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Chris Hedges - Trump il Dio

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Chris Hedges - Trump il Dio

 

di Chris Hedges*

Durante i due anni che ho dedicato alla scrittura di "American Fascists: The Christian Right and the War on America", ho incontrato numerosi mini-Trump. Questi autoproclamati pastori – pochissimi dei quali con una formazione religiosa formale – si nutrivano della disperazione dei loro fedeli. Erano circondati da adulatori e non potevano essere messi in discussione. Mescolavano realtà e finzione, diffondevano il pensiero magico e si arricchivano a spese dei loro seguaci. Affermavano che la loro ricchezza e il loro stile di vita ostentato, tra cui ville e jet privati, fossero segno di benedizione. Insistevano di essere divinamente ispirati e unti da Dio. All'interno delle loro cerchie eremitiche di megachiese, si sentivano onnipotenti.

Questi pastori di una setta promettevano di usare la loro onnipotenza per annientare le forze demoniache che avevano seminato miseria nella vita dei loro seguaci: disoccupazione e sottoccupazione, sfratti, fallimenti, povertàtossicodipendenza, abusi sessuali e domestici e una disperazione paralizzante. Secondo i loro seguaci, maggiore è il potere posseduto dai leader della setta, più certo appare il paradiso promesso. I leader delle sette sono al di sopra della legge. Coloro che ripongono disperatamente la loro fede in loro desiderano che siano al di sopra della legge.

I leader di una setta sono narcisisti. Esigevano un'adulazione servile e un'obbedienza totale. L'affermazione del Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. secondo cui Donald Trump sarebbe in grado di disegnare una "mappa perfetta" del Medio Oriente, o la dichiarazione della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt secondo cui Trump è sempre "la persona più colta nella stanza", sono solo due degli innumerevoli esempi dell'adulazione cieca richiesta da chi fa parte della cerchia ristretta di un leader di una setta. La lealtà cieca conta più della competenza.

I leader di una setta sono immuni dalle critiche razionali e basate sui fatti da parte di coloro che ripongono in loro la propria speranza. Questo è il motivo per cui i seguaci più accaniti di Trump non lo hanno abbandonato e non lo abbandoneranno. Tutte le chiacchiere sulle spaccature nell'universo MAGA travisano la realtà dei seguaci di Trump.

Tutti i culti sono culti della personalità. Sono estensioni dei pregiudizi, della visione del mondo, dello stile personale e delle idee del leader del culto. Trump, con il suo finto "stemma Trump", si compiace di un kitsch di cattivo gusto ispirato a Luigi XVI, immerso in un rococò dorato e lampadari scintillanti. Le donne della corte di Trump hanno " volti da Mar-a-Lago ": labbra gonfie, pelle tesa e senza rughe, protesi mammarie riempite di gel di silicone e zigomi scolpiti, il tutto completato da una quantità esagerata di trucco. Indossano tacchi a spillo e abiti sgargianti che Trump trova attraenti. Gli uomini di Trump, che ai suoi occhi devono essere telegenici e usciti direttamente da un casting , si vestono come i pubblicitari degli anni '50. Indossano scarpe nere Florsheim regalate da Trump , nello specifico le Lexington Cap Toe Oxford da 145 dollari.

Le sette impongono codici di abbigliamento che rispecchiano lo stile e il gusto del leader della setta.

I seguaci del guru indiano Bhagwan Shree Rajneesh , noto anche come Osho, indossavano tuniche rosse e arancioni, spesso abbinate a dolcevita e collane di perline. I membri di Heaven's Gate portavano scarpe da ginnastica Nike Decade e pantaloni della tuta neri. Gli uomini della Chiesa dell'Unificazione, noti come Moonies, indossavano camicie bianche impeccabili e pantaloni stirati. Le donne indossavano abiti. Sembrava che stessero andando alla scuola domenicale.

Come Jim Jones, che convinse o costrinse oltre 900 dei suoi seguaci, tra cui 304 bambini di età pari o inferiore a 17 anni, a morire ingerendo una bevanda contenente cianuro, Trump sta aggressivamente corteggiando il nostro suicidio collettivo.

Trump liquida la crisi climatica come una bufala. Si ritira unilateralmente dagli accordi e dai trattati sul nucleare. Antagonizza le potenze nucleari, come Russia e Cina. Avvia impulsivamente guerre. Allontana e insulta gli alleati degli Stati Uniti . Sogna di annettere la Groenlandia Cuba . Abbraccia una crociata santa contro i musulmani. Attacca suoi oppositori politici definendoli nemici e traditori, denigrandoli con insulti volgari. Taglia i programmi sociali progettati per sostenere i più vulnerabili. Espande un apparato di sicurezza interna – agenti mascherati dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) – per terrorizzare la popolazione. Le sette non nutrono e proteggono. Sottomettono, annientano e distruggono.

Trump impiega le forze armate statunitensi senza alcun controllo o limitazione. Per questo motivo, presiede a quello che lo psichiatra Robert Jay Lifton ha definito un "culto distruttore del mondo". Lifton elenca otto caratteristiche dei "culti distruttori del mondo" che instaurano quelli che lui chiama "ambienti totalitari".

Queste otto caratteristiche sono:

1. Controllo dell'ambiente . Il controllo totale della comunicazione all'interno del gruppo.

2. Caricare il linguaggio. Usare il "linguaggio di gruppo" per censurare, modificare e mettere a tacere le critiche o le idee contrarie. I seguaci devono ripetere a pappagallo i cliché insensati e il gergo di culto approvati da Trump.

3. Richiesta di purezza. Una visione del mondo basata sulla contrapposizione tra "noi" e "loro". Coloro che si oppongono al gruppo sono in errore, ignoranti e malvagi. Sono irredimibili. Sono contaminanti. Devono essere eliminati. Qualsiasi azione è giustificata per proteggere questa purezza. L'obiettivo di tutti i leader di sette è quello di ampliare e rendere insanabili le divisioni sociali.

4. Confessione: La confessione pubblica di errori passati. Nel caso dei sostenitori di Trump, ciò include la ritrattazione, come hanno fatto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e altri, delle critiche passate a Trump, con l'ammissione pubblica dei loro precedenti errori di pensiero .

5. Manipolazione mistica. La convinzione che i membri del gruppo siano stati scelti appositamente per uno scopo superiore. Coloro che gravitano intorno a Trump si comportano come se fossero stati eletti divinamente. Si convincono di non essere costretti ad abbracciare le bugie e le volgarità di Trump – o a ripetere il gergo di una setta – ma di farlo volontariamente.

6. La dottrina prima della persona. La riscrittura e la falsificazione della storia personale per conformarla all'interpretazione della realtà di Trump.

7. La sacralità della scienza. Le assurdità di Trump – le temperature globali sono in calo anziché in aumento, il rumore delle turbine eoliche causa il cancro e l'ingestione di disinfettanti come il Lysol è un trattamento efficace contro il coronavirus – vengono presentate come fondate sulla scienza. Questa patina scientifica implica che le idee di Trump siano valide per tutti. Chi non è d'accordo è considerato antiscientifico.

8. Dispensare l'esistenza. I non membri sono "esseri inferiori o indegni". Un'esistenza significativa significa far parte del culto di Trump. Coloro che sono al di fuori del culto non valgono nulla. Non meritano alcuna considerazione morale.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

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