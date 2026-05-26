Il ministro israeliano Smotrich invoca apertamente il genocidio del popolo libanese (VIDEO)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

"L'ho detto chiaramente per settimane, e l'ho ripetuto ieri nell'intervista integrale. Oltre a un grande investimento di bilancio in soluzioni tecnologiche per la difesa contro i droni e gli ordigni esplosivi (fibra, ecc.), il modo più rapido ed efficace per fermarli è questo: Per ogni drone abbattuto, crolleranno dieci edifici a Beirut. Se sono sette droni, settanta edifici. Se quindici, centocinquanta. Se gli edifici a Beirut finissero, passeremmo a Tiro, a Sidone e nella Bekaa. Imporremmo prezzi così insostenibili per il nemico da bloccare completamente i lanci, sia contro i nostri soldati e combattenti, sia contro i nostri insediamenti."

Il ministro delle finanze Smotrich ha chiarito, senza più nessuna possibilità di dubbio in merito dopo questa dichiarazione, cosa sia il nazismo del 2026. Non commettete l'errore che fanno molti di pensare che siano esternazioni di estremisti singoli. E' la logica che muove oggi lo stato di Israele nel suo complesso.

Bezalel Smotrich, ministro delle finanze israeliano, invoca apertamente il genocidio in Libano pic.twitter.com/oD5lFwwbyR — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) May 26, 2026