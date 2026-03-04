Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

- by Amarynth - Sovereignista 1 marzo 2026

Che popolo! Gli iraniani e altri gruppi sono in strada. Stanno riempiendo le strade della città, le piazze e le aree aperte. I missili USA arrivano e bum, bum – gli iraniani per strada gridano e gioiscono e gridano TAKBIR [lett. “esaltazione [di Dio]”) è il nome della frase araba Allahu Akbar”]. Dio è il più grande! Ma non se ne vanno, non si nascondono, non scappano. Non comprendiamo queste persone basate sulla fede, ma dovremmo! È una fede che è un dono. La gente e gli Stati Uniti non hanno capito niente di loro. In un'espressione enorme di vittoria sulla morte, gridano Takbir. La Zona Verde di Bagdad è circondata dai manifestanti e se non riescono a portare via gli americani, lo scacchieranno a urla, nonostante l'azione della polizia. https://en.haberler.com/iraq-is-in-turmoil-shiites-flocked-to-the-green-19612551/

Questo è un momento esistenziale.

Persone così non possono essere sconfitte. E stanno combattendo per noi. Per una volta un popolo si è alzato e ha detto BASTA. E per parafrasare un amico di oggi che ha detto di provare un sentimento immediato di gratitudine – gratitudine per il fatto che gli fosse stato permesso di scegliere il coraggio di fronte all'Egemone. Possiamo non essere d'accordo con la loro politica, non essere d'accordo con la loro religione, non essere d'accordo con i loro metodi, qualsiasi cosa. Loro hanno risposto con i pugni. Lo slancio è cresciuto, la tensione è alta, e questa potrebbe essere la prima ondata di tsunami che travolgerà il vecchio ordine occidentale.

Non c'è modo che genocideranno alla Gaza 90 milioni di iraniani. Gli attacchi di oggi sono stati su Gerusalemme.

Certo che ho letto quelle parole e ho pianto! E ho gridato TAKBIR!

Contro questo c'è Trump, con una bugia dopo l'altra che gli esce dalla bocca. Questa guerra è troppo grande per essere riportata, senza guardare alle tendenze e alle condizioni di tendenza sul campo. Ma siamo persi se seguiamo missile dopo missile. Oggi, i nuovi missili iraniani danzavano come fate e si giravano semplicemente intorno alla difesa missilistica che veniva colpita contro di loro. Ogni missile da difesa missilistica riduce il deposito statunitense, che è piccolo. E il popolo grida – Takbir! ogni volta che un missile colpisce la regione. E stanno colpendo!

Oggi una base operativa della CIA è stata demolita. Si riporta che sei membri della CIA siano morti e alcuni siano rimasti feriti. Ma sentiamo Trump dire solo 3 vittime finora, mentre il video mostra sacco dopo sacco per cadaveri portato fuori dall'aereo. Fare tutti i commenti su Trump oggi è una causa persa. Sta giocando a “TACO” e dice che vinceranno, tra diciamo... Oh, non ne è sicuro, forse tra una settimana o giù di lì. Possiamo solo dire che sta ancora chiamando queste persone nelle strade e nelle piazze della città a deporre le armi e che gli Stati Uniti li lasceranno vivere. “Siamo qui per aiutarvi iraniani” è il suo solito numero. Tutto quello che posso dirvi è di seguire HoopoeEn per il miglior reportage momento per momento. Succedono molte cose che la gente nemmeno conosce. Ci sono coinvolti otto paesi e gli europei minacciano di intervenire per quello che vale, cioè niente! Com'è possibile denunciare. Bisogna scrivere un libro quotidiano.

Oggi faccio riferimento a una sola cosa, ed è TAKBIR! State con gli iraniani per le strade e nelle loro piazze, perché stanno combattendo per noi!