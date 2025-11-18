Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Daniele Luttazzi - In “Petrolio” Pasolini fa il racconto preveggente dell’Italia delle stragi

959
Daniele Luttazzi - In “Petrolio” Pasolini fa il racconto preveggente dell’Italia delle stragi


di Daniele Luttazzi - Nonc'èdiche, Fatto Quotidiano 18 novembre 2025

In Petrolio Pasolini denuncia le origini della strategia della tensione: Enrico Mattei, il presidente dell’Eni, fu ucciso per fare posto a Eugenio Cefis, il suo vice, futuro fondatore della Loggia P2. Per scriverlo, Pasolini attinge a piene mani da una biografia, Questo è Cefis, scritta da un fantomatico Giorgio Steimetz e pubblicata nel 1972 dall’Agenzia Milano Informazioni. Un libro introvabile: gli uomini della Montedison ne fecero sparire quasi tutte le copie. A Pasolini lo inviò in fotocopia lo psicanalista Elvio Facchinelli, animatore de L’Erba Voglio, rivista di controcultura che aveva pubblicato il discorso, tenuto all’Accademia militare di Modena, con cui Cefis invocava una riforma costituzionale orientata a un presidenzialismo autoritario.

Oggi il libro di Steimetz è in appendice all’edizione Einaudi di Petrolio, nel cui prologo Carla Benedetti e Giovanni Giovannetti compongono il puzzle della vicenda. L’Agenzia Milano Informazioni era finanziata da Graziano Verzotto, uomo di Mattei in Sicilia. “Mattei fu ucciso su richiesta di Cosa Nostra americana perché con la sua politica aveva danneggiato importanti interessi americani in Medio Oriente”, spiegò Buscetta. “Il contatto con Mattei fu stabilito da Verzotto, che non era informato, ovviamente, del progetto di Cosa Nostra, ma era legato al boss Di Cristina”. Altri due pentiti confermarono: bomba mafiosa sull’aereo. Verzotto confidò a Calia, il pm che riaprì l’inchiesta sul caso Mattei, che Mauro De Mauro, il giornalista de L’Ora ucciso dalla mafia nel 1970, riteneva Cefis responsabile dell’omicidio, complice Vito Guarrasi, avvocato palermitano, uomo di Cefis in Sicilia e membro di spicco di Cosa Nostra. Cefis aveva cointeressenze in due raffinerie che rifornivano le difese Nato del sud Europa e la Sesta flotta Usa (petrolio Esso e Shell); Mattei voleva che la Nato diventasse cliente Eni; Cefis non voleva. In tutte le edizioni di Petrolio l’appunto 21, intitolato Lampi sull’Eni, è vuoto. Pasolini, in un altro appunto, lo riassume così: “Troya sta per essere fatto presidente dell’Eni: e ciò implica la soppressione del suo predecessore (caso Mattei)”.

Troya è Cefis, uomo di Stato, ma anche imprenditore privato che “condizionò pesantemente la stampa, usò illecitamente i servizi segreti dello Stato a scopo di informazione, praticò l’intimidazione e il ricatto, compì manovre finanziarie spregiudicate oltre i limiti della legalità, corruppe politici, stabilì alleanze con ministri, partiti e correnti” (Massimo Teodori, Commissione sulla Loggia P2). Il saggista Gianni D’Elia sbalordì quando, nel 2010, Marcello Dell’Utri disse d’aver ricevuto “da un privato” una settantina di pagine di quel capitolo mancante: il padre di Dell’Utri, Alfredo, era socio di Guarrasi. “Ho scritto che c’era una continuità tra il potere proto-piduista di Cefis e il potere attuale, ma mai avrei creduto che un’eredità culturale e politica contemplasse anche il ricevere quelle carte”, commentò D’Elia, ricordando inoltre che una società della Edilnord Centri Residenziali di Umberto Previti, padre di Cesare (già Edilnord sas di Berlusconi), con sede a Lugano, si chiamava Cefinvest. Al termine della sua inchiesta, il pm Calia ipotizza che l’omicidio Mattei fu “un complotto orchestrato con la copertura degli organi di sicurezza dello Stato e poi occultato in un intreccio di omertà e depistaggi pronti a ricompattarsi ogni volta che, nella storia del Paese, qualcuno minaccia di rivelarne il segreto” (Lo Bianco e Rizza, t.ly/9nfxo).

Per Calia, gli omicidi Mattei, De Mauro e Pasolini sono legati da un unico filo. Per D’Elia (2006), è il filo che porta dalle stragi allo scandalo Enimont, la madre di tutte le tangenti. II sottotitolo di Petrolio è “romanzo delle stragi”: Pasolini racconta anche quella alla stazione di Bologna, compiuta cinque anni dopo il suo assassinio.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - La "bolla IA": l'ultima carta a disposizione dell'Impero del Caos

Pepe Escobar - La "bolla IA": l'ultima carta a disposizione dell'Impero del Caos

18 Novembre 2025 08:00
Alessandro Volpi - I capitalisti

Alessandro Volpi - I capitalisti

18 Novembre 2025 07:00
Marco Travaglio - Nebbia in Val Fubina

Marco Travaglio - Nebbia in Val Fubina

18 Novembre 2025 07:00
La società genocida: perché la crisi di Israele è più profonda di quella dei tribunali

La società genocida: perché la crisi di Israele è più profonda di quella dei tribunali

17 Novembre 2025 11:00
Caitlin Johnstone: L'Impero allenta la tensione solo in un'area per poterla aumentare in un'altra

Caitlin Johnstone: L'Impero allenta la tensione solo in un'area per poterla aumentare in un'altra

15 Novembre 2025 12:30
Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

15 Novembre 2025 11:00
Sachs-Fares - Imperialismo mascherato da pace: la mossa di Trump

Sachs-Fares - Imperialismo mascherato da pace: la mossa di Trump

14 Novembre 2025 17:40
Caitlin Johnstone: I media si concentrano sui legami di Epstein con Trump e ignorano quelli con Israele

Caitlin Johnstone: I media si concentrano sui legami di Epstein con Trump e ignorano quelli con Israele

14 Novembre 2025 10:00

L'Ambasciata russa pubblica le "risposte di Lavrov che il Corriere della sera si è rifiutato di pubblicare"

24960
NORD-AMERICA

Jeffrey Sachs - La grande mano Usa in Ucraina dal 2014

17171
EUROPA

Marco Travaglio - Risposta sbagliata

12817
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

11699
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

11456
ITALIA

"Il Re è Nudo": intervista ad Angelo d'Orsi sul volto della censura liberale

10611

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

9333
CINA

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

8804
AMERICA LATINA

Dall'assedio alla trattativa? Trump valuta colloqui con il Venezuela

EUROPA

Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

RUSSIA

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

MEDITERRANEO

Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

RUSSIA

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti" di Fabio Massimo Paernti L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

L’Unione Europea e Taiwan: un suicidio geopolitico "che non ha precedenti"

  • 12 Novembre 2025 12:00
"I nuovi mostri" - Roger Waters "I nuovi mostri" - Roger Waters

"I nuovi mostri" - Roger Waters

  • 10 Novembre 2025 21:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
"Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione di Michelangelo Severgnini "Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione

"Gaza ha vinto!" A Genova venerdì 21 novembre la prima proiezione

  • 18 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE   Una finestra aperta La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

  • 10 Novembre 2025 11:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025 di Raffaella Milandri Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

  • 08 Novembre 2025 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti