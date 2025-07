Chris Hedges: Abolizione del Primo Emendamento

di Chris Hedges* - Scheerpost

La settimana scorsa ho testimoniato a Trenton, la capitale dello stato del New Jersey, contro il disegno di legge A3558, che adotterebbe la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che confonde l'antisionismo con l'antisemitismo.

"Questo è un pericoloso attacco alla libertà di parola, che mira a criminalizzare le critiche legittime alle politiche israeliane", ho dichiarato.

"La campagna dell'amministrazione Trump per sradicare apparentemente l'antisemitismo nei campus universitari è chiaramente un modo per mettere a tacere la libertà di parola ed espellere i non cittadini, anche se si trovano qui legalmente. Questo disegno di legge confonde falsamente l'etnia con uno stato politico. E diciamolo chiaramente, il peso della repressione nei campus universitari è diretto contro studenti e docenti che si oppongono al genocidio a Gaza, 3.000 dei quali sono stati arrestati e centinaia sono stati censurati, sospesi o espulsi. Molti di questi studenti sono ebrei. Che dire dei loro diritti? Che dire delle loro tutele costituzionali?"

"Ho avuto numerosi rapporti con giornalisti e leader politici israeliani", ho continuato.

"Conoscevo, ad esempio, l'ex primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, che negoziò gli accordi di pace di Oslo. Rabin fu assassinato nel 1995 da un ultranazionalista israeliano che si opponeva all'accordo di pace. Rabin affermò senza mezzi termini in numerose occasioni che l'occupazione era dannosa per Israele. I colleghi israeliani criticano spesso le politiche israeliane sulla stampa israeliana, con un linguaggio che questo disegno di legge definirebbe antisemita".

"Ad esempio", ho continuato, "il giornalista israeliano Gideon Levy, che ha prestato servizio nell'esercito israeliano e scrive per il quotidiano Haaretz, ha chiesto che vengano imposte sanzioni a Israele per fermare il massacro a Gaza, dicendo 'Fate a Israele quello che avete fatto al Sudafrica'".

"Omer Bartov, comandante di compagnia israeliana nella guerra del 1973, è professore di Studi sull'Olocausto e il Genocidio alla Brown University", ho precisato, "in un articolo del 15 luglio sul New York Times, ha affermato che la sua 'conclusione ineluttabile è diventata che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese'".

"Questo genere di dichiarazioni, e molte altre che potrei citare da colleghi e amici israeliani, li farebbero criminalizzare come antisemiti, secondo questa legge", ho aggiunto.

Il presidente del comitato, Robert Karabinchak , un democratico, ha disattivato il mio microfono, ha colpito con il martello per farmi smettere e ha permesso a gruppi di sionisti, che apertamente molestavano e insultavano i musulmani nella stanza, di schernirmi e zittirmi.

Ero lì a sostenere che questa legge avrebbe limitato la mia libertà di parola, mentre allo stesso tempo mi veniva negata la libertà di parola.

Potete leggere la mia testimonianza completa qui .

Questa dissonanza cognitiva caratterizza gli Stati Uniti e Israele.

Il presidente del comitato ha inoltre messo a tacere Raz Segal, storico israeliano ed esperto di genocidio, e, con una mossa particolarmente insensibile, ha rimproverato Mehdi Rabee, il cui fratello quattordicenne Amer è stato ucciso dai soldati israeliani nell'aprile del 2025.

"Mio fratello quattordicenne, originario di Saddlebrook, nel New Jersey, è stato assassinato dall'IDF", ha raccontato Mehdi al comitato, con la voce tremante per l'emozione. "Stava solo raccogliendo le olive da un ulivo con i suoi amici, cosa che noi palestinesi facciamo da migliaia di anni. Mio fratello, che non rivedrò mai più, mio fratello che i miei genitori non vedranno mai diplomarsi al liceo o all'università. La deputata Swain, mio padre e il Palestinian-American Community Center hanno cercato di contattarvi più e più volte. E tutto ciò che abbiamo ricevuto è stato solo silenzio. Visto il vostro silenzio, non dovreste avere il diritto di prendere in considerazione l'idea di votare per questo disegno di legge finché non incontrerete la mia famiglia, che è sotto il vostro distretto."

"Vi chiedo di attenervi alla proposta di legge", lo ha così interrotto Karabinchak.

"Questo disegno di legge mette a repentaglio il mio diritto, garantito dal Primo Emendamento, di criticare Israele per ciò che ha fatto a mio fratello", ha proseguito. "Ho il diritto di chiamare Israele come voglio. Quando le sue politiche rispecchiano quelle dei nazisti, ho il diritto di chiamarlo con il suo vero nome. Vi invito a votare no in memoria di mio fratello".

Potete leggere la dichiarazione di Mehdi qui .

Karabinchak, irritato dal fatto che i sostenitori avessero tributato a Rabee una standing ovation, ha ridotto tutte le testimonianze critiche sul disegno di legge da tre minuti a un minuto.

"Il tempo a disposizione è sceso a un minuto", ha detto alla folla di circa 400 persone presenti nella commissione e nelle quattro sale di servizio. "Chiedo a tutti di parlare, e chi vuole parlare può dire 'Sono contrario al disegno di legge' o 'Sono a favore del disegno di legge'".

Ha fatto una pausa.

"Facciamo altri applausi", ha detto, con la voce intrisa di sarcasmo. "Adesso siamo allegri, ok? Non ti ho buttato fuori come avevo detto. Quindi ora hai appena soffocato le altre persone che hanno il diritto di parlare. Ecco cosa hai appena fatto! Capisci cosa hai fatto! Okay? Un minuto. Un minuto. Basta. E non sarò gentile e dirò "facciamo un rap". Spegnerò il microfono."

Il nostro peccato è stato quello di aver osato menzionare l'innominabile: il genocidio di Gaza.

I sionisti presenti nella sala hanno aggredito verbalmente e fisicamente i musulmani venuti a opporsi al disegno di legge. Un sionista si è ripetutamente spinto contro i corpi di coloro che, fuori dalla capitale dello Stato, stavano tenendo una manifestazione contro il disegno di legge.

Potete vedere le sue intimidazioni qui .

Amy Gallatin, che fa parte della commissione per le relazioni umane di West Orange, "istituita con ordinanza municipale nel 1992 per creare e promuovere valori di diversità, equità e inclusione tra i gruppi della comunità", ha aperto le foto sul suo iPad in una delle sale affollate e ha detto a chi era seduto intorno a lei: "Guardate, è Mohammed!"

Potete vedere il suo discorso d'odio islamofobo qui.

Quando il rabbino Yitzchok Deutsch ha lanciato un appello emotivo per salvare la popolazione di Gaza, Lisa Swain del distretto 38 e il deputato Avi Schnall del distretto 30, entrambi democratici, hanno riso e sghignazzato mentre parlava.

Potete vedere le loro reazioni al rabbino Deutsch qui.

I sionisti, che hanno dipinto immagini raccapriccianti di ebrei che vivevano sotto vessazioni e temevano per la propria vita, e di un nazismo che presumibilmente dilagava per le strade del New Jersey, non sono rimasti in silenzio, sebbene le loro dichiarazioni fossero iperboliche all'estremo e spesso frutto di un'immaginazione iperattiva. Hanno apertamente sbavato per l'adozione del disegno di legge, che, a loro dire, avrebbe fornito alle forze dell'ordine gli strumenti per criminalizzare coloro che incitano all'odio, il che, se si leggono gli "esempi contemporanei di antisemitismo" che accompagnano l'IHRA, include discorsi che criticano le politiche israeliane.

L'IHRA è stato adottato da 35 stati, dal Distretto di Columbia e da università come Harvard e Columbia.

"La definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA include la critica protetta di Israele e delle sue politiche", scrive l'American Civil Liberties Union (ACLU). "Ad esempio, la definizione dichiara che 'negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l'esistenza di uno Stato di Israele è un'iniziativa razzista', 'fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti' e 'applicare doppi standard richiedendo a [Israele] un comportamento non previsto o richiesto da qualsiasi altra nazione democratica' sono tutti esempi di antisemitismo".

"Se il Dipartimento dell'Istruzione adottasse questa definizione e indagasse sulle università per reclami ai sensi del Titolo VI basati su di essa, gli amministratori di college e università probabilmente metterebbero a tacere una serie di discorsi protetti, tra cui critiche al trattamento riservato dal governo israeliano ai palestinesi, analogie che paragonano le politiche israeliane a quelle della Germania nazista o la condivisione di convinzioni diverse sul diritto a uno Stato ebraico", continua l'ACLU. "Le persone potrebbero non essere d'accordo sul fatto che tali discorsi siano antisemiti, ma questo dibattito è irrilevante per il Primo Emendamento, che proibisce al governo di censurare o penalizzare i discorsi politici fondamentali".

Il procuratore statunitense Kenneth S. Stern, sionista dichiarato e principale redattore di quella che è diventata la definizione di antisemitismo dell'IHRA, lamenta che l'IHRA è stato "grossolanamente abusato" per "limitare la libertà accademica e punire il discorso politico", incluso il "discorso pro-palestinese".

I cinque membri della commissione, che avevano chiaramente preso una decisione prima di entrare nell'aula gremita, hanno approvato all'unanimità la misura, che passerà al voto dell'Assemblea di Stato. Saranno senza dubbio risarciti per la loro perfidia, come tutti i politici che si inchinano ai dettami della lobby israeliana .

L'America, come Israele, vive in una realtà parallela. Nega la cruda e incontrovertibile realtà del genocidio trasmesso in diretta streaming. Diffama chiunque, compresi gli studiosi israeliani dell'Olocausto come il professor Segal, definendoli antisemiti.

So, purtroppo, dove questo porterà. L'ho visto con i miei occhi nelle numerose dittature che ho seguito come corrispondente estero per vent'anni in America Latina, Medio Oriente, Africa e Balcani. Chi di noi lotta per una società aperta viene messo a tacere, attaccato come traditore e criminale. Siamo inseriti in una lista nera, censurati e, a volte, rinchiusi. Se riusciamo a fuggire in tempo, siamo costretti all'esilio. Mentre veniamo messi a tacere, i sicofanti, i truffatori, i fascisti cristiani, i miliardari, i sionisti e i delinquenti, elevati alle più alte cariche del governo federale dalla Casa Bianca di Trump, vengono ricompensati con potere assoluto, lusso e dissolutezza.

La nostra classe dirigente, sottomessa alle multinazionali, non ha una vera ideologia politica. I partiti politici sono una farsa, una specie di intrattenimento per ingannare la popolazione nella nostra finta democrazia. Il liberalismo, e i valori che afferma di rappresentare, sono una forza esausta e in bancarotta.

La parodia nella sala delle commissioni di Trenton è stato un altro deprimente promemoria del fatto che ormai c'è ben poco che possa fermare il nostro cammino verso uno stato autoritario: non la stampa, non le università, non i tribunali, che non possono far rispettare le poche sentenze emesse da giudici coraggiosi, non la classe politica, incluso il Partito Democratico, e non il processo elettorale.

Dobbiamo resistere, anche solo per affermare la nostra integrità e dignità, anche solo per essere solidali con gli oppressi, anche solo per rallentare il consolidamento della tirannia, anche solo per godere delle piccole vittorie di Pirro che solo la resistenza rende possibili.

Ma non dobbiamo lasciarci ingannare.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.