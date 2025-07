Funzionario di Gaza in sciopero della fame contro l'uso del cibo come arma da parte di Israele

Per protestare contro l'uso della fame come arma di guerra da parte di Israele, il portavoce della Difesa civile di Gaza ha avviato uno sciopero della fame.

Si tratta di Mahmoud Basal, volto noto delle squadre di soccorso e di soccorso di Gaza, ha dichiarato domenica che inizierà uno sciopero della fame a tempo indeterminato.

"Il mio sciopero della fame non è simbolico", ha voluto precisare. "È un atto di resistenza pacifica contro il genocidio al rallentatore".

Ha sottolineato che, come più di due milioni di persone a Gaza, sopravvive con scarti di cibo a causa della totale carenza di beni di prima necessità.

Basal ha descritto la "carestia catastrofica" che colpisce Gaza non solo come una crisi umanitaria, ma come "un crimine documentato". Attraverso il blocco di Gaza, Israele ha imposto drastiche restrizioni all'ingresso di cibo, medicine, carburante e aiuti umanitari. Le organizzazioni per i diritti umani affermano che il blocco è centrale nella campagna genocida in corso in territorio palestinese.

Inoltre, ha esortato i leader mondiali, i parlamenti, le Nazioni Unite (ONU), il mondo accademico e le persone influenti a adottare misure urgenti mentre la carestia si diffonde a Gaza.

Ha chiesto l'apertura immediata di corridoi umanitari sicuri, la fine dell'assedio imposto da Israele e un'indagine internazionale sull'uso della fame come metodo di guerra.

Il funzionario ha anche avvertito che, se non verrà esercitata una pressione globale, la politica di Israele porterà al lento sterminio della popolazione di Gaza.

Venerdì le autorità palestinesi hanno riferito che il numero di bambini morti a Gaza a causa della malnutrizione è salito a 70 dall'inizio dell'offensiva militare israeliana nell'ottobre 2023.

Dal 7 ottobre 2023, Israele ha ucciso almeno 58.895 palestinesi, per lo più donne e bambini, e ne ha feriti più di 140.980 nell'enclave costiera.

________________________________________________________________________

GAZA HA BISOGNO DI TUTTI NOI: PROPRIO IN QUESTO MOMENTO

l'AntiDiplomatico è in prima linea nel sostenere attivamente tutti i progetti di Gazzella Onlus a Gaza (Gli eroi dei nostri tempi).

Acquistando "Ho ancora le mani per scrivere. Testimonianze dal genocidio a Gaza" (IL LIBRO CON LA L MAIUSCOLA SUL GENOCIDIO IN CORSO) sosterrete i prossimi progetti di "Gazzella Onlus" per la popolazione allo stremo.

Clicca QUI Per Seguire OGNI GIORNO le attività BENEFICHE di GAZZELLA ONLUS.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it