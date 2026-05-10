Essere madri in Italia oggi

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di Pubble*

Oggi 10 Maggio è la festa della mamma, su internet troverete tutte foto di mamme bellissime truccatissime, le migliori foto che si possano trovare in archivio.

Ma l'essere mamme non è la foto glitterata da mettere su instagram nel dì di festa, e nemmeno il post strappalacrime di qualche politico che i figli se li gode con le tasche piene e con gli squadroni di baby sitter.

Essere madri in Italia le madri vere, le persone comuni, significa doversi fare il culo per tenere insieme vita e lavoro, significa non poter contare su nessun aiuto concreto se non quello familiare per chi ce l'ha, significa non avere tempo nemmeno per andare in bagno, significa sacrificare molto moltissimo di sè stessi e farlo col sorriso.

Ed è per questo che oggi il mio augurio va alle VERE MAMME, a quelle poche a cui viene data ancora la possibilità di esserlo in un paese in cui le mamme vengono dimenticate tutti i giorni se non quando è "la loro festa" per qualche post ipocrita, con ancor più ipocriti like. Auguri Mamme!

*Post Facebook del 10 maggio 2026. Rilanciato su gentile concessione dell'autrice.