Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Gli USA minacciano, l’Iran risponde: la crisi tra navi da guerra e tavoli negoziali

546
Gli USA minacciano, l’Iran risponde: la crisi tra navi da guerra e tavoli negoziali

L’ingresso nel Mediterraneo della più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, segna un nuovo passaggio nella crescente pressione militare degli Stati Uniti sull’Iran. Secondo i dati di tracciamento marittimo citati da The Times of Israel, il gruppo d’attacco della nave - che include anche un cacciatorpediniere classe Arleigh Burke in transito dallo stretto di Gibilterra - si sta progressivamente avvicinando allo scacchiere mediorientale. La decisione arriva dopo l’ordine impartito dal presidente statunitense Donald Trump, in un contesto di tensioni rinnovate con Iran, alimentate prima dalle proteste interne e poi dal dossier nucleare e missilistico di Teheran.

Parallelamente al dispiegamento militare, Washington mantiene aperto il canale diplomatico: a inizio febbraio si sono svolti in Oman i primi contatti indiretti, seguiti da un nuovo round di colloqui a Ginevra. Da Teheran, tuttavia, il messaggio resta doppio. Da un lato, le autorità insistono sulla volontà di dialogo; dall’altro, avvertono che qualsiasi “errore strategico” statunitense riceverà una risposta dura. In questo quadro si inseriscono le esercitazioni navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione nello Stretto di Ormuz, con lanci di missili, droni e una temporanea chiusura parziale della rotta.

Il tono si è ulteriormente irrigidito sul piano diplomatico. L’ambasciatore iraniano all’ONU, Amir Saeid Iravani, ha scritto al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza per ribadire che l’Iran non inizierà alcuna guerra, ma risponderà in modo “decisivo e proporzionato” a ogni aggressione, nel quadro del diritto di autodifesa previsto dalla Carta ONU. Nel mirino, in particolare, le minacce di Trump di usare la base di Diego Garcia come piattaforma per un eventuale attacco. Sul fronte nucleare, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha riaffermato a Ginevra che il diritto dell’Iran alla tecnologia nucleare per scopi civili, sancito dal Trattato di non proliferazione, è “non negoziabile”.

Teheran continua a sostenere che il proprio programma è esclusivamente pacifico e richiama il divieto religioso imposto dalla Guida suprema sulle armi di distruzione di massa. Nel gioco delle parti entra anche Mosca. Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, si è detto pronto ad accogliere le riserve iraniane di uranio arricchito nell’ambito di un eventuale accordo, mentre il ministero degli Esteri russo ha avvertito che minacce e ricatti non favoriranno i negoziati. Tra navi da guerra, lettere all’ONU e tavoli diplomatici, la crisi resta sospesa tra deterrenza e dialogo. Ma il moltiplicarsi di assetti militari nella regione rende sempre più sottile la linea che separa la pressione politica da un’escalation fuori controllo.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Consiglio di Pace o vetrina di potere statunitense?

Consiglio di Pace o vetrina di potere statunitense?

21 Febbraio 2026 07:00
Ucraina, la guerra che conviene più della pace

Ucraina, la guerra che conviene più della pace

21 Febbraio 2026 07:00
La guerra come (inevitabile) copertura degli Epstein file?

La guerra come (inevitabile) copertura degli Epstein file?

20 Febbraio 2026 18:18
Amnistia in Venezuela: cosa prevede la nuova legge

Amnistia in Venezuela: cosa prevede la nuova legge

20 Febbraio 2026 18:03
Argentina: il volto brutale del neoliberismo

Argentina: il volto brutale del neoliberismo

20 Febbraio 2026 16:49
Dall'economia dell'occupazione a quella del genocidio', il report shock su Israele

Dall'economia dell'occupazione a quella del genocidio', il report shock su Israele

20 Febbraio 2026 12:30
Tucker Carlson fermato in Israele: passaporti sequestrati dopo l'intervista a Huckabee

Tucker Carlson fermato in Israele: passaporti sequestrati dopo l'intervista a Huckabee

20 Febbraio 2026 12:30
Rapporto CPJ: abusi sistematici e torture contro i giornalisti palestinesi detenuti

Rapporto CPJ: abusi sistematici e torture contro i giornalisti palestinesi detenuti

20 Febbraio 2026 12:30
RUSSIA

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

16731
RUSSIA

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

15150
EUROPA

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

13305
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Nel caso Epstein in scena il ricatto della Maxwell per salvare Donald Trump

13121
CINA

Pepe Escobar - Alla scoperta della capitale mondiale del trasporto merci

11072
CINA

Pepe Escobar - La strategia del debitore armato e il futuro della cooperazione tra Iran e Cina

8828
NORD-AMERICA

"Project Vault": il piano USA per la prossima guerra mondiale

7721
NORD-AMERICA

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

7533
AMERICA LATINA

Venezuela: il capo del Comando Sud incontra Delcy Rodriguez

AMERICA LATINA

Perù: il Congresso elegge il nuovo presidente ad interim

RUSSIA

Lavrov attacca Stubb: "Uno dei principali leader neonazisti"

MEDITERRANEO

Occupazione illegale: il duro atto d'accusa del Comitato ONU sulle ultime mosse di Israele

ASIA

Non solo missili: Kim Jong-un lancia il super-lanciarazzi con Intelligenza Artificiale che sfida gli USA

ASIA

Iran, scatta il conto alla rovescia: Pentagono pronto all'attacco già da sabato

ASIA

Negoziati definiti 'sciocchezze': i falchi di Trump e il piano per l'attacco totale all'Iran nel 2026

RUSSIA

Zakharova: Mosca ha ripetutamente dimostrato volontà di pace, l'Occidente ostacola i negoziati

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

  • 17 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica di Alessandro Mariani Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

  • 19 Febbraio 2026 14:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti