimane non verificata ed è ancora oggetto di indagine”.

Quindi la polizia ha trovato una “serie di frecce” su alcune munizioni, ha pensato che forse le frecce avessero qualcosa a che fare con l'attivismo trans, e poi qualcuno ha riferito questa intuizione completamente infondata a Steven Crowder, alimentando ulteriormente l'insensato e stridente astio che sta consumando la destra politica americana.

Pochi giorni prima che gli attivisti della Global Sumud Flotilla iniziassero a segnalare che dei droni stavano ripetutamente sganciando bombe incendiarie sulle loro imbarcazioni di soccorso dirette a Gaza, TRT World ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che Israele sta utilizzando droni quadricotteri per sganciare bombe incendiarie su Gaza. Gli utenti dei social media hanno pubblicato filmati di questi attacchi con i droni a Gaza insieme ai filmati degli attacchi alla flottiglia, e sembrano identici.

Israele sta bombardando le navi degli attivisti che cercano di portare latte in polvere ai bambini affamati e gli israeliani continuano a dire che “il mondo ci odia a causa della nostra religione!”.

Jerry Seinfeld ha dichiarato martedì durante un discorso alla Duke University che ritiene che i membri del Ku Klux Klan siano moralmente superiori ai sostenitori della Palestina, perché sono più onesti riguardo al loro odio verso gli ebrei.

“Per me, ‘Free Palestine’ significa semplicemente che sei libero di dire che non ti piacciono gli ebrei. Basta dire che non ti piacciono gli ebrei”, ha detto Seinfeld.

“Dicendo ‘Free Palestine’, non ammetti ciò che pensi veramente”, ha continuato. “Quindi, in realtà, rispetto al Ku Klux Klan, penso che il Klan sia un po' meglio perché può dire apertamente: ‘Non ci piacciono i neri, non ci piacciono gli ebrei’. Ok, questo è onesto”.

Questo è un esempio perfetto della follia dell'ideologia sionista. Dicono: “Il KKK va bene, sono quelli che non esprimono mai odio verso gli ebrei che mi preoccupano. Quelli il cui odio verso gli ebrei è completamente invisibile e non ha manifestazioni concrete nel mondo fisico”.

I sostenitori di Israele stringono alleanze con l'estrema destra mentre attaccano la sinistra e alienano i centristi, e ignorano completamente tutti i gruppi suprematisti bianchi che vogliono uccidere gli ebrei, urlando invece contro una fantomatica epidemia di odio verso gli ebrei tra le persone che protestano contro un genocidio. Non li si vede mai urlare contro i membri del Klan e i neonazisti, li si vede solo urlare contro le persone che pensano che il genocidio sia sbagliato.

Questo perché Israele è un paese di estrema destra, razzista e genocida, e i suoi alleati più naturali sono quindi i razzisti di destra che pensano che il genocidio sia una cosa bella. Tutte le persone peggiori del mondo si riuniscono in un grande e felice abbraccio genocida.  L'altro giorno ho twittato su un cecchino dell'IDF che si era vantato di aver ucciso civili disarmati solo per il gusto di farlo, e un commentatore ha risposto:  “Se questa è una citazione reale del vero cecchino, è una cosa brutta, ma non credo che sia reale perché è così ovviamente brutta”.  Questo è un errore comune quando si apprende degli abusi di Israele. Si è così abituati a sentire parlare di Israele come di un paese che uccide e distrugge che si finisce per ignorare completamente la realtà dei fatti.  

Questo è un errore comune quando si viene a conoscenza degli abusi di Israele. Tanta depravità israeliana si nasconde dietro il presupposto che nessuno possa essere così malvagio. Poi si scava un po' più a fondo e si scopre che, oh merda, sì, lo sono assolutamente. Questo ti fa davvero rivalutare le cose.

Questo è un errore comune quando si viene a conoscenza degli abusi di Israele. Tanta depravazione israeliana si nasconde dietro il presupposto che nessuno possa essere così malvagio. Poi si scava un po' più a fondo e si scopre che, oh merda, sì, lo sono assolutamente. Questo ti fa davvero rivalutare le cose.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

